Ефимов Сергей Александрович – предприниматель из Санкт-Петербурга: «Загородное строительство на пике популярности!»

18:55 22.09.2021

В последние 1,5-2 года растет популярность загородных домов. Аналитики сервиса «Авито Недвижимость» изучили рынок и выяснили, что в 2020 году спрос на них увеличился на 49%.

Эта тенденция обусловлена разными факторами: пандемийные ограничения, снижение ставок по ипотеке и программы сельского кредитования сделали жизнь на природе доступной для многих семей. Влияет и тот факт, что люди стали больше заботиться о здоровье и теперь стремятся переезжать из мегаполисов в экологически чистые места недалеко от города.

Ефимов Сергей Александрович – бизнесмен из Санкт-Петербурга и основатель компании «Сигмакс Девелопмент» – отмечает, что спрос действительно есть. Его компания строит коттеджные поселки уже более 10 лет. По мнению Сергея Ефимова, сегодня люди предъявляют очень высокие требования к участкам и загородным локациям. Конкуренция на рынке коттеджного строительства нешуточная, поэтому нужно концентрироваться на качестве и демонстрировать покупателям преимущества своего предложения.

Сергей Ефимов и коттеджные поселки «Сигмакс Девелопмент»

История компании началась с 2011 года. За это время в окрестностях Санкт-Петербурга с нуля построено 8 поселков и продано 1500 участков на общую сумму более 2 млрд рублей. В настоящее время идут активные продажи участков в 2 поселках – «Мечта» и «Синицыно».

Сергей Ефимов отмечает, что большая часть покупателей участков – молодые супружеские пары с детьми школьного и дошкольного возраста. Практически все они переезжают в коттеджи из города. Близость к Северной столице, по словам Ефимова Сергея Александровича, делает покупку участков в «Сигмакс Девелопмент» выгодным вложением для таких семей. До города на машине – всего 20-30 минут по хорошим дорогам, поэтому нет необходимости полностью «переключаться» на сельскую жизнь. Как правило, жители поселков работают в мегаполисе, возят детей на учебу.

Однако Сергей Александрович Ефимов понимает, что близость Петербурга – не единственный фактор, который следует учитывать при загородном строительстве. Он отмечает: «Сегодня люди ценят комфорт и безопасность. Если мы не можем обеспечить это, покупать участки в поселках не будут – и близость к городу в этом случае не сыграет никакой роли».

Именно поэтому компания уделяет особое внимание инфраструктуре: в поселках планируется открытие детского сада, магазинов, небольших кафе, а парковки, игровые и спортивные площадки уже построены. Кроме того, фирма следит за состоянием внутрипоселковых и подъездных дорог, держит на контроле вопросы безопасности и охраны: на въезде круглосуточно работает КПП, а хорошее уличное освещение есть на всей территории поселка.

Сохранится ли спрос на загородное строительство? Мнение Сергея Ефимова

Предприниматель отмечает, что в ближайшие годы интерес к загородной жизни, конечно же, сохранится. При этом переезжать в глухие деревни жители мегаполиса все-таки не готовы, поэтому востребованными будут территории, расположенные в непосредственной близости к цивилизации.

Сергей Ефимов считает, что сотрудники «Сигмакс Девелопмент» смогли понять потребности горожан и предложить им то, что решит многие вопросы. В частности, удалось не просто построить поселки, а сделать их по-настоящему уютными и безопасными!