Как выбрать пуховик на зиму?

11:02 23.09.2021

К сожалению, зима в России практически всегда сопровождается низкими температурами, ветрами и лютым холодом

Чтобы максимально обезопасить себя от неожиданных простудных заболеваний, необходимо подготовиться к зимнему сезону заранее. В этой статье мы поговорим про пуховик мужской.

Что такое пуховик?

Сейчас пуховиком называют практически всю зимнюю верхнюю одежду, однако, это не совсем корректно. Чтобы пуховик был пуховиком, есть одно условие – наполнитель должен быть из натурального пуха. Верхняя одежда такого типа уже давно стала популярной среди разновозрастных групп людей. Сейчас – это уже некий базовый элемент гардероба, без которого достаточно тяжело прожить зиму.

Естественно, со временем пуховики и их технология производства модернизировалась, но первоначально, пуховики были придуманы учеными для людей, работающих в чрезвычайно суровом климате и при не менее суровых погодных условиях. Из-за своих свойств, пуховики спокойно вошли в моду и завоевали сердца многих людей.

На что необходимо обращать внимание при выборе пуховика?

Существует несколько моментов, на которые нужно смотреть при выборе пуховика:

1. Качество наполнителя. Рекомендуется выбирать пуховик, у которого количество пуха составляет не менее пятидесяти процентов. Такая зимняя одежда способна выдержать низкие температуры, при этом, хорошо согреть человеческое тело и поддерживать тепло.

2. Количество прослоек. Тут нужно отталкиваться от ваших предпочтений и образа жизни. Если пуховик имеет две прослойки, значит, будет теплее. Однослойный пуховик подойдет жителям городов, в которых температуры воздуха не опускается до минус пятнадцати зимой.

3. Перед покупкой обязательно проверьте показатель показатель FP на этикетке. Он обозначает коэффициент упругости, то есть, как скоро пух примет первоначальное состояние после сжатия. Самое минимальное значение – 550.

4. Надпись DIN EN 12934 - некий качественный стандарт, обозначающий, что наполнитель был вымыт, обработан, высушен качественно.

Пуховик KANZLER

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