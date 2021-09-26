Французский владелец модных брендов полностью откажется от меха животных
Французский холдинг Kering SA, владеющий модными брендами Gucci, Balenciaga, Bottega Veneta, Alexander McQueen, Brioni и Yves Saint Laurent, объявил, что откажется от использования меха животных в производстве к осени 2022 года.
"Что касается защиты животных, наша компания всегда демонстрировала готовность улучшать методы работы в собственной цепочке поставок и в секторе предметов роскоши в целом", - цитирует гендиректора Kering Франсуа-Анри Пино "Интерфакс".
Компания в 2019 году опубликовала стандарт защиты животных, который затрагивает мех и другие материалы, получаемые от животных. Этот стандарт наряду с отказом от использования меха будет продолжать применяться во всех брендах, принадлежащих Kering, говорится в пресс-релизе.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Мухи, пчелы. Как быть с ним? Иногда хочется что-нибудь из клопа (с запахом): чтоб даже близко не подходили!
животных пусть идут в веганы.
гомосексуалистов и негров ничего уже не удивит.
Ну еще бы... Все животные получили статус человеков: что БЛМ, что кавказоиды...
больше человечности)))