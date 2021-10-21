Зендая станет самой юной обладательницей звания «Икона стиля»

14:39 21.10.2021

Американская актриса, певица и модель Зендая получит премию "Икона стиля" от совета модных дизайнеров Америки, пишет Entertainment Tonight.

Отмечается, что 25-летняя артистка получила это признание за "ее глобальное влияние на моду". Ранее эту награду получали Наоми Кэмпбелл, Рианна, Бейонсе, Принц, Дженнифер Лопес, Дэвид Боуи и другие.

Отмечается, что Зендая помогает молодым дизайнерам и сотрудничает с ведущими модными домами. В 2013 году она запустила свою первую линию одежды, а также была амбассадором бренда Tommy Hilfiger и сейчас представляет Lancôme, Bulgari и Valentino.

Зендая станет самой молодой обладательницей этой престижной премии.

Зендая известна широкой аудитории по ролям в сериале "Эйфория", фильмах "Дюна", "Человек-паук: Вдали от дома" и другим проектам.