Чем отличаются выпрямители для волос и какую модель выбрать? Советы профессионалов и обзор лучших утюжков
Например, разглаживают его или создают горизонтальные и вертикальные локоны, в зависимости от возможностей модели. В статье рассказываем, какими выпрямители бывают и какой лучше выбрать.
Что нужно знать о выпрямлении для волос
Волосы выпрямляются при температуре 150–200°С. С одной стороны, они становятся при этом гладкими, лучше отражают свет, а значит, их оттенок становится насыщеннее, они блестят. С другой, при перегреве может испаряться влага, и уже через месяц регулярного использования утюжка пряди могут стать сухими, ломкими, безжизненными. Чтобы предупредить эти проблемы, надо пользоваться средствами термозащиты при укладке, а также выбирать модели утюжков с пластинами, действующими более щадяще.
Какими бывают пластины в выпрямителях
Чаще всего в устройствах используются:
- Стальные пластины. Они самые доступные, но не самые лучшие. Сталь быстро, но неравномерно разогревается. Поэтому при использовании волосы могут пережигаться сверху, а снизу не разглаживаться, заставляя вас зажимать одну и ту же прядь вновь и вновь. Мастера не рекомендуют брать модель со стальными пластинами, а если она у вас уже есть, то использовать ее чаще раза в месяц. При этом важно наносить большое количество качественных термозащитных средств на пряди.
- Керамические. Они безопаснее для волос, так как разогреваются равномерно и не имеют горячих и холодных зон. Скользят плавнее, чем металл, поэтому в использовании комфортнее (волосы не цепляются и не выдергиваются). По словам стилистов, могут применяться не более 10 раз в месяц.
- Титановые. Разогреваются равномерно и мгновенно до пиковых температур (достаточно 10 секунд). Часто используются стилистами и мастерами, так как с одной стороны позволяют быстро выпрямить даже жесткие, густые волосы, с другой – не вступают в реакцию с косметическими средствами и могут применяться при процедурах кератинового выпрямления, ботокса для волос, нанопластики.
Имеет значение и покрытие пластин. Популярно турмалиновое – оно наносится на керамику, обеспечивая ей эффект ионизации (его еще называют ионно-турмалиновым). Благодаря ионизации при работе прибора генерируется большое количество отрицательно заряженных ионов, которые, попадая на волос, сохраняют влагу в его структуре и способствуют закрытию волосяных чешуек. При этом локоны, распрямляясь, преображаются – выглядят более ухоженными, блестящими, перестают электризоваться.
Что еще важно
Обращайте внимание и на:
- Ширину, форму пластин. С широкими пластинами (от 3 см) лучше работать с объемными или густыми волосами, с узкими (от 1,5 см) – с тонкими, короткими или делать укладки. Например, крутить локоны, подкручивать челку, если у пластин закругленные углы.
- Способ крепления пластин. Крепление может быть строго зафиксированным или плавающим. Последний способ более безопасен для волос, так как пластины меняют положение, регулируя силу сжатия прядей. Если при работе с выпрямителем пластины сильно пережимаются, одна из них подается вглубь корпуса, минимизируя риск передавливания и залома волос. Если сжимаются недостаточно, положение меняется, чтобы максимально обработать прядь и не выпрямлять ее потом снова.
- Наличие терморегулятора. Чтобы не пережигать волосы, надо подбирать для них минимально рабочую температуру. Для тонких, поврежденных, с секущимися концами или мелированных локонов лучше выставлять не более 150°С, для нормальных, средней густоты прядей – 170–180°С, для пышных, густых волос – до 190°С, для жестких, вьющихся – до 200°С. Волосы африканского типа выпрямляют при температуре от 200°С. Если в утюжке нет терморегулятора, скорее всего, он работает при температуре 200°С.
Еще один важный момент – вращающийся шнур (он не будет путаться или перекручиваться во время работы).
Топ-3 лучших утюжка
Все требования к выпрямителям учитываются в профессиональных приборах.
Щипцы MYSTIC от Gamma PIU SRL
Модель предназначена для выпрямления прядей. У нее – керамические пластины с турмалиновым покрытием. Есть регулятор температуры – он электронный, можно выставить точную температуру от 140°С до 230°С. Ширина полотен – 2,5 см. Вес – всего 300 г, поэтому нагрузка на руку при работе минимальная. То есть при укладке длинных, густых волос рука будет меньше уставать по сравнению с тем, если бы вы выпрямляли их более тяжелыми приборами.
Щипцы Titanium Ionic от Babyliss PRO
Это модель с титановыми пластинами, которая подходит для выпрямления и накручивания волос дома или в салоне, в том числе для использования при процедурах кератинового выпрямления, ботокса.
Ее преимущества:
- встроенный ионизатор;
- усовершенствованная технология контроля нагрева – стоит керамический нагревательный элемент, который поддерживает постоянную температуру по всей поверхности пластин;
- 5 температурных режимов – можно выставить 150°С, 170°С, 190°С, 210°С и 230°С;
- ширина пластин – 2,8 см, края закругленные.
Выпускается в черном и красном корпусах.
Щипцы Rosebud от Gamma PIU SRL
Модель 2 в 1 – можно выпрямлять волосы или крутить пряди. Причем корпус максимально скруглен, есть направляющие, чтобы создавать локоны естественной формы.
Другие особенности:
- Керамические пластины с добавлением алмазной пудры. Она делает поверхность более прочной, препятствуя появлению царапин при частом использовании и обеспечивая еще более гладкое скольжение.
- Технология способствует тому, что чешуйки волос закрываются, и те становятся блестящими, шелковистыми, перестают пушиться, электризоваться.
- 4 режима температуры – 160°С, 180°С, 200°С, 220°С.
- Вращающийся шнур – не закручивается, когда вы прокручиваете прибор, делая локоны.
Еще одно преимущество – малый вес (всего 230 г).
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