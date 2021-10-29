Чем отличаются выпрямители для волос и какую модель выбрать? Советы профессионалов и обзор лучших утюжков

14:26 29.10.2021

Выпрямитель для волос или утюжок представляет собой устройство с двумя пластинами. Разогреваясь, они зажимают волос и придают ему нужную форму

Например, разглаживают его или создают горизонтальные и вертикальные локоны, в зависимости от возможностей модели. В статье рассказываем, какими выпрямители бывают и какой лучше выбрать.

Что нужно знать о выпрямлении для волос



Волосы выпрямляются при температуре 150–200°С. С одной стороны, они становятся при этом гладкими, лучше отражают свет, а значит, их оттенок становится насыщеннее, они блестят. С другой, при перегреве может испаряться влага, и уже через месяц регулярного использования утюжка пряди могут стать сухими, ломкими, безжизненными. Чтобы предупредить эти проблемы, надо пользоваться средствами термозащиты при укладке, а также выбирать модели утюжков с пластинами, действующими более щадяще.

Какими бывают пластины в выпрямителях



Чаще всего в устройствах используются:

Стальные пластины. Они самые доступные, но не самые лучшие. Сталь быстро, но неравномерно разогревается. Поэтому при использовании волосы могут пережигаться сверху, а снизу не разглаживаться, заставляя вас зажимать одну и ту же прядь вновь и вновь. Мастера не рекомендуют брать модель со стальными пластинами, а если она у вас уже есть, то использовать ее чаще раза в месяц. При этом важно наносить большое количество качественных термозащитных средств на пряди.

Они самые доступные, но не самые лучшие. Сталь быстро, но неравномерно разогревается. Поэтому при использовании волосы могут пережигаться сверху, а снизу не разглаживаться, заставляя вас зажимать одну и ту же прядь вновь и вновь. Мастера не рекомендуют брать модель со стальными пластинами, а если она у вас уже есть, то использовать ее чаще раза в месяц. При этом важно наносить большое количество качественных термозащитных средств на пряди. Керамические. Они безопаснее для волос, так как разогреваются равномерно и не имеют горячих и холодных зон. Скользят плавнее, чем металл, поэтому в использовании комфортнее (волосы не цепляются и не выдергиваются). По словам стилистов, могут применяться не более 10 раз в месяц.

Они безопаснее для волос, так как разогреваются равномерно и не имеют горячих и холодных зон. Скользят плавнее, чем металл, поэтому в использовании комфортнее (волосы не цепляются и не выдергиваются). По словам стилистов, могут применяться не более 10 раз в месяц. Титановые. Разогреваются равномерно и мгновенно до пиковых температур (достаточно 10 секунд). Часто используются стилистами и мастерами, так как с одной стороны позволяют быстро выпрямить даже жесткие, густые волосы, с другой – не вступают в реакцию с косметическими средствами и могут применяться при процедурах кератинового выпрямления, ботокса для волос, нанопластики.

Имеет значение и покрытие пластин. Популярно турмалиновое – оно наносится на керамику, обеспечивая ей эффект ионизации (его еще называют ионно-турмалиновым). Благодаря ионизации при работе прибора генерируется большое количество отрицательно заряженных ионов, которые, попадая на волос, сохраняют влагу в его структуре и способствуют закрытию волосяных чешуек. При этом локоны, распрямляясь, преображаются – выглядят более ухоженными, блестящими, перестают электризоваться.

Что еще важно



Обращайте внимание и на:

Ширину, форму пластин. С широкими пластинами (от 3 см) лучше работать с объемными или густыми волосами, с узкими (от 1,5 см) – с тонкими, короткими или делать укладки. Например, крутить локоны, подкручивать челку, если у пластин закругленные углы.

С широкими пластинами (от 3 см) лучше работать с объемными или густыми волосами, с узкими (от 1,5 см) – с тонкими, короткими или делать укладки. Например, крутить локоны, подкручивать челку, если у пластин закругленные углы. Способ крепления пластин. Крепление может быть строго зафиксированным или плавающим. Последний способ более безопасен для волос, так как пластины меняют положение, регулируя силу сжатия прядей. Если при работе с выпрямителем пластины сильно пережимаются, одна из них подается вглубь корпуса, минимизируя риск передавливания и залома волос. Если сжимаются недостаточно, положение меняется, чтобы максимально обработать прядь и не выпрямлять ее потом снова.

Крепление может быть строго зафиксированным или плавающим. Последний способ более безопасен для волос, так как пластины меняют положение, регулируя силу сжатия прядей. Если при работе с выпрямителем пластины сильно пережимаются, одна из них подается вглубь корпуса, минимизируя риск передавливания и залома волос. Если сжимаются недостаточно, положение меняется, чтобы максимально обработать прядь и не выпрямлять ее потом снова. Наличие терморегулятора. Чтобы не пережигать волосы, надо подбирать для них минимально рабочую температуру. Для тонких, поврежденных, с секущимися концами или мелированных локонов лучше выставлять не более 150°С, для нормальных, средней густоты прядей – 170–180°С, для пышных, густых волос – до 190°С, для жестких, вьющихся – до 200°С. Волосы африканского типа выпрямляют при температуре от 200°С. Если в утюжке нет терморегулятора, скорее всего, он работает при температуре 200°С.

Еще один важный момент – вращающийся шнур (он не будет путаться или перекручиваться во время работы).

Топ-3 лучших утюжка



Все требования к выпрямителям учитываются в профессиональных приборах.

Щипцы MYSTIC от Gamma PIU SRL

Модель предназначена для выпрямления прядей. У нее – керамические пластины с турмалиновым покрытием. Есть регулятор температуры – он электронный, можно выставить точную температуру от 140°С до 230°С. Ширина полотен – 2,5 см. Вес – всего 300 г, поэтому нагрузка на руку при работе минимальная. То есть при укладке длинных, густых волос рука будет меньше уставать по сравнению с тем, если бы вы выпрямляли их более тяжелыми приборами.

Щипцы Titanium Ionic от Babyliss PRO

Это модель с титановыми пластинами, которая подходит для выпрямления и накручивания волос дома или в салоне, в том числе для использования при процедурах кератинового выпрямления, ботокса.

Ее преимущества:

встроенный ионизатор;

усовершенствованная технология контроля нагрева – стоит керамический нагревательный элемент, который поддерживает постоянную температуру по всей поверхности пластин;

5 температурных режимов – можно выставить 150°С, 170°С, 190°С, 210°С и 230°С;

ширина пластин – 2,8 см, края закругленные.

Выпускается в черном и красном корпусах.

Щипцы Rosebud от Gamma PIU SRL

Модель 2 в 1 – можно выпрямлять волосы или крутить пряди. Причем корпус максимально скруглен, есть направляющие, чтобы создавать локоны естественной формы.

Другие особенности:

Керамические пластины с добавлением алмазной пудры. Она делает поверхность более прочной, препятствуя появлению царапин при частом использовании и обеспечивая еще более гладкое скольжение.

Технология способствует тому, что чешуйки волос закрываются, и те становятся блестящими, шелковистыми, перестают пушиться, электризоваться.

4 режима температуры – 160°С, 180°С, 200°С, 220°С.

Вращающийся шнур – не закручивается, когда вы прокручиваете прибор, делая локоны.

Еще одно преимущество – малый вес (всего 230 г).

Эти и другие модели вы найдете в интернет-магазине «Хитэк».

