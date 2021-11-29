10:30 29.11.2021

Креативный директор мужской линейки одежды бренда Louis Vuitton и основатель бренда Off-White, модельер Вирджил Абло умер в возрасте 41 года, сообщается на странице пресс-службы группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy в Twitter.

Причиной смерти модельера стал рак, с которым он боролся в течение последних лет. Отмечается, что он страдал от редкой формы онкологического заболевания - ангиосаркомы сердца. Свою болезнь дизайнер не афишировал.

«LVMH, Louis Vuitton и Off-White опустошены в связи с известием о смерти Вирджила Абло в воскресенье, 28 ноября, от рака, с которым он боролся в течение нескольких лет. Он решил выдержать эту битву приватно с момента постановки диагноза в 2019 году, пройдя множество сложных процедур. Вирджилом управляла его преданность своему делу и своей миссии открывать двери для других и создавать пути для большего равенства в искусстве и дизайне. Он часто говорил: «Все, что я делаю, я делаю для 17-летней версии самого себя», глубоко веря в силу искусства вдохновлять будущие поколения», — говорится в сообщении.

Вирджил Абло родился 30 сентября 1980 года в американском штате Иллинойс в семье эмигрантов из Ганы. Свою карьеру в сфере моды он начал с сотрудничества с рэпером Канье Уэстом. В 2012 он зарегистрировал свою первую компанию Pyrex Vision, магазин уличной одежды, а через год основал свой первый бренд уличной одежды Off-White. С 2018 года Абло стал руководителем отдела мужской линейки одежды Louis Vuitton. Кроме того, он сотрудничал с брендами Nike и Evian, а также с японским художником Такаши Мураками.