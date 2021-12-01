Обеденный стол и стулья: что выбрать для своей кухни?

00:44 1.12.2021

Столовая — это комната, вызывающая множество положительных эмоций.

Они связаны не только с едой, но и с приятной семейной атмосферой, которая обладает настоящим волшебством. Привлекательная меблировка — настоящая проблема, потому что каждый предмет оборудования должен подчеркивать уникальную роль, которую он играет в жизни членов семьи. Так как же выбрать самую важную мебель для столовой — стол и стулья, доступные тут, чтобы они обеспечивали комфорт всем домочадцам, оставаясь при этом модными и элегантными? На что обращать особое внимание при их покупке?

Форма стола и размер комнаты

Форма выбранного вами стола — не только дело вкуса. Стоит помнить, что в зависимости от формы столешницы она будет более или менее адаптирована к размерам комнаты. Квадратная или прямоугольная мебель может поместиться даже в небольших помещениях. Такой стол легче подогнать к интерьеру, потому что большинство комнат тоже прямоугольные, а прямые углы означают, что при необходимости стол можно придвинуть к стене.

Круглый или овальный стол требует много места. Он не подходит для размещения в углу комнаты, а для расположения в центре кухни требуется много места. Тем более, что рядом с ним нужно поставить стулья, которые тоже занимают место, даже когда их задвигают под стол.

Размер стола и количество стульев

Размер стола следует подогнать под состав семьи. Естественным решением высоких людей станет покупка стола на высоких ножках. Однако если в семье есть дети, лучше будет выбрать предмет мебели средней высоты, чтобы все чувствовали себя максимально комфортно. Конечно, количество стульев должно быть адаптировано к количеству членов семьи, но запасные места всегда пригодятся. Идеальное решение — приобрести стол с набором стульев в количестве, превышающем количество домочадцев. Если это невозможно из-за небольшой обеденной зоны, стоит вложиться как минимум в два дополнительных места.

Материал стола

Самым распространенным материалом для изготовления столов на протяжении многих лет было дерево. Однако среди современной мебели древесину все чаще заменяют различными аналогами, такими как плиты МДФ или пластмассы. Для тех, кто стремится к большему авангарду, интересной альтернативой являются столы с элементами из металла и камня. У эклектичных изделий из самых разных материалов тоже есть свои поклонники. Самое главное, чтобы материал, из которого изготовлены стол и стулья, по фактуре должен быть похож на материал, из которого изготовлены другие элементы оборудования.

Материал стульев

Материал, из которого изготовлены стулья, также имеет большое значение. В базовом дивизионе учтены как классические решения, с жесткой спинкой и сиденьем, так и кресла с мягкой обивкой, отделанные наполнителем, обеспечивающим мягкость и комфорт сидения. Второй тип стульев выглядит более эффектно, но требует более частой чистки обивочного материала. По этой причине стоит выбирать обивку, которая не только эстетична, но и проста в уходе. Кожа и ее синтетические разновидности, которые можно протирать влажной тканью и общедоступными чистящими средствами, также хорошо подойдут. Деликатные материалы могут потребовать более специализированной чистки, поэтому дома с маленькими детьми они доставляют хлопоты. Высота стульев должна быть тщательно подогнана под высоту самого стола. Лучшее решение — приобрести стулья в комплекте со столом. Они подойдут не только по форме и размеру, но и по стилю.

Перед тем, как выбрать обеденный стол и стулья, следует подумать, как заставить их соответствовать ожиданиям домочадцев и при этом украсить весь дом!