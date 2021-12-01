Жизнь и предпринимательская карьера Ильи Шувалова

18:56 1.12.2021

Илья Вадимович Шувалов в разные периоды своей предпринимательской деятельности развивал бизнесы в нескольких сферах: клининг, рестораны, консалтинг. Сегодня инвестирует в разработку ПО и интересуется IT-направлением.

Свой первый капитал Илья Шувалов заработал на клининговом сервисе, который он открыл в 2000-х в Сургуте. Позднее запустил сеть известных на территории ХМАО ресторанов, а затем заинтересовался разработкой ПО и инвестированием в данную отрасль.

Семья Шуваловых

Будущий предприниматель родился в 1983 году в Иванове. Родители Ильи Шувалова получили высшее образование в Ивановском энергетическом институте, по окончании которого уехали в Сургут по распределению для работы на местной электростанции.

В детстве у будущего бизнесмена было несколько хобби: ушу, баскетбол, бокс. Последней спортивной дисциплине он посвятил четыре года жизни, регулярно ездил на сборы в различные регионы России, однако в 18 лет прекратил тренировки и решил полностью погрузиться в учебу.

Для получения высшего образования Илья Вадимович выбрал Сургутский государственный университет, куда поступил на отделение юриспруденции в 2000 году. Позже стремление к непрерывному росту привели Шувалова в московский вуз, в МГЮА он перевелся в 2002-м. Студент переехал в столицу, а после получения диплома вплотную занялся развитием своего дела.

Сейчас Илья Вадимович Шувалов женат, у пары есть дети. Из хобби предпочитает рыбалку. Регулярно совершает паломнические поездки на Афон и в Израиль.

Первый предпринимательский опыт

В 2000-х начала свою работу фирма Ильи Вадимовича Шувалова «Клин-сервис». На разных этапах своего существования компания предлагала клиентам различные услуги, постепенно расширяя их спектр.

Изначально организация сдавала в аренду функциональные напольные покрытия, которые задерживали загрязнения на своей поверхности. В дальнейшем «Клин-сервис» стал заниматься внешней очисткой зданий, мойкой окон и фасадов, продажей чистящих средств для личного пользования. Заказчиками были муниципальные организации Ханты-Мансийского автономного округа, крупные супермаркеты из всероссийских сетей («Магнит», «Пятерочка»), а также большое количество автосалонов — в общей сложности более 200 компаний.

Ресторанный бизнес

Капитал Ильи Вадимовича, заработанный благодаря деятельности клинингового сервиса, был вложен в новое заведение общественного питания, которое открыло свои двери для посетителей в 2008 году в Сургуте.

Ресторан Liberty заметно выделялся среди других кафе в ХМАО: дизайн интерьера был в стиле поп-арт, который отличается яркостью красок и нетривиальностью сочетаний стилей и фактур, а также большим количеством привлекающих внимание изображений и деталей. Меню не ограничивалось какой-либо одной национальной кухней: среди предлагаемых гостям блюд были классические американские бургеры, японские роллы и суши, итальянские пиццы и пасты, а также русские закуски и десерты на любой вкус.

Атмосфера заведения притягивала горожан своей непринужденностью и весельем, и вскоре заведение стало довольно известным среди жителей не только Сургута, но и всего региона.

Положительный опыт в ресторанном бизнесе сподвиг Илью Вадимовича на запуск еще двух заведений: хинкальной «Мамико» и ресторана узбекской кухни «Диван-Сарай», площадкой для которых также был выбран Сургут. Для их открытия предприниматель несколько раз посетил Грузию и Узбекистан, чтобы максимально точно передать черты национальной культуры и уникальные принципы гостеприимства этих стран.

Позднее на основе данных заведений общепита была учреждена компания Liberty Group.

Инвестирование в разработку ПО

В 2019 году Илья Шувалов передал действующие бизнесы доверенным людям и сосредоточился на предоставлении услуг управления предприятиями. Также он заинтересовался сферой разработки программного обеспечения для различных сфер предпринимательства.

Для повышения уровня осведомленности в отрасли информационных технологий Шувалов регулярно посещает тематические конференции и принимает участие в образовательных курсах, а также инвестирует в создание новых IT-предложений для бизнеса. Также он поддержал команду программистов, усилиями которой на рынок вышло приложение для планирования и построения туристических маршрутов, бронирования и покупки проездных билетов на автобусы, железнодорожный транспорт и самолеты.