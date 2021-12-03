Интересные и прикольные принты на мужских толстовках и футболках

18:07 3.12.2021

В гардеробе современного взрослого человека и ребенка обязательно найдется хоть одна вещица, украшенная каким-либо интересным рисунком или надписью. Такую одежду предпочитают многие парни. Толстовки и футболки с прикольными принтами выглядят стильно и позволяют мужчине продемонстрировать его вкус, креативность, настроение, образ жизни. Эти аксессуары помогут молодому человеку выразить свою индивидуальность и выделят его среди других людей.

В гардеробе современного взрослого человека и ребенка обязательно найдется хоть одна вещица, украшенная каким-либо интересным рисунком или надписью.

Такую одежду предпочитают многие парни. Толстовки и футболки с прикольными принтами выглядят стильно и позволяют мужчине продемонстрировать его вкус, креативность, настроение, образ жизни. Эти аксессуары помогут молодому человеку выразить свою индивидуальность и выделят его среди других людей.



Какие плюсы имеют прикольные толстовки и футболки



У моделей с принтами много достоинств. Они отличаются от обычной одежды своими характеристиками:

вещи с рисунками обладают эстетической привлекательностью и красивым внешним видом;



выполняются в различных дизайнерских решениях и стилях кроя;

выполняются в различных дизайнерских решениях и стилях кроя;

футболки и толстовки выделяются многообразием тематических вариантов рисунков или надписей;

футболки и толстовки выделяются многообразием тематических вариантов рисунков или надписей;

огромный размерный ряд дает возможность подобрать модель для любой фигуры;

огромный размерный ряд дает возможность подобрать модель для любой фигуры;

такая одежда может изготавливаться по индивидуальному эскизу;

такая одежда может изготавливаться по индивидуальному эскизу;

разнообразие всевозможных цветовых решений удовлетворит даже самых требовательных мужчин;

разнообразие всевозможных цветовых решений удовлетворит даже самых требовательных мужчин;

для пошива используются материалы различного типа – натуральные и с добавлением синтетических волокон.



Вещи с принтами отлично сочетаются с другими предметами мужского гардероба. Их можно носить с шортами, джинсами, брюками-бермудами и кожаными штанами. Вещицы с интересными принтами станут ярким дополнением к разным стилям.



Большой популярность среди молодежи пользуются теплые вещи с различными картинками. Вы можете выбрать толстовки мужские с капюшоном на любой вкус. Здесь они представлены в большом ассортименте.



Какие существуют модели футболок с принтами



Данные предметы гардероба отличаются между собой разными вариантами пошива:

прилегающие – больше подойдут парням с атлетическим телосложением;



умеренно свободные – универсальная модель, на любой фигуре смотрится красиво;

умеренно свободные – универсальная модель, на любой фигуре смотрится красиво;

просторные – помогут скрыть некоторые недостатки мужской фигуры;

просторные – помогут скрыть некоторые недостатки мужской фигуры;

футболки имеют разный вырез горловины (круглый, углубленный и V-образный) и рукава – короткие, длинные, узкие или широкие;

футболки имеют разный вырез горловины (круглый, углубленный и V-образный) и рукава – короткие, длинные, узкие или широкие;

принт на изделиях может быть расположен спереди по центру, полностью на всей лицевой стороне вещи либо сзади.



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Какие принты более актуальны и популярны



В каждом новом сезоне мода вносит какие-нибудь изменения и коррективы в различные стильные образы. В настоящее время в тренде футболки и толстовки с яркими и необычными рисунками:

черепа, различные вариации крестов и роз;



волки, тигры, медведи;

волки, тигры, медведи;

львы, драконы, панды;

львы, драконы, панды;

морская тематика - акулы или якоря в разном исполнении;

морская тематика - акулы или якоря в разном исполнении;

милые еноты и коты;

милые еноты и коты;

всевозможные креативные надписи;

всевозможные креативные надписи;

логотипы известных мировых брендов;

логотипы известных мировых брендов;

разные виды птиц;

разные виды птиц;

футбольные мячи с интересными дополнениями;

футбольные мячи с интересными дополнениями;

модели машин и мотоциклов;

модели машин и мотоциклов;

изображения известных людей – футболистов, реперов, медийных личностей.



Также большой популярностью пользуются модели с множеством цветочных и растительных принтов, с персонажами из мультфильмов, изображениями миньонов. Актуальны толстовки и футболки с крупными графическими рисунками. Среди неординарных вариантов встречаются изделия с тематикой природы, космоса и фэнтези, с крутыми картинками в виде тату-дизайна.



Предметы гардеробы с прикольными и интересными принтами выделяют мужчину из толпы, поднимают настроение и подчеркивают наличие у него чувства юмора. Они помогают создать неповторимые и эффектные образы, которые обязательно привлекут интерес окружающих, а особенно представительниц прекрасного пола.