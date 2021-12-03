Интересные и прикольные принты на мужских толстовках и футболках
В гардеробе современного взрослого человека и ребенка обязательно найдется хоть одна вещица, украшенная каким-либо интересным рисунком или надписью.
Такую одежду предпочитают многие парни. Толстовки и футболки с прикольными принтами выглядят стильно и позволяют мужчине продемонстрировать его вкус, креативность, настроение, образ жизни. Эти аксессуары помогут молодому человеку выразить свою индивидуальность и выделят его среди других людей.
Какие плюсы имеют прикольные толстовки и футболки
У моделей с принтами много достоинств. Они отличаются от обычной одежды своими характеристиками:
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вещи с рисунками обладают эстетической привлекательностью и красивым внешним видом;
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выполняются в различных дизайнерских решениях и стилях кроя;
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футболки и толстовки выделяются многообразием тематических вариантов рисунков или надписей;
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огромный размерный ряд дает возможность подобрать модель для любой фигуры;
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такая одежда может изготавливаться по индивидуальному эскизу;
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разнообразие всевозможных цветовых решений удовлетворит даже самых требовательных мужчин;
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для пошива используются материалы различного типа – натуральные и с добавлением синтетических волокон.
Вещи с принтами отлично сочетаются с другими предметами мужского гардероба. Их можно носить с шортами, джинсами, брюками-бермудами и кожаными штанами. Вещицы с интересными принтами станут ярким дополнением к разным стилям.
Большой популярность среди молодежи пользуются теплые вещи с различными картинками. Вы можете выбрать толстовки мужские с капюшоном на любой вкус. Здесь они представлены в большом ассортименте.
Какие существуют модели футболок с принтами
Данные предметы гардероба отличаются между собой разными вариантами пошива:
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прилегающие – больше подойдут парням с атлетическим телосложением;
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умеренно свободные – универсальная модель, на любой фигуре смотрится красиво;
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просторные – помогут скрыть некоторые недостатки мужской фигуры;
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футболки имеют разный вырез горловины (круглый, углубленный и V-образный) и рукава – короткие, длинные, узкие или широкие;
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принт на изделиях может быть расположен спереди по центру, полностью на всей лицевой стороне вещи либо сзади.
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Какие принты более актуальны и популярны
В каждом новом сезоне мода вносит какие-нибудь изменения и коррективы в различные стильные образы. В настоящее время в тренде футболки и толстовки с яркими и необычными рисунками:
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черепа, различные вариации крестов и роз;
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волки, тигры, медведи;
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львы, драконы, панды;
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морская тематика - акулы или якоря в разном исполнении;
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милые еноты и коты;
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всевозможные креативные надписи;
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логотипы известных мировых брендов;
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разные виды птиц;
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футбольные мячи с интересными дополнениями;
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модели машин и мотоциклов;
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изображения известных людей – футболистов, реперов, медийных личностей.
Также большой популярностью пользуются модели с множеством цветочных и растительных принтов, с персонажами из мультфильмов, изображениями миньонов. Актуальны толстовки и футболки с крупными графическими рисунками. Среди неординарных вариантов встречаются изделия с тематикой природы, космоса и фэнтези, с крутыми картинками в виде тату-дизайна.
Предметы гардеробы с прикольными и интересными принтами выделяют мужчину из толпы, поднимают настроение и подчеркивают наличие у него чувства юмора. Они помогают создать неповторимые и эффектные образы, которые обязательно привлекут интерес окружающих, а особенно представительниц прекрасного пола.
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