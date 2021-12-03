Интересные и прикольные принты на мужских толстовках и футболках

В гардеробе современного взрослого человека и ребенка обязательно найдется хоть одна вещица, украшенная каким-либо интересным рисунком или надписью. Такую одежду предпочитают многие парни. Толстовки и футболки с прикольными принтами выглядят стильно и позволяют мужчине продемонстрировать его вкус, креативность, настроение, образ жизни. Эти аксессуары помогут молодому человеку выразить свою индивидуальность и выделят его среди других людей.  

В гардеробе современного взрослого человека и ребенка обязательно найдется хоть одна вещица, украшенная каким-либо интересным рисунком или надписью.

Такую одежду предпочитают многие парни. Толстовки и футболки с прикольными принтами выглядят стильно и позволяют мужчине продемонстрировать его вкус, креативность, настроение, образ жизни. Эти аксессуары помогут молодому человеку выразить свою индивидуальность и выделят его среди других людей.

 


Какие плюсы имеют прикольные толстовки и футболки


У моделей с принтами много достоинств. Они отличаются от обычной одежды своими характеристиками:

  • вещи с рисунками обладают эстетической привлекательностью и красивым внешним видом;


  • выполняются в различных дизайнерских решениях и стилях кроя;

  • футболки и толстовки выделяются многообразием тематических вариантов рисунков или надписей;

  • огромный размерный ряд дает возможность подобрать модель для любой фигуры;

  • такая одежда может изготавливаться по индивидуальному эскизу;

  • разнообразие всевозможных цветовых решений удовлетворит даже самых требовательных мужчин;

  • для пошива используются материалы различного типа – натуральные и с добавлением синтетических волокон.


Вещи с принтами отлично сочетаются с другими предметами мужского гардероба. Их можно носить с шортами, джинсами, брюками-бермудами и кожаными штанами. Вещицы с интересными принтами станут ярким дополнением к разным стилям.


Большой популярность среди молодежи пользуются теплые вещи с различными картинками. Вы можете выбрать толстовки мужские с капюшоном на любой вкус. Здесь они представлены в большом ассортименте.


Какие существуют модели футболок с принтами


Данные предметы гардероба отличаются между собой разными вариантами пошива:

  • прилегающие – больше подойдут парням с атлетическим телосложением;


  • умеренно свободные – универсальная модель, на любой фигуре смотрится красиво;

  • просторные – помогут скрыть некоторые недостатки мужской фигуры;

  • футболки имеют разный вырез горловины (круглый, углубленный и V-образный) и рукава – короткие, длинные, узкие или широкие;

  • принт на изделиях может быть расположен спереди по центру, полностью на всей лицевой стороне вещи либо сзади.


Лучший способ приобрести прикольные футболки – это зайти на сайт интернет-магазина "Где Бирка". Огромный каталог товара поможет выбрать нужную модель.


Какие принты более актуальны и популярны


В каждом новом сезоне мода вносит какие-нибудь изменения и коррективы в различные стильные образы. В настоящее время в тренде футболки и толстовки с яркими и необычными рисунками:

  • черепа, различные вариации крестов и роз;


  • волки, тигры, медведи;

  • львы, драконы, панды;

  • морская тематика - акулы или якоря в разном исполнении;

  • милые еноты и коты;

  • всевозможные креативные надписи;

  • логотипы известных мировых брендов;

  • разные виды птиц;

  • футбольные мячи с интересными дополнениями;

  • модели машин и мотоциклов;

  • изображения известных людей – футболистов, реперов, медийных личностей.


Также большой популярностью пользуются модели с множеством цветочных и растительных принтов, с персонажами из мультфильмов, изображениями миньонов. Актуальны толстовки и футболки с крупными графическими рисунками. Среди неординарных вариантов встречаются изделия с тематикой природы, космоса и фэнтези, с крутыми картинками в виде тату-дизайна.


Предметы гардеробы с прикольными и интересными принтами выделяют мужчину из толпы, поднимают настроение и подчеркивают наличие у него чувства юмора. Они помогают создать неповторимые и эффектные образы, которые обязательно привлекут интерес окружающих, а особенно представительниц прекрасного пола.

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