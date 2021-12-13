Победительницей конкурса «Мисс Вселенная» стала участница из Индии

Из какой-же касты сие сокровище? Говоря про Индию, не стоит забывать про царящий там апартеид против соотечественников. В ЮАР хотя бы белые гнобили черных. А тут черные все, а гнобят не по детски. Родился неприкасаемым, так и останешься мусором, даже если мир спасешь. Неправильно это. Вы же осуждаете деление в России населения на касту "привитых" и неприкасаемых "непривитых"? А там это во всей красе сияет...