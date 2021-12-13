Победительницей конкурса «Мисс Вселенная» стала участница из Индии

Победительницей конкурса Miss Universe ("Мисс Вселенная") стала представительница Индии Харнааз Сандху, сообщает РИА Новости. Она получила корону от своей предшественницы Андреа Меса из Мексики.

На втором месте — уроженка ЮАР. 

В конкурсе приняли участие девушки из 80 стран. 

Финальный этап мероприятия, празднующего в этом году свое 70-летие, состоялся в израильском курортном городе Эйлате.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 13.12.2021, 14:21
    Гость: Старый

    Из какой-же касты сие сокровище? Говоря про Индию, не стоит забывать про царящий там апартеид против соотечественников. В ЮАР хотя бы белые гнобили черных. А тут черные все, а гнобят не по детски. Родился неприкасаемым, так и останешься мусором, даже если мир спасешь. Неправильно это. Вы же осуждаете деление в России населения на касту "привитых" и неприкасаемых "непривитых"? А там это во всей красе сияет...

  2. 13.12.2021, 14:13
    Гость: Совсем края потеряли-"мужика в юбке" выбрали!))

    Победительница-молодчинка, усы хотя бы сбрила, а то совсем как усатые девушки из султанского гарема( не киношного с лощёными голливудскими кралями, а реального, из прошлых веков-в Сети есть старые фото султанских наложниц-считалось что, чем усатее, тем изобретательнее и темпераментнее в постели, по этому "растительному" критерию красоты их отбирали в гарем))) выглядела бы!
    А мы удивлялись мужиковатой победительнице "Евровидения", теперь и женский "конкурс вселенской красоты" оказался в этом "мировом тренде"!))

  4. 13.12.2021, 13:32
    Гость: Ха ха

    Это давно политический конкурс - выбирают даже страшных как война, если прислали письмецо из МВФ...

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