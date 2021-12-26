Натуральная косметика GreenCosmetics - здоровье и молодость вашей кожи

21:16 26.12.2021

ГК "ГринКосметикс" объединяет несколько известных на косметическом ранке брендов, которые уже много лет известны покупателям и успели доказать своё высокое качество и полную безопасность.

Компания «Greencosmetics Group» изготавливает натуральные косметические средства. Она вышла на российский рынок еще в 2012 году, а к настоящему времени занимает на нем лидирующие позиции. Производитель строго контролирует весь процесс создания косметики – от разработки формулы и отбора ингредиентов до выпуска готового продукта. Производственная мощность компании составляет свыше 120 000 товарных единиц в день. Продукция неоднократно имела успех на профессиональных конкурсах, получала премии.

Подробнее о компании

«Гринкосметик Групп» пользуется популярностью не только в России, но и в странах СНГ и Европы. Она экспортирует за рубеж около 30% своей продукции. Товары активно реализуются в гипермаркетах Окей, Ашан, Лента, Перекресток, магазинах косметики Подружка, Магнит Косметик, на крупных маркетплейсах OZON и Wildberries.

Перед разработкой концепции косметических средств «Greencosmetics Group» тщательно изучает потребности потребителей. Серийное производство осуществляется в собственных лабораториях. Специалисты постоянно выводят уникальные формулы либо добавляют трендовые компоненты в уже существующие рецепты. В каждой линейке учитываются особенности определенного типа кожи.

Бренды

Компания «Гринкосметик Групп» выпускает товары под брендами:

EO Laboratorie

В марку EO Laboratorie входят уходовые средства для волос, кожи лица и тела, гипоаллергенная детская косметика, продукция для мужчин, SPA-косметика. Их рецептуры обогащаются натуральными и органическими маслами, благодаря чему процедуры ухода за собой превращаются в настоящие ритуалы красоты.

Cafe Mimi

Торговая марка Cafe Mimi нацелена на позитивных девушек, которые нуждаются в натуральном уходе в стильном исполнении. Средства сразу бросаются в глаза из-за яркого дизайна упаковки. Их фруктовые ароматы дарят неподдельное наслаждение при использовании.

Кафе Красоты

Бренд позиционируется как здоровое питание для кожи. Продукты имеют запахи, подобные экзотическим фруктам, ягодам, цветам. Они поднимают настроение и заставляют по-новому взглянуть на ежедневный уход.

ECOLATIER

В косметических средствах Ecolatier содержится не менее 98% ингредиентов растительного происхождения. Их рецепты производитель долго и тщательно собирал по всему миру. В результате удалось получить эффективные продукты, в которых проявляется уважение к природе и человеку.

SPASTA

Это бренд косметики для гигиены ротовой полости. Она обладает ненавязчивым запахом и приятным вкусом. После их использования надолго сохраняется чувство свежести и идеальной чистоты.