Волосы будут гладкие, шелковистые

17:38 28.12.2021

Наступил самый сложный период для нашей шевелюры. Что такое зима: это сухой воздух

Кажется, откуда, снег же кругом. Но в помещении начинает интенсивно работать отопление, что катастрофически снижает уровень влажности воздуха. Соответственно, все сохнет быстрее: и постиранное белье, и кожа, и волосы. И если в первым проблем нет, то с остальным их только прибавляется. А шапки? Уникальная прилизанная прическа в тандеме с наэлектризованными волосами. Что сказать, красота, да и только.

Но расстраиваться не стоит. Современная бьюти индустрия уже давно разработала эффективные решения и мы ими делимся с вами.

Влажность. Обязательно отслеживайте этот показатель. Он влияет не только на состояние волос и кожи, но и на скорость распространения бактерий в помещении. Оптимальная цифра: 40 - 60 процентов. Приобретите увлажнитель, взвешивайте влажные полотенца ,распыляйте воду из пульверизатора - вариантов масса.

Маски для волос. Это лучшее средство, которое поможет создать оболочку и закупорить волоски, чтобы они не теряли влагу. Выбирайте продукты с эффектом увлажнения и питания. Большой выбор масок для волос можно найти в магазине MAKEUP: https://makeupstore.ru/categorys/22812/.

Теплая вода. Постарайтесь не использовать горячую воду для мытья головы, используйте теплую. И не выходите на улицу с мокрыми волосами. Влага, конечно, нужна, но резкий перепад температур только усугубит ситуацию. Кстати, после сушки феном также стоит дождаться, пока волосы остынут, чтобы не было перепада.

Шапка. Да, она может корректировать вашу прическу, но при этом она же защищает сосуды кожи головы от спазма. Поэтому, не пренебрегайте..

Конечно в этому нужно добавить правильное питание, соблюдение питьевого режима, но, уверены, вы и так в курсе этого.

Лайфхак: как использовать маску для волос



Все умеют читать информацию на этикетке, когда наносить, сколько держать - все это понятно. Но если вы уделите своим волосам чуть больше времени, чем рекомендуют на баночке, ваши волосы засияют от счастья.

Итак, на чистые и слегка влажные волосы (слегка, просушите дополнительно полотенцем) наносите маску. Корни волос не затрагивается, исключительно длину. Каждый волосок должен быть окутан средством.

В таком состоянии заверните волосы в шапочку для душа/пленку/пакет, а сверху повяжите полотенце и походите так минут 10-15, если есть время, можно и дольше. В тепле чешуйки раскрываются и полноценно впитывают в себя волшебное средство.

Время закончилось - смывайте, сушите и любуйтесь, как они блестят. Заботьтесь о своих волосах, уделя йте им время и они ответят вам красотой и здоровым блеском.