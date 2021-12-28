Волосы будут гладкие, шелковистые
Кажется, откуда, снег же кругом. Но в помещении начинает интенсивно работать отопление, что катастрофически снижает уровень влажности воздуха. Соответственно, все сохнет быстрее: и постиранное белье, и кожа, и волосы. И если в первым проблем нет, то с остальным их только прибавляется. А шапки? Уникальная прилизанная прическа в тандеме с наэлектризованными волосами. Что сказать, красота, да и только.
Но расстраиваться не стоит. Современная бьюти индустрия уже давно разработала эффективные решения и мы ими делимся с вами.
- Влажность. Обязательно отслеживайте этот показатель. Он влияет не только на состояние волос и кожи, но и на скорость распространения бактерий в помещении. Оптимальная цифра: 40 - 60 процентов. Приобретите увлажнитель, взвешивайте влажные полотенца ,распыляйте воду из пульверизатора - вариантов масса.
- Маски для волос. Это лучшее средство, которое поможет создать оболочку и закупорить волоски, чтобы они не теряли влагу. Выбирайте продукты с эффектом увлажнения и питания. Большой выбор масок для волос можно найти в магазине MAKEUP: https://makeupstore.ru/categorys/22812/.
- Теплая вода. Постарайтесь не использовать горячую воду для мытья головы, используйте теплую. И не выходите на улицу с мокрыми волосами. Влага, конечно, нужна, но резкий перепад температур только усугубит ситуацию. Кстати, после сушки феном также стоит дождаться, пока волосы остынут, чтобы не было перепада.
- Шапка. Да, она может корректировать вашу прическу, но при этом она же защищает сосуды кожи головы от спазма. Поэтому, не пренебрегайте..
Конечно в этому нужно добавить правильное питание, соблюдение питьевого режима, но, уверены, вы и так в курсе этого.
Лайфхак: как использовать маску для волос
Все умеют читать информацию на этикетке, когда наносить, сколько держать - все это понятно. Но если вы уделите своим волосам чуть больше времени, чем рекомендуют на баночке, ваши волосы засияют от счастья.
Итак, на чистые и слегка влажные волосы (слегка, просушите дополнительно полотенцем) наносите маску. Корни волос не затрагивается, исключительно длину. Каждый волосок должен быть окутан средством.
В таком состоянии заверните волосы в шапочку для душа/пленку/пакет, а сверху повяжите полотенце и походите так минут 10-15, если есть время, можно и дольше. В тепле чешуйки раскрываются и полноценно впитывают в себя волшебное средство.
Время закончилось - смывайте, сушите и любуйтесь, как они блестят. Заботьтесь о своих волосах, уделя йте им время и они ответят вам красотой и здоровым блеском.
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