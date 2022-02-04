История возникновения 8 марта

17:42 4.02.2022

8 марта – это Международный женский день, однако мало кто знает историю возникновения данного праздника.

В этой статье мы поговорим про 8 марта, историю праздника и за какие права боролись женщины в двадцатом веке.

Краткие сведения

В середине двадцатого века, а именно восьмого марта 1965 года Леонид Брежнев выступал в Кремлевском дворце на собрании в честь двадцатилетия победы над фашистами. Помимо всего этого, Председатель Президиума Верховного Совета СССР торжественно назначил восьмое марта выходным днем. После этого, День солидарности женщин помимо политического контекста, приобрел подтекст социальный – его начали называть Женским днем, а некоторые его считают Днем весны. Однако, у данного праздника есть своя история возникновения, про которую не все знают.

Появление 8 марта

Все началось еще в 1908 году, когда в Нью-Йорке социал-демократическая партия в лице женщин вышла на митинг. Они добивались равноправия женщин с мужчинами, при этом, приняло участие в данном мероприятии более пятнадцати тысяч дам. В их требования входили:

1. Сокращение рабочего дня;

2. Выдача заработной платы наравне с мужчинами;

3. Возможность женщина иметь избирательное право.

Эмансипация женщин началась только лишь в восемнадцатом веке, но пик активности приобрела только к середине двадцатого века. Первоначально, она не была приурочена к какому-то определенному дню. Однако, знаменитая Клара Цеткин, политическая деятельница, участница немецкого и международного коммунистического движения, одна из основателей Коммунистической партии Германии, на международной конференции выдвинула предложение ввести Международный женский день, во время которого устраивались бы различные акции, поддерживающие и делающие акценты на проблемах женского пола и его роли в общественной и политической деятельности. Однако, лишь в 1914 году данное предложение вступило в силу – Австрия, Германия, Нидерланды, Россия и Швейцария стали отмечать данный праздник.

