Во Франции в куче мусора обнаружили рисунок Матисса

Неизвестный рисунок художника-фовиста Анри Матисса обнаружен в куче мусора на юго-востоке Франции, пишет РИА Новости со ссылкой на французские СМИ.  

Речь идет о портрете женщины. Рисунок находился в картонной коробке, которая находилась под кучей мусора в одном из домов в департаменте Вар. Находка была обнаружена при рутинном осмотре имущества в ходе процедуры оформления опекунства.

Отмечается, что рисунок содержит подпись Матисса и сейчас проходит искусствоведческую экспертизу.

Отмечается, что это уже второе произведение Матисса, обнаруженное в регионе за последние полтора года. Ранее сообщалось об обнаружении эскиза к знаменитому портрету Элен Мерсье, урожденной княгини Голицыной. Местонахождение этой работы было неизвестно с 1948 года. Как оказалось, рисунок хранился в шкафу жительницы коммуны Маноск (департамент Альпы Верхнего Прованса).

В конце мая 2021 года этот эскиз был продан на аукционе за 220 тысяч евро.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 22.02.2022, 11:51
    Гость: коллега

    Вот вам, собственно, и ответ на культурное значение, пользе и значении для народа и высокохудожественное содержание творчества отдельных, извиняюсь, художников. Место его творчеству на мусорной свалке. Это вам не Исаак Левитан, не Иван Шишкин и не Иван Айвазовский. Неча мозг парить примитивизмом и аляпством. А то ведь некоторые "искусствоведы" специально раскручивают ажиотаж вокруг абстрактной мазни, аляпистости, искусственно вызывая у богатеньких интерес к неестественному, искаженному, выискивая в этом некие смыслы, которых нет. А ты попробуй, опиши божественную красоту природы.
    Помнится, будучи школьником в Русском музее, я отстал от класса, присел на лавочку напротив огромной картины Айвазовского "Волна"...и уплыл глазами в чудо красок и оттенков, света и тени. Все меня потеряли, нашли минут через сорок, экскурсовод подходит, спрашивает: мальчик, тебе нехорошо? Я очнулся, говорю - всё хорошо, и мы пошли дальше. А может ли кто-то мне сказать, что просидел завороженный перед любой картиной Матисса минут 20? Нет. Иначе глаза заболят и ум отупеет. Пусть граждане с извращенным восприятием действительности им любуются. А мы, русские, будем любоваться сосновым лесом, Рожью, и Сосной, что на Севере диком стоит одиноко.

  4. 22.02.2022, 11:04
    Гость: Какая-то женщина неизвестная...

    Если бы с Пасечником картину нашли, она бы стоила в несколько раз дороже.

  5. 22.02.2022, 10:37
    Гость: тт

    -вооот ..;
    -выбрасывающие, не отягощенные мнением креативных культурологов и искусствоведов, самостоятельно и объективно оценили худож.качества данного шидовера, определив его на заслуженное место;
    -браво .. настоящим ценителям настоящего искусства

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