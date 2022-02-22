Во Франции в куче мусора обнаружили рисунок Матисса

09:35 22.02.2022

Неизвестный рисунок художника-фовиста Анри Матисса обнаружен в куче мусора на юго-востоке Франции, пишет РИА Новости со ссылкой на французские СМИ.

Речь идет о портрете женщины. Рисунок находился в картонной коробке, которая находилась под кучей мусора в одном из домов в департаменте Вар. Находка была обнаружена при рутинном осмотре имущества в ходе процедуры оформления опекунства.

Отмечается, что рисунок содержит подпись Матисса и сейчас проходит искусствоведческую экспертизу.

Отмечается, что это уже второе произведение Матисса, обнаруженное в регионе за последние полтора года. Ранее сообщалось об обнаружении эскиза к знаменитому портрету Элен Мерсье, урожденной княгини Голицыной. Местонахождение этой работы было неизвестно с 1948 года. Как оказалось, рисунок хранился в шкафу жительницы коммуны Маноск (департамент Альпы Верхнего Прованса).

В конце мая 2021 года этот эскиз был продан на аукционе за 220 тысяч евро.