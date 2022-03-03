Компания H&M приостановила продажи в России

Шведская компания H&M объявила о временной приостановке продаж в России продукции своих брендов, пишет РБК.

Отмечается, что компания не говорит пока о полном закрытии своих российских магазинов. Руководство компании мониторит ситуацию и ведет диалог со всеми заинтересованными сторонами.

В пресс-службе H&M заявили, что решение о приостановке продаж в России коснется всех бредов. 

H&M принадлежит одноименный бренд одежды, а также марки COS, Weekday, Monki, & Other Stories и Arket. При попытке зайти на их сайты там появляются сообщения о том, что порталы временно недоступны из-за обновления.

Ранее шведские СМИ недвусмысленно указали H&M и Ikea на недопустимость продолжения их работы в России, отметив, что обе компании еще не приняли соответствующего решения и отказались комментировать сложившуюся ситуацию. Отмечалось также, что у H&M планировалось открытие нового магазина на территории РФ. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 03.03.2022, 13:20
    Гость: Лепота

    Это очень хорошо. Наконец то, наши компании начнут производство одежды на основе российских дизайнеров, тем более, что все так называемые "бренды шведские" шьются в Китае.
    Надо и в мебеле развивать свои дизайновые решения. И вообще понять пора, что промышленный и масспроизводственный дизайн - это огромное окно возможностей для выпускников российских художественных ВУЗов и для страны тоже.
    Пора внедрять европейский лозунг, призывающий покупать только своё, так и в России пора покупать только своё.

  4. 03.03.2022, 12:45
    Гость: Скептик

    Помнится это шведы (нейтральные, кстати) снабжали Германию сырьем во время ВОВ?
    Во время Советско-финской войны (1939–1940) в Швеции была организована помощь финнам. Из Швеции в Финляндию отправился«Шведский добровольческий корпус» из бывших и действующих военнослужащих шведской армии, который насчитывал 9640 добровольцев. При этом Швеция утверждала, что не является стороной конфликта и продолжает соблюдать нейтралитет. Швеция также предоставила Финляндии значительные денежные кредиты, посылала оружие, организовывала сбор средств и вещей.
    Во время нападения Германии на СССР Швеция позволила Вермахту использовать шведские железные дороги для перевозки (июнь–июль 1941 г.) немецкой 163-й пехотной дивизии вместе с гаубицами, танками, зенитными орудиями и боеприпасами из Норвегии в Финляндию. Немецким солдатам, ехавшим в отпуск из Норвегии и Германии, разрешали проезд через Швецию.
    В советско-финской войне 1941–44 годов на стороне Финляндии участвовали Шведский добровольческий батальон и Шведская добровольческая рота.
    Железная руда продавалась Швецией в Германию на протяжении всей войны. Около 40 % германского вооружения изготавливалось из шведского железа.

  5. 03.03.2022, 11:24
    Гость: stalker

    Одежду "для бедных" у нас и в России шьют. Не брендовая, но вполне качественная. Так что и мы переживем легко. Кстати. Практически вся одежда и обувь, которую лично я ношу, пошита в России и в Турции. А Турция, многие другие страны Азии, Латинской Америки к вашим санкциям не присоединились. Вот и будем с ними работать. А за расчеты возьмем национальные валюты. В настоящий момент я лично ранее заключенные нашей компанией контракты с иностранными покупателями с долларов на рублевые расчеты переоформляю. Вот все, чего вы добились.

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