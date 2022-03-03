Компания H&M приостановила продажи в России
Шведская компания H&M объявила о временной приостановке продаж в России продукции своих брендов, пишет РБК.
Отмечается, что компания не говорит пока о полном закрытии своих российских магазинов. Руководство компании мониторит ситуацию и ведет диалог со всеми заинтересованными сторонами.
В пресс-службе H&M заявили, что решение о приостановке продаж в России коснется всех бредов.
H&M принадлежит одноименный бренд одежды, а также марки COS, Weekday, Monki, & Other Stories и Arket. При попытке зайти на их сайты там появляются сообщения о том, что порталы временно недоступны из-за обновления.
Ранее шведские СМИ недвусмысленно указали H&M и Ikea на недопустимость продолжения их работы в России, отметив, что обе компании еще не приняли соответствующего решения и отказались комментировать сложившуюся ситуацию. Отмечалось также, что у H&M планировалось открытие нового магазина на территории РФ.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Это очень хорошо. Наконец то, наши компании начнут производство одежды на основе российских дизайнеров, тем более, что все так называемые "бренды шведские" шьются в Китае.
Надо и в мебеле развивать свои дизайновые решения. И вообще понять пора, что промышленный и масспроизводственный дизайн - это огромное окно возможностей для выпускников российских художественных ВУЗов и для страны тоже.
Пора внедрять европейский лозунг, призывающий покупать только своё, так и в России пора покупать только своё.
Не продавать ядерное топливо пиндосам!
Шведы, как всегда, на стороне фашистов...
Помнится это шведы (нейтральные, кстати) снабжали Германию сырьем во время ВОВ?
Во время Советско-финской войны (1939–1940) в Швеции была организована помощь финнам. Из Швеции в Финляндию отправился«Шведский добровольческий корпус» из бывших и действующих военнослужащих шведской армии, который насчитывал 9640 добровольцев. При этом Швеция утверждала, что не является стороной конфликта и продолжает соблюдать нейтралитет. Швеция также предоставила Финляндии значительные денежные кредиты, посылала оружие, организовывала сбор средств и вещей.
Во время нападения Германии на СССР Швеция позволила Вермахту использовать шведские железные дороги для перевозки (июнь–июль 1941 г.) немецкой 163-й пехотной дивизии вместе с гаубицами, танками, зенитными орудиями и боеприпасами из Норвегии в Финляндию. Немецким солдатам, ехавшим в отпуск из Норвегии и Германии, разрешали проезд через Швецию.
В советско-финской войне 1941–44 годов на стороне Финляндии участвовали Шведский добровольческий батальон и Шведская добровольческая рота.
Железная руда продавалась Швецией в Германию на протяжении всей войны. Около 40 % германского вооружения изготавливалось из шведского железа.
Одежду "для бедных" у нас и в России шьют. Не брендовая, но вполне качественная. Так что и мы переживем легко. Кстати. Практически вся одежда и обувь, которую лично я ношу, пошита в России и в Турции. А Турция, многие другие страны Азии, Латинской Америки к вашим санкциям не присоединились. Вот и будем с ними работать. А за расчеты возьмем национальные валюты. В настоящий момент я лично ранее заключенные нашей компанией контракты с иностранными покупателями с долларов на рублевые расчеты переоформляю. Вот все, чего вы добились.