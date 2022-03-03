Компания H&M приостановила продажи в России

07:50 3.03.2022

Шведская компания H&M объявила о временной приостановке продаж в России продукции своих брендов, пишет РБК.

Отмечается, что компания не говорит пока о полном закрытии своих российских магазинов. Руководство компании мониторит ситуацию и ведет диалог со всеми заинтересованными сторонами.

В пресс-службе H&M заявили, что решение о приостановке продаж в России коснется всех бредов.

H&M принадлежит одноименный бренд одежды, а также марки COS, Weekday, Monki, & Other Stories и Arket. При попытке зайти на их сайты там появляются сообщения о том, что порталы временно недоступны из-за обновления.

Ранее шведские СМИ недвусмысленно указали H&M и Ikea на недопустимость продолжения их работы в России, отметив, что обе компании еще не приняли соответствующего решения и отказались комментировать сложившуюся ситуацию. Отмечалось также, что у H&M планировалось открытие нового магазина на территории РФ.