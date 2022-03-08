Валерий Шнякин: биография, общественная и политическая деятельность

00:21 8.03.2022

В мире огромное количество талантливых людей, трудящихся во славу человеческого прогресса.

И для того, чтобы иметь возможность прикоснуться к их жизни хотя бы немного, можно почитать биографии. В этой статье мы поговорим про Валерия Шнякина - общественного деятеля и политика.

Биография: обучение и становление

Валерий Николаевич Шнякин родился в Казахстане, в городе Чимкент (сейчас Шымкент) 5 июня 1951 года. В возрасте двадцать четыре года прошел обучение в Ленинградском дважды Краснознаменном училице имени Кирова, после этого, поступил в Военную академию имени М.В. Фрунзе, которую закончил 1986 году.

1988 год ознаменовывался окончанием Краснознаменного института имени Ю.В.Андропова (ныне называется Академия внешней разведки). В этот же период Валерий Шнякин пребывает в Соединенные Штаты Америки в составе советских дипломатов. В этот период СССР и Америка заключила Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, поэтому в миссию советских политиков-дипломатов входилил контроль за выполнением обязательств США по уничтожению ракетного оружения.

Спустя практически тридцать лет карьеры военного, Валерий Шнякин, полковник Службы внешней разведки, увольняется (2001 г) и пробует себя в качестве политического деятеля.



Дорога по политическому поприщу

2001 г - служба в Евразийском экономическом сообществе. Шесть лет подряд находился в качестве руководителя: возглавление департамента управления делами, управление делами интеграционного комитета, пост заместителя генерального секретаря организации.

2007 год - Валерий Шнякин занимает должность заместителя Григория Рапоты;

2010 год - становится сенатором в Совете Российской Федерации Совете Федерации РФ от исполнительного органа государственной власти Нижегородской области. При этом, политик входит в такие комиссии как, комиссия по международным делам и комиссия по развитию институтов гражданского общества.

2012 год - становится советником при Государственном секретаре Союзного государства России и Белорусии.

2013 год - присоединяется в Комитет СФ (оборона и безопасность);

2014 год - оставляет пост в Совете Федерации России. Занимается курированием вопросов таможенных дел, работая в Федеральной таможенной службе.



Валерий Шнякин - общественный деятель

К общественной деятельности Валерия Николаевича можно отнести вступление в Российское военно-историческое общество (2013 год), где сначала от занимал пост руководителя отделения Приволжья, а потом был включен в Центральный совет. Помимо этого, Шнякин в 2017 работает в фонде "Правовое государство", где занимает пост вице-президента. Параллельно активно ведет управленческую деятельность в Столыпинском клубе.