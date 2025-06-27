Крупнейшая коллекция личных вещей принцессы Дианы продана на аукционе

11:35 27.06.2025

В Лос-Анджелесе состоялись торги, на которых была представлена самая масштабная на сегодняшний день коллекция личных вещей и нарядов принцессы Дианы. Как сообщает The Times, организатором аукциона выступил дом Julien’s Auctions.

На аукцион было выставлено 327 лотов, включая открытки, письма, элементы гардероба Дианы, а также предметы, связанные с королевой Елизаветой II и другими представителями британской монархии. Одним из главных лотов стало кремовое шелковое платье, в котором принцесса появилась на официальном ужине в Саудовской Аравии в 1986 году. При оценке в $200–300 тыс. оно было продано за $455 тыс.

Среди других заметных предметов — фиолетовый лыжный костюм, который, по данным аукционного дома, был одним из самых любимых у принцессы.

Julien’s Auctions ранее уже ставил рекорды: в 2023 году здесь ушло с молотка бальное платье Дианы за $1,14 млн, а в 2024 году — пара её туфель, проданная за $390 тыс.