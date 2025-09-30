Средняя цена шубы в России превысила 200 тысяч рублей

10:19 30.09.2025

Россияне в январе–сентябре 2025 года в среднем тратили 204 тысячи рублей на меховую шубу, что на 9% больше, чем годом ранее. При этом спрос на изделия вырос на 6%, свидетельствуют данные компании «Атол», пишет агентство РИА Новости.

Эксперты отмечают, что подобная динамика характерна для так называемых «товаров Веблена», когда рост стоимости лишь подогревает интерес к покупке. Массовый потребитель предпочитает экономить, тогда как обеспеченные клиенты ускоряют приобретение статусных вещей, рассматривая их как символ благополучия и способ защититься от экономической нестабильности.

По словам доцента кафедры маркетинга РЭУ имени Плеханова Николая Перепёлкина, меховые изделия выполняют роль «инвестиции в статус»: приобретение воспринимается не как расход, а как вложение в социальный престиж. Особенно заметна эта тенденция в периоды общественной турбулентности.

Кроме того, шуба остаётся ярко выраженным гендерным товаром: женщины чаще делают подобные дорогие эмоциональные покупки. Нередко мех становится не только элементом гардероба, но и знаковым подарком, подчеркивающим признание и уважение.