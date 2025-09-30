Средняя цена шубы в России превысила 200 тысяч рублей
Россияне в январе–сентябре 2025 года в среднем тратили 204 тысячи рублей на меховую шубу, что на 9% больше, чем годом ранее. При этом спрос на изделия вырос на 6%, свидетельствуют данные компании «Атол», пишет агентство РИА Новости.
Эксперты отмечают, что подобная динамика характерна для так называемых «товаров Веблена», когда рост стоимости лишь подогревает интерес к покупке. Массовый потребитель предпочитает экономить, тогда как обеспеченные клиенты ускоряют приобретение статусных вещей, рассматривая их как символ благополучия и способ защититься от экономической нестабильности.
По словам доцента кафедры маркетинга РЭУ имени Плеханова Николая Перепёлкина, меховые изделия выполняют роль «инвестиции в статус»: приобретение воспринимается не как расход, а как вложение в социальный престиж. Особенно заметна эта тенденция в периоды общественной турбулентности.
Кроме того, шуба остаётся ярко выраженным гендерным товаром: женщины чаще делают подобные дорогие эмоциональные покупки. Нередко мех становится не только элементом гардероба, но и знаковым подарком, подчеркивающим признание и уважение.
как идейному вегетарианцу смешно читать подобные опусы.
Ну да, "тотчас оскомину набьешь".
В морозильнике есть,наварили разной тушёнки и насолили сала.Вот с капустой квашеной в самый раз.
Если для женщины шуба - инструмент, это не женщина а просто самка. А если мужик этого не понимает, то ему и кластер не поможет.
У меня есть резиденция и в Бостоне, в т.ч. И шубохранилище в оном, с десятком шубеек. Шубы для женщин (как и сумочки), ну это типа инструмента для мужчин, включая осциллографы с генераторами сигналов там всякими, личным вычислительным кластером на 256 CPU/GPU, etc.