На торги выставили картину Брюллова стоимостью 1 млн долларов

Картина Карла Брюллова «Диана, Эндимион и сатир»

Московский аукционный дом сообщил о проведении осенних торгов, которые пройдут 12 октября.

Центральным событием станет продажа полотна Карла Брюллова «Диана, Эндимион и сатир». Картина, написанная в 1840-е годы по мотивам новеллы Джамбаттиста Касти, оценивается экспертами минимум в $1 млн. Из трёх известных авторских вариантов два хранятся в Русском музее и Третьяковской галерее, что придаёт представленной версии особую значимость.

Художник создал полотно по заказу коллекционера Афанасия Шишмарёва, несмотря на критику современников, считавших его «отвлекающим от серьёзных задач искусства». Последний громкий рекорд Брюллова был зафиксирован в 2005 году на аукционе Christie’s в Лондоне, где этюд мастера продали за $750 тыс.

Среди других значимых лотов — редкая фреска Ильи Репина «Христос в терновом венце», созданная в 1913 году совместно с химиком Адольфом Кеймом. Это единственная сохранившаяся работа художника в данной технике, её оценка — 35 млн руб.

Внимание коллекционеров привлечёт также «Купальщица» Тимофея Неффа — портрет супруги Александра II, Екатерины Долгоруковой, стоимостью 8 млн руб. В числе прочих предложений — пейзажи Ивана Шишкина (включая графику «Хвойный лес» за 5 млн руб.), литография Марка Шагала, а также офорты Гойи и Дали.

Всего на торгах будет представлено более 170 произведений искусства совокупной стоимостью около 800 млн руб. Аукцион начнётся 12 октября в 17:00 по московскому времени.

  3. 03.10.2025, 15:34
    Гость: Имрек

    Не густо оценили традиционные ценности. Банан приклеянный скотчем к картонке, в Европах за бОльшую сумму ушел.

  5. 03.10.2025, 12:51
    Гость: и прослезился..

    + "и как один умрем, в борьбе за это".
    ++ столетия как не бывало, а так вот никто и не удосужился наконец прояснить, за что же именно, "за это" самое?

