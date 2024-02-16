Как получить гражанство Израиля: основные способы

19:02 16.02.2024

Гражданство Израиля привлекает многих своей историей, культурой и экономическими возможностями.

Если вы рассматриваете возможность стать его гражданином, то важно разобраться в основных способах, которые вам доступны. В этой статье мы ответим на основной вопрос: "Как получить гражданство Израиля в 2024 году?"

Репатриация

Один из наиболее распространенных способов для лиц с еврейскими корнями. Если у вас есть документальное подтверждение своего еврейского происхождения до третьего поколения, вы можете пройти процедуру репатриации в Израиль. Этот путь включает сбор необходимых документов, посещение посольства для собеседования и проверки документов, и, при положительном решении, вы получаете визу на репатриацию.

Право рождения

Если ваша мать или отец являются гражданами Израиля, вы можете получить гражданство страны. Рождение на территории Израиля также даёт право на гражданство, но в случае, если оба родителя являются иностранцами, ребенок получает только свидетельство о рождении.

Программа СТУПРО

Программа СТУПРО (супружеская иммиграция по особым условиям) предоставляет возможность супругам, где один из них является гражданином Израиля, а другой - нет, получить право на жительство и, впоследствии, гражданство Израиля. Вот основные требования и шаги этой программы:

1. Собеседование. Пара должна проходить ежегодное собеседование для проверки легитимности и нефиктивности их брака. Цель собеседования - убедиться в том, что брак является настоящим и основан на реальных отношениях.

2. Документы. Пара должна предоставить документы, подтверждающие совместный быт, такие как договор аренды, чеки, квитанции и другие документы, свидетельствующие об общем проживании.

3. Проживание. Супруги должны проживать на территории Израиля не менее чем 75% от года, что является обязательным условием для продвижения по программе.

4. Виза для ВПЖ. Важным этапом программы является получение вида на жительство (ВПЖ). В начале процесса выдаётся временный вид на жительство на срок одного года.

Продолжительность процесса: Процедура СТУПРО занимает около пяти лет, включая ежегодные собеседования и подтверждение совместного проживания.

Натурализация

Лица без еврейских корней могут пройти процедуру натурализации. Этот путь включает проживание на территории Израиля несколько лет, владение имуществом, наличие действующего вид на жительство и отказ от первого гражданства. Процедура может быть долгой и имеет высокий процент отказов.

Другие способы для неевреев

1. Гиюр. Обряд посвящения в евреи.

2. Воссоединение семьи. Забрать пожилого родственника из первой линии в Израиль для заботы о нем.

3. Беженство. В случае угрозы опасности власти могут предоставить гражданство.

4. Заслуги. Люди, добившиеся успеха в различных областях на территории Израиля, могут быть награждены гражданством.

Проживание без гражданства

Получение гражданства без проживания требует полного прохождения процесса репатриации, но при этом лишает вас некоторых бенефитов, предоставляемых новым репатриантам. Важно также отличать документы, позволяющие гражданам Израиля путешествовать.

Итак, гражданство Израиля доступно через различные пути, включая репатриацию, право рождения, программу СТУПРО, натурализацию, и другие способы для неевреев. Каждый из них имеет свои требования и процедуры, поэтому важно внимательно изучить каждый вариант перед принятием решения.