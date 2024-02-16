Как получить гражанство Израиля: основные способы

Гражданство Израиля привлекает многих своей историей, культурой и экономическими возможностями.

Если вы рассматриваете возможность стать его гражданином, то важно разобраться в основных способах, которые вам доступны. В этой статье мы ответим на основной вопрос: "Как получить гражданство Израиля в 2024 году?"

Репатриация

Один из наиболее распространенных способов для лиц с еврейскими корнями. Если у вас есть документальное подтверждение своего еврейского происхождения до третьего поколения, вы можете пройти процедуру репатриации в Израиль. Этот путь включает сбор необходимых документов, посещение посольства для собеседования и проверки документов, и, при положительном решении, вы получаете визу на репатриацию.

Право рождения

Если ваша мать или отец являются гражданами Израиля, вы можете получить гражданство страны. Рождение на территории Израиля также даёт право на гражданство, но в случае, если оба родителя являются иностранцами, ребенок получает только свидетельство о рождении.

Программа СТУПРО

Программа СТУПРО (супружеская иммиграция по особым условиям) предоставляет возможность супругам, где один из них является гражданином Израиля, а другой - нет, получить право на жительство и, впоследствии, гражданство Израиля. Вот основные требования и шаги этой программы:

1. Собеседование. Пара должна проходить ежегодное собеседование для проверки легитимности и нефиктивности их брака. Цель собеседования - убедиться в том, что брак является настоящим и основан на реальных отношениях.
2. Документы. Пара должна предоставить документы, подтверждающие совместный быт, такие как договор аренды, чеки, квитанции и другие документы, свидетельствующие об общем проживании.
3. Проживание. Супруги должны проживать на территории Израиля не менее чем 75% от года, что является обязательным условием для продвижения по программе.
4. Виза для ВПЖ. Важным этапом программы является получение вида на жительство (ВПЖ). В начале процесса выдаётся временный вид на жительство на срок одного года.
Продолжительность процесса: Процедура СТУПРО занимает около пяти лет, включая ежегодные собеседования и подтверждение совместного проживания.

Натурализация

Лица без еврейских корней могут пройти процедуру натурализации. Этот путь включает проживание на территории Израиля несколько лет, владение имуществом, наличие действующего вид на жительство и отказ от первого гражданства. Процедура может быть долгой и имеет высокий процент отказов.

Другие способы для неевреев

1. Гиюр. Обряд посвящения в евреи.
2. Воссоединение семьи. Забрать пожилого родственника из первой линии в Израиль для заботы о нем.
3. Беженство. В случае угрозы опасности власти могут предоставить гражданство.
4. Заслуги. Люди, добившиеся успеха в различных областях на территории Израиля, могут быть награждены гражданством.

Проживание без гражданства

Получение гражданства без проживания требует полного прохождения процесса репатриации, но при этом лишает вас некоторых бенефитов, предоставляемых новым репатриантам. Важно также отличать документы, позволяющие гражданам Израиля путешествовать.

Итак, гражданство Израиля доступно через различные пути, включая репатриацию, право рождения, программу СТУПРО, натурализацию, и другие способы для неевреев. Каждый из них имеет свои требования и процедуры, поэтому важно внимательно изучить каждый вариант перед принятием решения.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
Мигранты © KM.RU, Алексей Белкин
Глава института РАН предупредила о конкуренции за мигрантов с КНР и ОАЭ
Фото: Kcna.kp
МИД рассказал о подготовке визита Путина в КНДР
Такер Карлсон – Владимир Путин: предвкушение, последствия и послевкусие
Споттинг в Домодедово © KM.RU, Роман Погодаев
59 самолетов и вертолетов были незаконно вывезены из России за рубеж
Избранное
Новорождённый: 19 советов для начинающих матерей
Кинопремьера Вуди Аллена «Фестиваль Рифкина»: ты так любишь эти фильмы — мы вряд ли сможем быть вместе
«Звери» сыграли на акустике регги, румбу, диско и романс
«Приключения Электроников», 14 сентября, «ГлавКлуб»
Государство должно признать осложнения: учительнице после вакцины от ковида грозит инвалидность
Романтизм в музыке
Все мультфильмы Pixar — это одна Вселенная по Хронологии Негрони
Как мигранты вытесняют коренное население России из школ
Гражданская оборона «Анархия в НГУ» (винил)
Люди гибнут за титан. Американцы нашли новую причину войны на Украине
Валерий Сюткин и «Light JAZZ», 4 декабря, ММДМ
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2024 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации