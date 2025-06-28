Аппаратный или классический педикюр: что лучше

22:40 28.06.2025

Оба вида педикюра эффективны, но аппаратный считается более современным и безопасным.

Красивые и ухоженные стопы — неотъемлемая часть здорового образа жизни. Однако выбор метода педикюра часто вызывает вопросы: что лучше — аппаратный или классический (обрезной) вариант? Оба способа имеют свои преимущества и недостатки, а выбор зависит от индивидуальных предпочтений, состояния кожи и ногтей. Давайте разберёмся, какой вариант подойдёт именно вам.

Классический педикюр: традиции и особенности

Классический (обрезной) педикюр — это проверенный временем метод, при котором мастер использует ножницы, кусачки и пилочки. Основные этапы процедуры:

Распаривание ног в тёплой воде с добавлением смягчающих средств.

Обработка стоп пемзой или скрабом для удаления огрубевшей кожи.

Обрезка кутикулы и коррекция ногтей с помощью инструментов.

Нанесение крема и завершающий уход (лак, массаж и т. д.).

Плюсы классического педикюра

Глубокое очищение — распаривание помогает эффективно удалить омертвевшие ткани.

Доступность — не требует дорогостоящего оборудования, поэтому часто дешевле аппаратного.

Подходит для очень грубой кожи — например, при натоптышах и глубоких трещинах.

Минусы классического педикюра

Риск травм — неопытный мастер может порезать кожу или занести инфекцию.

Не рекомендуется при диабете и чувствительной коже — из-за риска повреждений.

Короткий срок эффекта — кожа может быстро грубеть снова.

Аппаратный педикюр: современный подход

Аппаратный педикюр выполняется с помощью специального фрезера с насадками. Он не требует распаривания, так как кожа обрабатывается в сухом виде или с использованием антисептических средств. Этапы процедуры:

Дезинфекция стоп и обработка ногтей.

Шлифовка кожи и удаление мозолей фрезами разной абразивности.

Полировка ногтей и кутикулы без обрезки.

Увлажнение и завершающий уход.

Плюсы аппаратного педикюра

Безопасность — нет риска порезов, подходит для диабетиков.

Долговременный эффект — кожа остаётся гладкой дольше.

Гигиеничность — используются одноразовые насадки или стерилизуемые инструменты.

Подходит для проблемных стоп — грибок, вросшие ногти, чувствительная кожа.

Минусы аппаратного педикюра

Требует навыков — некачественная обработка может привести к микротравмам.

Выше стоимость — из-за использования профессионального оборудования.

Не всегда справляется с очень грубой кожей — в запущенных случаях может потребоваться комбинированный подход.

Что выбрать?

Однозначного ответа нет — всё зависит от ваших потребностей:

Классический педикюр подойдёт тем, кто любит традиционный уход и не имеет противопоказаний.

Аппаратный педикюр — выбор для тех, кто ценит безопасность, гигиену и долгий результат.

Если вы ищете качественный педикюр СПб, обратите внимание на салоны, предлагающие оба варианта. Профессиональный мастер поможет определиться с методом, исходя из состояния ваших стоп.

Вывод

Оба вида педикюра эффективны, но аппаратный считается более современным и безопасным. Однако если у вас нет проблем с кожей, классический метод тоже может быть отличным решением. Главное — доверять процедуру проверенным специалистам и соблюдать рекомендации по уходу между сеансами.