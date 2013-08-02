Конгресс-отель Екатеринбург: инновационное пространство для мероприятий любого масштаба

00:23 10.07.2025

Конгресс-отель Екатеринбург предлагает уникальный трансформируемый конгресс-центр площадью 1300 м², соответствующий международным стандартам.

Конгресс-отель «Екатеринбург» выводит деловую индустрию Урала на новый уровень: в отдельном крыле комплекса работает трансформируемый конгресс-центр площадью 1300 м². Пространство спроектировано с учетом международных стандартов: здесь можно легко провести большой праздник, стратегическую сессию на 40 экспертов или форум на 500 участников одновременно.

Центр состоит из 10 залов-трансформеров. «Сезоны» (650 м²) подходит для крупных событий и банкетов на 400 гостей, «Времена года II» (412 м²) собирает до 460 человек театром, а блок «Весенний + Летний» быстро делится на два независимых пространства по 206 м². Для управленческих переговоров есть камерные залы «Воздушный» и «Цветочный» по 50 м². Любая конфигурация – от театра до коктейля – настраивается за считанные минуты без привлечения подрядчиков.

Техническая «начинка» вмонтирована в конструкцию здания. Система «умный дом» синхронизирует звук, свет и климат; мульти-ВКС обеспечивает связь с коллегами из-за рубежа; встроенная акустика и беспроводные презентации избавляют от громоздких стоек и кабелей. Организаторы подключаются к инфраструктуре по схеме «plug & play» и сразу выходят в эфир.

Конгресс-центр открыт не только для бизнес-событий. Пространства легко трансформируются под:

Свадьбы

Дни рождения

Выпускные,

Тимбилдинги

Тренинги

Тематические корпоративы и другие мероприятия.

Команда отеля подключит банкетный сервис, декор, фото- и видеосъёмку, а также предложит развлекательную программу, чтобы любое торжество прошло без организационных забот для гостей.

Внутренний банкетный департамент предлагает фуршеты, кофебрейки и корпоративные ужины: команда шеф-повара создаёт меню под бренд, региональный продукт или пост. Операционный менеджер ведет проект «под ключ» – от расчёта посадки до сценария световых сцен – и остаётся на площадке до завершения демонтажа. Таким образом заказчик получает единый договор и смету без скрытых статей бюджета.

Для корпоративных команд и ивент-агентств конгресс-центр становится оптимальным выбором для проведений мероприятий всех возможных форматов. Через отдел продаж можно забронировать зал в конгресс-отеле «Екатеринбург» на нужную дату, согласовать схему рассадки и сразу заблокировать номерной фонд для спикеров. Тем, кто ищет пространство для презентации альбома, hr-форсайта или fashion-показа, будет предложен пакет со сценическим подиумом, гримерами и backstage-зоной.

Чтобы уточнить свободные даты и получить 3D-планировку зала, достаточно отправить заявку на странице конгресс-центра: https://ekaterinburg-hotel.ru/kongress-tsentr/. Менеджер быстро выйдет на связь в течение 15 минут, вышлет смету и зарезервирует любой понравившийся конференц-зал.

Конгресс-центр отеля «Екатеринбург» – это площадка, где чёткая логистика встречается с инженерией бизнес-класса, а событие любого формата превращается в прогнозируемый результат для клиента.