Подготовка жилья к дезинфекции: что нужно сделать заранее

15:11 24.07.2025

Грамотная подготовка жилья к дезинфекции значительно повышает её эффективность.

Дезинфекция помещения — важный этап в борьбе с бактериями, вирусами, насекомыми и грызунами. Чтобы обработка прошла максимально эффективно, необходимо правильно подготовить квартиру или дом. В этой статье мы разберём ключевые действия, которые нужно выполнить до приезда специалистов.

1. Проведите генеральную уборку

Перед дезинфекцией важно очистить поверхности от пыли, грязи и органических остатков, так как они могут снизить эффективность препаратов.

Пропылесосьте ковры, мягкую мебель и труднодоступные места.

Протрите полы и стены с моющим средством, уделяя внимание плинтусам и углам.

Уберите лишние вещи (коробки, одежду, посуду), чтобы ничего не мешало обработке.

Чем чище помещение, тем лучше подействуют дезинфицирующие средства.

2. Защитите продукты и предметы личной гигиены

Химические вещества, используемые при дезинфекции, могут быть опасны при попадании на еду, косметику или лекарства.

Спрячьте продукты в герметичные контейнеры или холодильник.

Уберите зубные щётки, косметику и медикаменты в закрытые шкафы.

Накройте посуду пищевой плёнкой, если не можете убрать её полностью.

3. Обеспечьте доступ ко всем зонам обработки

Вредители часто прячутся в щелях, за мебелью и внутри бытовой техники.

Отодвиньте диваны, кровати и шкафы от стен.

Снимите ковры (если возможно), чтобы обработать пол под ними.

Откройте дверцы шкафов и выдвиньте ящики.

Зачитска будет выполнена профессионалами по борьбе с вредителями которые обработают все потенциальные места скопления насекомых и микробов.

4. Позаботьтесь о безопасности домочадцев

Дезинфекция предполагает использование сильнодействующих средств, поэтому:

Отправьте детей и животных на время обработки к родственникам или на прогулку.

Закройте аквариумы плёнкой и отключите компрессоры.

Уберите клетки с птицами и грызунами в другое помещение.

После процедуры квартиру нужно проветрить и не заходить в неё несколько часов.

5. Подготовьте текстиль и бытовую технику

Постельное бельё, шторы, покрывала постирайте при высокой температуре.

Мягкую мебель тщательно пропылесосьте.

Технику (микроволновки, тостеры) отключите от сети и накройте.

6. Предупредите соседей (если живёте в многоквартирном доме)

Некоторые вредители (тараканы, клопы) могут перебегать в соседние квартиры. Лучше заранее сообщить соседям о планируемой обработке.

7. Что делать после дезинфекции?

Не мойте полы и стены 2–3 дня, чтобы препараты подействовали.

Проветрите помещение через несколько часов после обработки.

Протрите часто используемые поверхности (столы, ручки) содовым раствором.

Заключение

Грамотная подготовка жилья к дезинфекции значительно повышает её эффективность. Следуя этим рекомендациям, вы поможете специалистам провести обработку быстро и качественно, а ваш дом станет безопасным и чистым. Не пренебрегайте подготовительным этапом — от него зависит результат!