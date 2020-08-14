Газгольдер для частного дома: как правильно установить?

21:56 31.07.2025

Как правильно установить газгольдер на участке частного дома: нормативы, требования к монтажу, документы и этапы работ. Что важно знать для безопасной эксплуатации оборудования.

Газгольдер — это современное решение для автономного газоснабжения частного дома или дачного участка. Оборудование позволяет хранить сжиженный газ в больших объемах и обеспечить стабильное энергоснабжение в любое время года. Однако, чтобы оборудование работало эффективно и было безопасным, необходимо соблюдать правила установки газгольдера на участке.

Общие требования к установке

Организовать автономную систему газоснабжения на участке оказывается проще и быстрее, чем подключение к центральной магистральной сети. Однако газовое оборудование и сети относятся к категориям повышенного риска, поэтому установка и последующая эксплуатация требуют строгого соблюдения действующих нормативных требований и стандартов безопасности. Еще один нюанс — это газ для газгольдера, так как нередко возникают сложности с его доставкой и заправкой.

Для надежной и стабильной работы автономной газификации недостаточно одной лишь покупки качественного оборудования. Ключевую роль играет профессиональный монтаж, выполненный с высокой точностью и с учетом всех технических норм. Только при правильной установке обеспечивается защита емкости от коррозии и минимизируется риск деформаций, смещений или перекосов. Это продлевает срок службы оборудования и гарантирует его безопасную эксплуатацию.

Перед тем как устанавливать газгольдер, важно ознакомиться с нормативами. Важным является соблюдение норм расположения на участке, которые регламентируют:

минимальное расстояние от жилых и хозяйственных построек;

требования по безопасности к месту монтажа;

правила установки оборудования с учетом рельефа и особенностей территории.

Соблюдение этих норм — обязательное правило, гарантирующее безопасность для жителей дома и соседей.

Разрешения и документы для монтажа

Процедура потребуется оформления определенного пакета документов и получения разрешений:

технические условия от газоснабжающей организации;

согласование проекта установки;

разрешение от пожарной инспекции и контролирующих органов.

Индивидуальные предприниматели и юридические лица, использующие газгольдеры, обязаны получить официальное разрешение на их установку и зарегистрировать оборудование в Ростехнадзоре. Для частных лиц, владеющих такими резервуарами, процедуры получения разрешения и регистрация не предусмотрены — достаточно соблюдения общих правил эксплуатации.

Этапы установки

Чтобы разобраться, как правильно установить газгольдер, нужно понять основные особенности процедуры. Монтаж резервуара и прокладка газопроводов выполняются строго в соответствии с утвержденным проектом. Для его разработки необходимо получить технические условия на автономное газоснабжение, которые выдает местная газораспределительная станция. Проектная документация проходит обязательное согласование с несколькими инстанциями: районной газовой службой, электросбытовой компанией, пожарным надзором, а также архитектурным и экологическим отделами. В случае заключения договора на монтаж с подрядной организацией, все вопросы, связанные с оформлением и согласованием проекта, берет на себя исполнитель.

Выбор места для монтажа

Правильный выбор места — одно из главных правил установки газгольдера. На дачном участке или в частном доме необходимо учитывать следующие параметры:

соблюдение норм расположения резервуара на участке;

ровная и устойчивая площадка для монтажа;

наличие доступа для заправки и обслуживания;

отсутствие подземных коммуникаций в зоне установки.

Согласно действующим нормам, минимальное расстояние до жилого дома должно составлять не менее 10 метров. Если на участке имеются капитальные нежилые здания, то между системой и заглубленным фундаментом построек требуется выдерживать промежуток не меньше 2 метров. Также важно соблюдать дистанцию от бордюрного камня дороги — она должна более 5 метров. При этом длина заправочного шланга составляет не более 40 метров, поэтому подъезд заправочной техники должен обеспечивать доступ на расстоянии не более этой величины.

Что касается прокладки наружного газопровода, предъявляются следующие требования:

Расстояние от газопровода до фундаментов зданий должно быть более 2 метров.

Любые коммуникации, идущие параллельно газопроводу, должны находиться на расстоянии не менее 1 метра.

Перекрестные коммуникации не допускаются, если расстояние между ними по высоте меньше 0,2 метра.

Многолетние деревья с кронами шириной 5 метров и более следует размещать на расстоянии не менее 1,5 метров от трубопровода.

Подготовка котлована и фундамента

Перед монтажом необходимо правильно подготовить котлован, соответствующий габаритам оборудования, и залить надежный фундамент. Это позволит исключить смещение или повреждение газгольдера в процессе эксплуатации. Фундамент должен выдерживать вес полного резервуара и обеспечивать защиту от воздействия грунтовых вод.

По нормам установки газгольдера на участке на дно котлована укладывается песчаная подушка толщиной 20 сантиметров. Слой тщательно выравнивается, увлажняется водой и утрамбовывается. Далее возможны два способа обустройства фундамента:

Установка полнотелой бетонной плиты толщиной примерно 250 мм, которая изготавливается заранее с точными размерами, соответствующими габаритам газгольдера.

Армирование и последующее бетонирование дна котлована. Этот метод предполагает заливку бетонной смеси на подготовленную песчаную подушку с использованием армирующего каркас.

Выбор конкретного варианта зависит от условий участка, требований проекта и предпочтений заказчика. В любом случае основа должна быть прочной и ровной для безопасной эксплуатации оборудования.

Монтаж газопровода и испытания

После установки резервуара проводится прокладка газопровода к дому. Важно, чтобы соединения были герметичны и соответствовали стандартам. Затем выполняются испытания на герметичность и правильность работы системы. Это обязательный этап, подтверждающий, что газгольдер и его установка соответствуют требованиям безопасности.

Ошибки при установке газгольдера и как их избежать

Одна из ошибок, приводящая к административным штрафам, — это несоблюдение нужного расстояния от дома до оборудования. Расчеты лучше выполнять заранее, так как в дальнейшем придется выполнять демонтаж резервуара.

Другая распространенная проблема — некачественная подготовка фундамента. Это может привести к деформации резервуара и утечкам газа. По этой причине лучше не выполнять монтаж оборудования самостоятельно.