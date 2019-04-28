Туристов в отелях «все включено» в Турции попросят набирать меньше еды

17:24

В отелях Турции запускается проект «Оранжевый флаг», целью которого является сокращение пищевых отходов. Элементами этой «пищевой» цепочки станут и туристы: их попросят брать еды столько, сколько они могут съесть – не больше. Пока ограничатся агитацией, но среди мер обсуждается, в том числе, и уменьшение размеров тарелок, сообщает АТОР.

Проект «Оранжевый флаг», который уже называют реформаторским, призванным изменить отношение и отельеров, и самих туристов к процессу питания в отелях, работающих по системе «все включено». По словам инициатора проекта Али Акгуна, будучи на отдыхе в Анталье в таком отеле, он ужаснулся тому, сколько остается еды после каждой смены питания и сколько выбрасывается отходов за туристами, которые оставляют недоеденное на своих тарелках.

По словам активиста, проблема пищевых отходов для Турции стоит очень остро: ежегодно в стране выбрасывается 18 млн тонн фруктов и овощей, 4,9 млн буханок хлеба. Стоимость пищевых отходов он оценил в 214 млрд турецких лир. Какая часть этих потерь приходится на отельный сектор, Акгун не сообщил. Но начать борьбу по сокращению пищевых отходов он решил именно с гостиниц.

Участие в проекте «Оранжевый флаг» для отельеров – добровольное. Но принимая условия этой инициативы, отели обязуются выполнять ряд условий. В первую очередь, более правильно планировать расход продуктов научат персонал (поваров, закупщиков).

Во-вторых, сами отели должны будут более активно донести информацию о том, что «еду нельзя выбрасывать» и что «съедать надо все, что на тарелке», до своих постояльцев.

Из основных агитационных мер называются две: информационные плакаты и брошюры в ресторанах и номерах, работа аниматоров с семейной аудиторией и детьми. В качестве практической меры обсуждается внедрение тарелок меньшего объема.