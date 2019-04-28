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Туристов в отелях «все включено» в Турции попросят набирать меньше еды

17:24 28.04.2019
Фото с сайта atorus.ru
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В отелях Турции запускается проект «Оранжевый флаг», целью которого является сокращение пищевых отходов. Элементами этой «пищевой» цепочки станут и туристы: их попросят брать еды столько, сколько они могут съесть – не больше. Пока  ограничатся агитацией, но среди мер обсуждается, в том числе, и уменьшение размеров тарелок, сообщает АТОР.

Проект «Оранжевый флаг», который уже называют реформаторским, призванным изменить отношение и отельеров, и самих туристов к процессу питания в отелях, работающих по системе «все включено». По словам инициатора проекта Али Акгуна, будучи на отдыхе в Анталье в таком отеле, он ужаснулся тому, сколько остается еды после каждой смены питания и сколько выбрасывается отходов за туристами, которые оставляют недоеденное на своих тарелках.

По словам активиста, проблема пищевых отходов для Турции стоит очень остро: ежегодно в стране выбрасывается 18 млн тонн фруктов и овощей, 4,9 млн буханок хлеба. Стоимость пищевых отходов он оценил в 214 млрд турецких лир. Какая часть этих потерь приходится на отельный сектор, Акгун не сообщил. Но начать борьбу по сокращению пищевых отходов он решил именно с гостиниц.

Участие в проекте «Оранжевый флаг» для отельеров – добровольное. Но принимая условия этой инициативы, отели обязуются выполнять ряд условий. В первую очередь, более правильно планировать расход продуктов научат персонал (поваров, закупщиков).

Во-вторых, сами отели должны будут более активно донести информацию о том, что «еду нельзя выбрасывать» и что «съедать надо все, что на тарелке», до своих постояльцев.

Из основных агитационных мер называются две: информационные плакаты и брошюры в ресторанах и номерах, работа аниматоров с семейной аудиторией и детьми. В качестве практической меры обсуждается внедрение тарелок меньшего объема.

Темы: Турция, Туристические маршруты и направления
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Комментарии читателей
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29.04.2019, 00:34
Гость: sreamer

Разговор ни о чем.
Продовольствие - это обычный товар с циклом: производство - продажа/покупка - потребление. В отелях "все включено" стоимость питания заложена в стоимость проживания. "Жри от пуза" - маркетинговая их фишка. Отели не прогорают при существующем положении? Нет! Потребители довольны? Да! Вы, что, действительно не понимаете, что еда в таких отелях становится использованным товаром/продуктом в момент предоставления её постояльцам, а не в момент проглота её ими? И та, которую они не положат на свои тарелки, пойдет туда же, куда и несъеденная с тарелок - в утиль. Или вы что-то слышали о том, что несъеденная в отелях еда тут же идет бедным детям и старикам? Тут же - потому что срок хранения приготовленных блюд по санитарным нормам исчисляется считанными часами. Или вы, блин, хотели бы, чтобы несъеденное сегодня вам дали завтра?
Вывод: реализация инициативы ведет к уменьшению закупки продовольственных товаров отелями, уменьшению рабочих мест поваров в них и, возможно, к некоторому уменьшению стоимости путевок (не факт!). Все это работает против экономики страны. Инициатива не имеет перспективы.
Ну, а если вы, господа, хотите помочь голодающим - обращайтесь в соответствующие благотворительные фонды, там с благодарностью примут ваши пожертвования.
28.04.2019, 22:56
Гость: Европеец

Правильное мнение.
28.04.2019, 20:35
Гость: Владимир

Давным давно пора это делать и не только в Турции. 4-5 звёздочные отели сами разбаловали этих туристов. Тарелки размером со среднее блюдо на двоих! Эти переполненные явствами "шведские столы" - приобщают людей к обжорству. Воспитывают у них культ обязательного пресыщения деликатесной едой. Люди не привыкшие потреблять умеренно и культурно набирают себе полные тарелки еды которую, как правило, не могут съесть. Еле встают из за стола и с раздутыми от жадности, бурчащими животами расползаются по своим номерам полежать и попукать. А молчаливые и ненавидящие их рабочие ресторанов равнодушно вываливают всю массу несъеденных деликатесов в помойные баки. На это невозможно без возмущения смотреть! И в это же самое время на земле и даже рядом с этими отелями пухнет и умирает от хронического недоедания множество людей!
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