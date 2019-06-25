Спецпредставитель президента выступил за ограничение туризма на Байкале

21:36

Поток туристов на озеро Байкал должен быть ограничен ради сохранения экологической обстановки, заявил во вторник специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов на пленарном заседании Всероссийского водного конгресса в Москве.

"Нам придется искусственно ограничивать поток туристов на Байкал, как грустно это не звучит. Потому что если мы хотим сохранить уникальность Байкала и его чистоту, нам надо что-то делать и с людским потоком. Ведь мы же в другие особо охраняемые природные территории не пускаем бесконтрольно людей, там есть какое-то умение навести порядок - то же самое надо делать и с туристическим потоком на Байкал", - цитирует спецпредставителя президента ТАСС.

Он отметил, что туристическая индустрия становится проблемой для экологии озера. "Бытовые отходы растут неимоверными темпами, на Байкал приезжают миллионы туристов, среди них очень много диких туристов. На Байкале как грибы строятся маленькие гостиницы, прямо на берегу озера. Ни у одной из них не строятся очистные сооружения, все идет в Байкал, тонны мусора валяются прямо на берегу", - заявил Иванов.