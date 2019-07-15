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В Турции признались в повторном использовании еды со шведского стола

22:39 15.07.2019
Фото с сайта level.travel
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Турецкие отели могут повторно выставлять на шведский стол продукты с длительным сроком хранения. 

«В системе "все включено" определены продукты питания, которые могут циркулировать, то есть использоваться повторно. И с учетом этого формируется ассортимент шведского стола», — рассказал РИА Новости глава Федерации отельеров Турции Осман Айык.

В этот список попали пастеризованные оливки, сыр, масло, мед, варенье. К примеру, если эти продукты предлагались гостям с утра, но не были использованы, их могут поставить на стол во время обеда или ужина.

При этом отели придерживаются строгого правила: никогда не выставлять на стол остатки еды с тарелок посетителей — такие продукты сразу выкидывают в мусорное ведро. Кроме того, гостям не предлагают блюда, не выдерживающие долгого хранения.

Айык отметил, что в турецких отелях существуют жесткие правила хранения и использования продуктов, поэтому отравиться в них никто не может.

Темы: Турция, Туристические маршруты и направления
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Комментарии читателей
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16.07.2019, 04:05
Гость: Недавно

мой несменяемый признался,что он президент России.А дурак Медведев,что премьер.А депутат с мордой щеками бульдога Пушков,что его фамилия так и есть Пушков.("Пушок,Пушек,Пушок!).Хорошее слово:"признался:сразу думаешь,что он вор.
16.07.2019, 03:58
Гость: Все нагнетаете,едросы?

На всех,на все,лишь бы переключить внимание народа на подлость окружающего мира.Пустое занятие,основной инстинкт страха за жизнь у голодающего этими штучками не перешибешь.Напрасны ваши старания,господа из конторы Танюхи с Даланой,куда недавно приняли осла "Личного опыта".
Какое это заведение выбрасывает заготовленный продукт,если этого не требуют соответствующие нормы?
16.07.2019, 00:27
Гость: Хатчу харчо!

Ессно можно повторно.
Вон,
Сыр Рокфор с 17 века выставляется,и ниче
Все комментарии (4)
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