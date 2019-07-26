Грузия обвинила оппозицию в проблемах с туризмом

11:39

Проблемы грузинской экономики и туризма начались по вине оппозиционной партии «Единое национальное движение», которую создал экс-лидер страны Михаил Саакашвили. Такое мнение высказал премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе.

По его словам, на протяжении последних лет туризм приносил стране колоссальную прибыль и являлся наиболее развивающимся сектором экономики, однако после последних событий все изменилось.

«Авантюристы из „Национального движения“ и их вождь сделали в последние месяцы все, чтобы положительная динамика в экономике и, частности, туризме сменилась негативными процессами», — передает «Интерфакс» слова премьера.

Он отметил, что задержанный бывший министр обороны страны, лидер партии «Победившая Грузия» Ираклий Окруашвили действительно был одним из организаторов штурма здания парламента. Его участие в протесте зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Ираклия Окруашвили задержали после протестных акций в Грузии. Его обвинили в причастности к штурму парламента и попытке госпереворота 20–21 июня.

Тысячи людей вышли на улицы страны 20 июня после инцидента в грузинском парламенте с участием депутата российской Госдумы Сергея Гаврилова, который сел в кресло спикера. Протестующие собрались у парламента на проспекте Руставели в грузинской столице — Тбилиси. Участники митингов попытались прорваться в здание. Они требовали, чтобы российская делегация покинула страну, и выдвигали политические требования.

Затем конфликт обострился из-за скандального высказывания телеведущего телеканала «Рустави 2», который в эфире выругался в адрес президента России Владимира Путина. Позже из-за нестабильной ситуации Грузии российский лидер издал указ о прекращении авиасообщения между странами.