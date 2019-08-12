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В Грузии назвали сумму ущерба от потери российских туристов

16:39 12.08.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Ущерб туристического сектора Грузии из-за сокращения турпотока из России составил около 60 миллионов долларов, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление премьер-министра страны Мамука Бахтадзе.

При этом Бахтадзе выразил надежду на то, что в ближайшее время им удасться вернуть прежнюю динамику роста туристического сектора.

"По данным на июль, туристический сектор потерпел ущерб до 60 миллионов долларов, однако очень хороший тренд отмечается в июне в регионе Аджария, когда по сравнению с аналогичными данными прошлого года туризм вырос на 40%", - цитирует Бахтадзе агентство.

Премьер отметил, что важно оказывать поддержку всем бизнесменам, которые заняты в туристическом секторе.

Антиправительственные и антироссийские акции начались в столице Грузии 20 июня. Поводом стало участие российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия, а особое возмущение вызвало то, что председатель организации, депутат Госдумы Сергей Гаврилов занял кресло спикера грузинского парламента. Хотя, как рассказывал сам Гаврилов, туда его посадила принимающая сторона в соответствии с протоколом мероприятия.

На этом фоне Владимир Путин подписал постановление, запрещающее российским авиакомпаниям полеты в Грузию с 8 июля, а Минтранс запретил полеты грузинских перевозчиков в Россию. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, Москва задумается об отмене запрета, когда Грузия вернется в "нерусофобское русло".

По данным грузинской статистики, в прошлом году каждый пятый турист в Грузии (21%) был из России.

Темы: Россия, Грузия, Запреты и санкции в мире туризма
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Комментарии читателей
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12.08.2019, 22:58
Гость: Карл Забайкальский

В 2017 Грузия приняла 5.5 миллиона туристов.
В 2018 - 8.1 миллиона.
В 2019 на 1 августа - 6.35 миллиона.

До конца года доберут.
Так что потери эти скорее адресные, чем грузинские.
Их министр просто пожалел, что мы там отсутствуем.
А на деле для них это ни хорошо, ни плохо. Из других стран приедет больше. Тут пострадавшие явно мы. Из-за члена партии власти.
Кто вообще их пускает куда-то? пусть бы сидели в столице и тихо молчали. Ситуация бы сама разрулилась.
12.08.2019, 22:00
Гость: Каклу

Тебе ж написали, каждый пятый.
12.08.2019, 20:28
Гость: Очередная ложь путинских СМИ!!!

Россиян в Грузии отдыхало не более 6-7%, это не такая уж большая цифра.
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