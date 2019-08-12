В Грузии назвали сумму ущерба от потери российских туристов

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Ущерб туристического сектора Грузии из-за сокращения турпотока из России составил около 60 миллионов долларов, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление премьер-министра страны Мамука Бахтадзе.

При этом Бахтадзе выразил надежду на то, что в ближайшее время им удасться вернуть прежнюю динамику роста туристического сектора.

"По данным на июль, туристический сектор потерпел ущерб до 60 миллионов долларов, однако очень хороший тренд отмечается в июне в регионе Аджария, когда по сравнению с аналогичными данными прошлого года туризм вырос на 40%", - цитирует Бахтадзе агентство.

Премьер отметил, что важно оказывать поддержку всем бизнесменам, которые заняты в туристическом секторе.

Антиправительственные и антироссийские акции начались в столице Грузии 20 июня. Поводом стало участие российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия, а особое возмущение вызвало то, что председатель организации, депутат Госдумы Сергей Гаврилов занял кресло спикера грузинского парламента. Хотя, как рассказывал сам Гаврилов, туда его посадила принимающая сторона в соответствии с протоколом мероприятия.

На этом фоне Владимир Путин подписал постановление, запрещающее российским авиакомпаниям полеты в Грузию с 8 июля, а Минтранс запретил полеты грузинских перевозчиков в Россию. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, Москва задумается об отмене запрета, когда Грузия вернется в "нерусофобское русло".

По данным грузинской статистики, в прошлом году каждый пятый турист в Грузии (21%) был из России.