Крым с начала года принял пять миллионов туристов

14:09

Пять миллионов туристов отдохнули в Крыму с начала 2019 года — это примерно на 11-12% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на министра курортов и туризма региона Вадима Волченко.

По его информации, из общего числа туристов более 60% прибыли на полуостров на автомобилях и в автобусах по мосту через Керченский пролив, который связывает полуостров с материковой частью России.

Турпоток в Крым в прошлом году вырос на 26% по сравнению с 2017 годом, до 6,8 млн человек, регион побил свой постсоветский рекорд (в 2012-м он принял 6,1 млн туристов). Рост произошел из-за улучшения транспортной доступности полуострова: в апреле 2018 года был открыт новый терминал симферопольского аэропорта, в мае — введена в эксплуатацию автодорожная часть Крымского моста.

В 2019 году крымские власти ждут 7-7,5 млн туристов.