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Крым с начала года принял пять миллионов туристов

14:09 24.08.2019
© KM.RU, Святослав Князев
© KM.RU, Святослав Князев
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Пять миллионов туристов отдохнули в Крыму с начала 2019 года — это примерно на 11-12% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на  министра курортов и туризма региона Вадима Волченко.

По его информации, из общего числа туристов более 60% прибыли на полуостров на автомобилях и в автобусах по мосту через Керченский пролив, который связывает полуостров с материковой частью России.

Турпоток в Крым в прошлом году вырос на 26% по сравнению с 2017 годом, до 6,8 млн человек, регион побил свой постсоветский рекорд (в 2012-м он принял 6,1 млн туристов). Рост произошел из-за улучшения транспортной доступности полуострова: в апреле 2018 года был открыт новый терминал симферопольского аэропорта, в мае — введена в эксплуатацию автодорожная часть Крымского моста.

В 2019 году крымские власти ждут 7-7,5 млн туристов.

Темы: Крым, Туристические маршруты и направления
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Комментарии читателей
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24.08.2019, 16:20
Гость: Они на головах

друг у друга там сидят, что ли? Что за отдых, из одной давки в другую? А если половина на автомобилях, то чем дышать?
24.08.2019, 16:08
Гость: Это да

Ездить на отдых в Крым - себя не уважать.
24.08.2019, 15:23
Гость: Европеец

Это турпоток, что ли ?
Lido di Jesolo в Северной Италии с площадью 90 кв км и населением 25.000 человек принимает за год столько туристов, сколько целый Крым с его 27.000 кв км и 2 миллионами жителей.
А Хорватия принимает 18 миллионов туристов за год.
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