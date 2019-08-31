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Умер гендиректор туроператора Tez Tour Дмитрий Шершнев

18:38 31.08.2019
Фото с сайта atorus.ru

В ночь с 30 на 31 августа на 47-м году жизни скоропостижно скончался генеральный директор туроператора TEZ Tour Дмитрий Шершнев, сообщает Ассоциация туроператоров России. Исполнительная дирекция Ассоциации туроператоров выражает соболезнования родным, близким и коллегам Дмитрия Алексеевича.

Дмитрий Шершнев был известной фигурой в турбизнесе. Более 25 лет жизни он отдал туристической отрасли, из них 18 лет - компании TEZ Tour, в которой до должности генерального директора занимал руководящие посты в департаменте бронирования и региональных программ, перед последним назначением возглавлял департамент внутреннего туризма.

Причина смерти топ-менеджера не называется.

Похороны Дмитрия Шершнева пройдут во вторник, о времени будет сообщено позже.

Темы: Происшествия, Российские туроператоры
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Комментарии читателей
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31.08.2019, 22:52
Гость: Geno

Земля тебе пухом.
31.08.2019, 21:40
Гость: 2019

А других героев нынче и нет только эти кто больше бабла нагреб тот и герой срочно табличку ему на хату прибить нужно. Вроде не старый был, видать переел, перепил и переотдыхался на своем же курорте, сам себя в тур и отправил на халяву.
31.08.2019, 20:28
Гость: Егор

Что происходит с людьми из той социальной группы - для нас это по ту сторону добра и зла.
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