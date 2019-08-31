Умер гендиректор туроператора Tez Tour Дмитрий Шершнев

18:38

В ночь с 30 на 31 августа на 47-м году жизни скоропостижно скончался генеральный директор туроператора TEZ Tour Дмитрий Шершнев, сообщает Ассоциация туроператоров России. Исполнительная дирекция Ассоциации туроператоров выражает соболезнования родным, близким и коллегам Дмитрия Алексеевича.

Дмитрий Шершнев был известной фигурой в турбизнесе. Более 25 лет жизни он отдал туристической отрасли, из них 18 лет - компании TEZ Tour, в которой до должности генерального директора занимал руководящие посты в департаменте бронирования и региональных программ, перед последним назначением возглавлял департамент внутреннего туризма.

Причина смерти топ-менеджера не называется.

Похороны Дмитрия Шершнева пройдут во вторник, о времени будет сообщено позже.