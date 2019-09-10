Путешествие в Гибралтар. Заморская территория

19:13

Гибралтар – это особенная страна, в которой индустрия отдыха является одним из ключевых сфер экономики

Она приносит высокий доход в государственный бюджет. Здесь много отдыхающих с мая по сентябрь. Климат в эти месяцы благоприятен как для парусного спорта, так и для пеших прогулок.

Отличительная черта

Особенность государства заключается в том, что оно состоит из единого города, где сосредоточены все исторические места, памятники архитектуры, курорты и гостиничные комплексы с разным уровнем обслуживания. Так как туризм – основная составляющая экономического развития, то к отдыху здесь особое отношение.

Горнолыжные курорты

Для путешественников, в зимнее время Гибралтар мало интересен. В этот сезон страну заливают дожди, а температура воздуха опускается до 12 C. Из-за этого горнолыжные курорты не имеют развития, независимо от того, что он расположен практически в горной местности.

Экскурсии и здравницы

Здравницы в стране мало развиты, но во всех гостиницах предлагают пройти курс Spa-процедур.

Перед поездкой в эту страну, туристы определяются с маршрутом и бронируют номера, а также делают многоразовую шенгенскую визу, поскольку без неё сюда не пропускают. При въезде из Испании или Британии с прибывающих спрашивают мультивизу этих государств. В случае, когда задержка в стране составляет одни сутки, туристам разрешают не делать визу Британии. Так что шенген виза, как сами понимаете, является чуть ли не обязательным условием для посещения этого прекрасного государства, лучше озаботьтесь этим вопросом заранее

Отдых

Чтобы отдых прошёл спокойно и принёс удовольствие, отдыхающим рекомендуют соблюдать установленные правила.

1. Первое, что делают отдыхающие, это оставляют все свои ценные вещи в гостиничных номерах на время экскурсии по национальному парку. Это правило было введено из-за того, что обезьяны могут их утащить.

2. Намазывают открытые участки тела солнцезащитным кремом и накрывают голову, поскольку солнце припекает очень сильно.

3. Вывоз каких-либо предметов из страны строго регламентирован. Поэтому, во избежание недоразумений на таможне, туристам рекомендуют заранее уточнять о возможности забрать предмет или редкое животное. Иногда требуется разрешение правительства.

Пляжи

Здесь практически отсутствуют зоны для пляжного отдыха. Это связано с особенностями расположения страны. Но жители знают, где находятся наиболее комфортные и удобные зоны для купания и загара. Иногда они находятся в самых немыслимых местах, где туристы и не догадываются их искать. В 21 столетии власти решили создать искусственные пляжи рядом с заливом Альхесирас.

Отели

Несколько отелей было построено внутри страны. Они соответствуют общепринятым требованиям, а обслуживание путешественников проходит на высоком уровне. Самыми популярными являются O'Callaghan Eliott Hotel и The Caleta Hotel, которые относятся к числу элитных отелей.

В домах отдыха постояльцам предоставляют просторные, комфортные комнаты, где предусмотрено спутниковое телевидение, кондиционер, санузел, Wi-Fi. А на территории гостиниц размещены: рестораны, спортивные залы, Spa-салоны, фитнес-клубы и бассейны. Из окон открывается удивительный вид на архитектуру и великолепную природу Гибралтара.

Независимо от того, что эта страна состоит всего лишь из одного города, туристы всегда находят чем себя занять во время отпуска