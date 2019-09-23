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Старейший туроператор Thomas Cook закрыл бизнес

09:25 23.09.2019
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Британская туристическая компания Thomas Cook, один из старейших туроператоров в мире, 23 сентября объявила о принудительной ликвидации.

«Это глубоко печальный день для компании, которая стала пионером пакетного отдыха и сделала возможными путешествия для миллионов людей по всему миру», — заявил исполнительный директор Thomas Cook Питер Фанкхаузер.

У компании давно возникли проблемы с кредитами. В последние месяцы руководство Thomas Cook вело переговоры о возможной реструктуризации долгов с кредиторами и своим основным акционером Fosun Tourism Group. Туроператор рассчитывал закрыть задолженность в размере 200 миллионов фунтов стерлингов, однако переговоры ни к чему не привели.

«Несмотря на значительные усилия, эти обсуждения не привели к достижению соглашения между акционерами компании и новыми кредиторами. Таким образом, компания пришла к выводу, что у нее нет другого решения, кроме принудительной ликвидации, которая немедленно вступает в силу», — говорится в заявлении на официальном сайте компании.

Ликвидация компании затронула 600 тысяч туристов по всему миру, в том числе 150 тысяч жителей Великобритании, передает AP. Четыре авиакомпании Thomas Cook прекратили полеты, 21 тысяча сотрудников в 16 странах будут уволены.

Компания Thomas Cook AG был создана еще в 1841 году. Она стала одной из первых туристических компаний мира. Ее основателем был Томас Кук. Именно он первый реализовал идею организованного туризма.

Темы: Новости туризма и туристической отрасли, Туристические маршруты и направления, Туристический бизнес
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Комментарии читателей
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23.09.2019, 15:58
Гость: IgS

летал, раз отдыхал через них. Самолеты не обслуживаются. Летчики делают по три трехчасовых рейса в день, людей за людей не считают. Наше другие способы добираться до Греции и других мест и Забыл про грязный сарай с крыльями. не жалко.
23.09.2019, 11:38
Гость: В.Высоцкий:

"Но почему аборигены съели Кука?
За что - неясно,- молчит наука.
Мне представляется совсем простая штука:
Хотели кушать - и съели Кука."
23.09.2019, 11:29
Гость: А ведь еще в январе этого года

Thomas Cook купил с потрохами Московский туроператор "Библио Глобус", и на те вам!
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