Старейший туроператор Thomas Cook закрыл бизнес

09:25

Британская туристическая компания Thomas Cook, один из старейших туроператоров в мире, 23 сентября объявила о принудительной ликвидации.

«Это глубоко печальный день для компании, которая стала пионером пакетного отдыха и сделала возможными путешествия для миллионов людей по всему миру», — заявил исполнительный директор Thomas Cook Питер Фанкхаузер.

У компании давно возникли проблемы с кредитами. В последние месяцы руководство Thomas Cook вело переговоры о возможной реструктуризации долгов с кредиторами и своим основным акционером Fosun Tourism Group. Туроператор рассчитывал закрыть задолженность в размере 200 миллионов фунтов стерлингов, однако переговоры ни к чему не привели.

«Несмотря на значительные усилия, эти обсуждения не привели к достижению соглашения между акционерами компании и новыми кредиторами. Таким образом, компания пришла к выводу, что у нее нет другого решения, кроме принудительной ликвидации, которая немедленно вступает в силу», — говорится в заявлении на официальном сайте компании.

Ликвидация компании затронула 600 тысяч туристов по всему миру, в том числе 150 тысяч жителей Великобритании, передает AP. Четыре авиакомпании Thomas Cook прекратили полеты, 21 тысяча сотрудников в 16 странах будут уволены.

Компания Thomas Cook AG был создана еще в 1841 году. Она стала одной из первых туристических компаний мира. Ее основателем был Томас Кук. Именно он первый реализовал идею организованного туризма.