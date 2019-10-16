Новый год на море: куда полетят россияне

11:35

В каком направлении «ловить» горящие туры?

Новогодняя сказка на лазурном берегу, где вместо снега золотой песок, а Деду Морозу жарко даже «в бороде», что говорить о полном наряде с теплыми штанами и шубкой? Почему бы нет. Только бронировать пакетные туры и билеты и отели при самостоятельной организации такого отдыха надо заранее.

Оптимальное время – конец октября и ноябрь. В декабре еще можно «поймать» выгодные предложения, но не позже 25 числа.



В каком направлении «ловить» горящие туры? Предлагаем подборку интересных решений для российских туристов на В каком направлении «ловить» горящие туры?для российских туристов на https://www.atlantravel.ru/novogodnie-tury/ , которые обойдутся недорого, и оправдают самые смелые надежды на приморский Новый год.



Иордания



Иордания – страна древних городов, Мекка для паломников, родина Эдема. Здесь есть все, чтобы прекрасно встретить 2020 год. Теплое Красное море, здравницы Мертвого моря, роскошные отели с праздничными программами в новогоднюю ночь. Температура воздуха в декабре редко опускается ниже 23 градусов (днем). Купаться можно в обоих морях (Красном и Мертвом).



Из курортов для зимних праздников лучше всего подходит Амман, где специально для гостей из Евразии устраивают праздничные ужины и закатывают вечеринки на всю ночь с 31 декабря на 1 января. Поездка в Иорданию при раннем бронировании тура стоит от 1000–1200 долларов с человека. Можно смело ехать с детьми – для маленьких туристов на курортах страны созданы лучшие условия.



Таиланд



Чтобы долго не думать, просто выбирайте проверенные решения. Таиланд – одно из любимых россиянами морских направлений, которое прекрасно подходит для декабря. В этом месяце на главных курортах страны почти не выпадает осадков. Туристов из Европы и России много – есть с кем разделить радость. Температура в Андаманском море редко опускается ниже 24 градусов тепла – идеальные условия для купания.



Выбор конкретного места отдыха зависит только от ваших предпочтений: 1. с детками будет интересно, весело и комфортно на Пхукете; 2. в Краби понравится молодым компаниям и романтикам; 3. в Самуи в декабре погода самая жаркая – сюда прямая дорога поклонникам солнечных ванн и разнеженного пляжного отдыха; 4. Бангкок и Паттайя в новогодние каникулы буквально гремят карнавалами, фестивалями, концертами популярных звезд (если жаждете новогоднего настроения, вам сюда).

Безусловный плюс Таиланда – доступные цены путевок. Сюда можно съездить на Новый год за 1000–1200 долларов (на двоих).

ОАЭ



Курорты ОАЭ не отличаются безапелляционно низкими ценами. И все же сюда каждый год устремляются миллионы гостей. За чем? Конечно, за пляжным отдыхом и увлекательными экскурсиями в сопровождении верблюдов и бедуинов. Но это еще не все. • Погода во всех эмиратах стоит прекрасная. Плюс 25–28 градусов днем, солнце, голубое небо и никаких дождей. Купаться можно даже ночью (вода от 21 градуса тепла). • Визы для отдыха в Объединенных Арабских Эмиратах не нужно. • Вылет – из всех крупных аэропортов страны. • Выбор развлечений огромен. На каждом курорте свой ассортимент.

Новый год здесь празднуют едва ли не с большим размахом, чем в Европе. Один только салют в ночь на 1 января чего стоит. Миллиарды восторженных глаз им любуются на экранах телевизоров, а вы сможете увидеть эту феерию вживую. Но главное, в декабре Дубай открывает грандиозный Торговый Фестиваль. Не стоит удивляться, если за такими скидками (до 70% на эксклюзивные товары) в ОАЭ заглянет сам Дед Мороз. За тур на неделю для двоих не жалко отдать и 2000–2300 долларов. Самые дорогие курорты – Абу-Даби и Дубай. Сюда надо покупать путевку до 20 чисел декабря.



Гоа (Индия)



Если вы боитесь потеряться в незнакомой стране, где с местным населением можно объясниться только жестами, вам дорога на Гоа. Здесь даже хозяева уже неплохо знают русский. Что говорить о тысячах эмигрантов, которые рады будут во всех подробностях описать, где лучше отобедать, и на какой пляж отправиться праздновать Новый год.





Гоа – это самый уютный, теплый и доступный морской курорт для зимних праздников. Температура воздуха здесь совсем как на юге России летом (30–33 градуса тепла). Ветра почти нет. Дожди случаются редко. Вода идеальная для купания взрослых и детей. Развлечений меньше, чем в Эмиратах. Зато атмосфера очень дружелюбная. Есть масса ресторанов русской кухни. Новый год празднуют громко и весело.



За яркими впечатлениями, танцами и тусовками стоит ехать на Север. Южное Гоа – отличный выбор для семейных туристов и любителей тишины, спокойствия, роскошных апартаментов. Стоимость тура – от 1000 долларов США для двоих.

Шри-Ланка



Таиланд, ОАЭ, индийский штат Гоа – все это знакомые направления. Если же хочется экзотики, то обязательно присмотритесь к путевкам в Шри-Ланку. Здесь не так много туристов, зато условия для морского отдыха созданы идеальные.

В этом удивительном месте собрано все, чего так просит душа, стремящаяся в погоню за летом:



• свежесть горного воздуха; • ласковые волны Индийского океана; • невероятные пейзажи; • древние памятники – природные и рукотворные; • особенный восточный колорит.



Декабрь и январь – самые сухие месяцы в году. Дожди не испортят праздников. Температура стоит комфортная (от 30 градусов, вода – от 27 градусов выше нуля). Волн и ветра нет. Ехать стоит в Калутару, Унаватуна, Коггаллу, Негомбо или Хиккадува. Стоимость тура – от 1300 долларов с человека за неделю новогодних каникул.



Мексика



Когда хочется праздника со всем размахом, чтобы вечером искупаться в море, а с утра отправиться на экскурсию по достопримечательностям города с тысячелетней историей, смело выбирайте Мексику. Теплая и летняя 12 месяцев в году, она празднует Новый год ярко и громко. Карнавалы, танцы до утра, веселые шествия по улицам городов – все это о Мексике.



Ласковое Карибское море балует теплой водой, погода стоит нежаркая (на западе в Акапулько чуть прохладнее, на востоке в Канкуне – до 27 градусов тепла днем), дожди редкие и недолгие. Стоимость тура начинается с 700–1000 долларов США на одного человека. Выбор курортов не ограничен. Из развлечений – все, что только можно представить: серфинг, дайвинг, солнечные ванны, водные аттракционы, экскурсии и многое другое.



Вьетнам



Вьетнам с его удивительно красивой природой, дружелюбными хозяевами и теплой погодой станет идеальным местом для спокойного отдыха в новогодние каникулы. Свой Новый год здесь проходит в конце января, но это не мешает с размахом отмечать традиционный для нас праздник в начале месяца. Многие улицы уже с середины декабря пестрят гирляндами, в магазинах проходят распродажи, отели устраивают анимационные шоу.



У направления есть ограничения: Нянчанг в эту пору часто дождит, потому предпочтение стоит отдать Фантхьету, Муйне или Фукуоку.

Из плюсов выбора:

• «вкусные» цены; • приятный сервис; • теплая погода (30 градусов днем и 22 ночью); • песчаное побережье с теплой водой; • веселье, танцы, карнавалы, фестивали целый месяц по всей стране.



Поездка будет стоить от 1200 долларов на 10 дней для двоих. Можно ехать с компанией, детками. Более подробную информацию по ценам смотрите по ссылке. Поездка будет стоить от 1200 долларов на 10 дней для двоих. Можно ехать с компанией, детками. Более подробную информацию по ценам смотрите



Израиль



Израиль – это сервис высшего стандарта, теплое море, честные цены за тур и огромный выбор увлекательных экскурсий. На Новый год стоит ехать в его знаменитый Эйлат – город у Красного моря. Красивые рифы, золотой пляж, яхтинг, снорклинг, дайвинг – что может быть лучше в декабре? Чтобы поправить здоровье, отправляйтесь к Мертвому морю (заодно и подарками можно запастись для домашних). В нем купаются круглый год.



В самую холодную зиму температура в стране опускается до 13–15 градусов днем. Но это у Средиземного моря. На красноморском побережье всегда тепло (вода – от 21 градуса и выше). Праздники устраивают выходцы из СССР, коих здесь немало, и туристы. Поездка обойдется от 1100 долларов за двоих.



Доминикана



Еще одно необычное, но очень удачное решение – Доминикана. Теплая, солнечная, невероятно красивая с огромным выбором пляжных развлечений, она тоже любит весело встречать Новый год. С середины декабря улицы городов облачаются в пестрые гирлянды, в центрах ставят елки, повсеместно играет музыка, сияют праздничные фонари. В новогоднюю ночь небо взрывается фейерверками, люди танцуют и в кафе-ресторанах, и в ночных клубах, и прямо на улицах. На берегу моря устанавливают огромные столы с экзотическими угощениями. Погода прекрасная, купаться можно и круглогодично, и круглосуточно.

Тур обойдется в 1500 тысячи долларов с человека минимум. Зато в него будет все включено.

Курорты на выбор:

1. Пунта-Кана. 2. Хуан-Долио. 3. Санто-Доминго. 4. Пуэрто-Плата. 5. Бока-Чика. Бали (Индонезия)



Бали стоит посетить в любое время года хотя бы для того, чтобы получить представление о том, насколько это удивительный мир. В Новый год сюда съезжаются настоящие любители роскоши. Не потому, что здесь дорого. Напротив, цены вполне приемлемы. Зато качество отдыха выше всяких похвал.

5 причин отправиться в Индонезию встречать 2020-й:



• самый вкусный кофе в мире; • неповторимые прибрежные пейзажи; • спа-комплексы, которые считаются лучшими на планете; • развитая отельная инфраструктура; • круглогодично открытые пляжи.



Сюда можно ехать за вдохновением, новыми открытиями, веселыми праздниками – чем угодно. Обязательно возьмите экскурсию на балийские водопады (их больше 100), в Лес Обезьян, посетите местные храмы и архитектурные памятники. Их надо увидеть – никакие описания этого не заменят.

Зимой на Бали идут дожди. Но ливнями их назвать сложно. Длятся они до 15 минут, температуры не снижают. Меньше всего осадков зимой выпадает в Убуде и Джимбаране. Цена тура – от 1000–1200 долларов с человека.



Занзибар (Танзания)



Занзибар – самый старый коралловый остров планеты – станет настоящим открытием для тех, кто хочет на Новый год тепла, солнечных ванн и ярких эмоций. Такого вы еще не видели нигде: буйные тропические заросли, под которыми почти невозможно найти почву, пальмовые рощи на десятки гектаров, огромное побережье Индийского океана. Кажется, снега в этом месте нет даже в морозильных камерах отельных кухонь. Направление для туристов не самое привычное, так что засилья гостей даже в декабре не наблюдается. Как и ветра или проливных дождей. Прекрасное место для семейных праздников в окружении совершенно необычных памятников, многим из которых уже перевалило за 7 миллионов лет.