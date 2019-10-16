Новый год на море: куда полетят россияне
Новогодняя сказка на лазурном берегу, где вместо снега золотой песок, а Деду Морозу жарко даже «в бороде», что говорить о полном наряде с теплыми штанами и шубкой? Почему бы нет. Только бронировать пакетные туры и билеты и отели при самостоятельной организации такого отдыха надо заранее.
В каком направлении «ловить» горящие туры? Предлагаем подборку интересных решений для российских туристов на https://www.atlantravel.ru/novogodnie-tury/, которые обойдутся недорого, и оправдают самые смелые надежды на приморский Новый год.
Иордания
Иордания – страна древних городов, Мекка для паломников, родина Эдема. Здесь есть все, чтобы прекрасно встретить 2020 год. Теплое Красное море, здравницы Мертвого моря, роскошные отели с праздничными программами в новогоднюю ночь. Температура воздуха в декабре редко опускается ниже 23 градусов (днем). Купаться можно в обоих морях (Красном и Мертвом).
Из курортов для зимних праздников лучше всего подходит Амман, где специально для гостей из Евразии устраивают праздничные ужины и закатывают вечеринки на всю ночь с 31 декабря на 1 января. Поездка в Иорданию при раннем бронировании тура стоит от 1000–1200 долларов с человека. Можно смело ехать с детьми – для маленьких туристов на курортах страны созданы лучшие условия.
Таиланд
Чтобы долго не думать, просто выбирайте проверенные решения. Таиланд – одно из любимых россиянами морских направлений, которое прекрасно подходит для декабря. В этом месяце на главных курортах страны почти не выпадает осадков. Туристов из Европы и России много – есть с кем разделить радость. Температура в Андаманском море редко опускается ниже 24 градусов тепла – идеальные условия для купания.
Выбор конкретного места отдыха зависит только от ваших предпочтений:
1. с детками будет интересно, весело и комфортно на Пхукете;
2. в Краби понравится молодым компаниям и романтикам;
3. в Самуи в декабре погода самая жаркая – сюда прямая дорога поклонникам солнечных ванн и разнеженного пляжного отдыха;
4. Бангкок и Паттайя в новогодние каникулы буквально гремят карнавалами, фестивалями, концертами популярных звезд (если жаждете новогоднего настроения, вам сюда).
Курорты ОАЭ не отличаются безапелляционно низкими ценами. И все же сюда каждый год устремляются миллионы гостей. За чем? Конечно, за пляжным отдыхом и увлекательными экскурсиями в сопровождении верблюдов и бедуинов. Но это еще не все.
• Погода во всех эмиратах стоит прекрасная. Плюс 25–28 градусов днем, солнце, голубое небо и никаких дождей. Купаться можно даже ночью (вода от 21 градуса тепла).
• Визы для отдыха в Объединенных Арабских Эмиратах не нужно.
• Вылет – из всех крупных аэропортов страны.
• Выбор развлечений огромен. На каждом курорте свой ассортимент.
Но главное, в декабре Дубай открывает грандиозный Торговый Фестиваль. Не стоит удивляться, если за такими скидками (до 70% на эксклюзивные товары) в ОАЭ заглянет сам Дед Мороз. За тур на неделю для двоих не жалко отдать и 2000–2300 долларов. Самые дорогие курорты – Абу-Даби и Дубай. Сюда надо покупать путевку до 20 чисел декабря.
Гоа (Индия)
Если вы боитесь потеряться в незнакомой стране, где с местным населением можно объясниться только жестами, вам дорога на Гоа. Здесь даже хозяева уже неплохо знают русский. Что говорить о тысячах эмигрантов, которые рады будут во всех подробностях описать, где лучше отобедать, и на какой пляж отправиться праздновать Новый год.
За яркими впечатлениями, танцами и тусовками стоит ехать на Север. Южное Гоа – отличный выбор для семейных туристов и любителей тишины, спокойствия, роскошных апартаментов. Стоимость тура – от 1000 долларов США для двоих.
Таиланд, ОАЭ, индийский штат Гоа – все это знакомые направления. Если же хочется экзотики, то обязательно присмотритесь к путевкам в Шри-Ланку. Здесь не так много туристов, зато условия для морского отдыха созданы идеальные.
• свежесть горного воздуха;
• ласковые волны Индийского океана;
• невероятные пейзажи;
• древние памятники – природные и рукотворные;
• особенный восточный колорит.
Декабрь и январь – самые сухие месяцы в году. Дожди не испортят праздников. Температура стоит комфортная (от 30 градусов, вода – от 27 градусов выше нуля). Волн и ветра нет. Ехать стоит в Калутару, Унаватуна, Коггаллу, Негомбо или Хиккадува. Стоимость тура – от 1300 долларов с человека за неделю новогодних каникул.
Мексика
Когда хочется праздника со всем размахом, чтобы вечером искупаться в море, а с утра отправиться на экскурсию по достопримечательностям города с тысячелетней историей, смело выбирайте Мексику. Теплая и летняя 12 месяцев в году, она празднует Новый год ярко и громко. Карнавалы, танцы до утра, веселые шествия по улицам городов – все это о Мексике.
Ласковое Карибское море балует теплой водой, погода стоит нежаркая (на западе в Акапулько чуть прохладнее, на востоке в Канкуне – до 27 градусов тепла днем), дожди редкие и недолгие. Стоимость тура начинается с 700–1000 долларов США на одного человека. Выбор курортов не ограничен. Из развлечений – все, что только можно представить: серфинг, дайвинг, солнечные ванны, водные аттракционы, экскурсии и многое другое.
Вьетнам
Вьетнам с его удивительно красивой природой, дружелюбными хозяевами и теплой погодой станет идеальным местом для спокойного отдыха в новогодние каникулы. Свой Новый год здесь проходит в конце января, но это не мешает с размахом отмечать традиционный для нас праздник в начале месяца. Многие улицы уже с середины декабря пестрят гирляндами, в магазинах проходят распродажи, отели устраивают анимационные шоу.
У направления есть ограничения: Нянчанг в эту пору часто дождит, потому предпочтение стоит отдать Фантхьету, Муйне или Фукуоку.
• «вкусные» цены;
• приятный сервис;
• теплая погода (30 градусов днем и 22 ночью);
• песчаное побережье с теплой водой;
• веселье, танцы, карнавалы, фестивали целый месяц по всей стране.
Поездка будет стоить от 1200 долларов на 10 дней для двоих. Можно ехать с компанией, детками. Более подробную информацию по ценам смотрите по ссылке.
Израиль
Израиль – это сервис высшего стандарта, теплое море, честные цены за тур и огромный выбор увлекательных экскурсий. На Новый год стоит ехать в его знаменитый Эйлат – город у Красного моря. Красивые рифы, золотой пляж, яхтинг, снорклинг, дайвинг – что может быть лучше в декабре? Чтобы поправить здоровье, отправляйтесь к Мертвому морю (заодно и подарками можно запастись для домашних). В нем купаются круглый год.
В самую холодную зиму температура в стране опускается до 13–15 градусов днем. Но это у Средиземного моря. На красноморском побережье всегда тепло (вода – от 21 градуса и выше). Праздники устраивают выходцы из СССР, коих здесь немало, и туристы. Поездка обойдется от 1100 долларов за двоих.
Доминикана
Еще одно необычное, но очень удачное решение – Доминикана. Теплая, солнечная, невероятно красивая с огромным выбором пляжных развлечений, она тоже любит весело встречать Новый год. С середины декабря улицы городов облачаются в пестрые гирлянды, в центрах ставят елки, повсеместно играет музыка, сияют праздничные фонари. В новогоднюю ночь небо взрывается фейерверками, люди танцуют и в кафе-ресторанах, и в ночных клубах, и прямо на улицах. На берегу моря устанавливают огромные столы с экзотическими угощениями. Погода прекрасная, купаться можно и круглогодично, и круглосуточно.
Тур обойдется в 1500 тысячи долларов с человека минимум. Зато в него будет все включено.
1. Пунта-Кана.
2. Хуан-Долио.
3. Санто-Доминго.
4. Пуэрто-Плата.
5. Бока-Чика.
Бали (Индонезия)
Бали стоит посетить в любое время года хотя бы для того, чтобы получить представление о том, насколько это удивительный мир. В Новый год сюда съезжаются настоящие любители роскоши. Не потому, что здесь дорого. Напротив, цены вполне приемлемы. Зато качество отдыха выше всяких похвал.
• самый вкусный кофе в мире;
• неповторимые прибрежные пейзажи;
• спа-комплексы, которые считаются лучшими на планете;
• развитая отельная инфраструктура;
• круглогодично открытые пляжи.
Сюда можно ехать за вдохновением, новыми открытиями, веселыми праздниками – чем угодно. Обязательно возьмите экскурсию на балийские водопады (их больше 100), в Лес Обезьян, посетите местные храмы и архитектурные памятники. Их надо увидеть – никакие описания этого не заменят.
Зимой на Бали идут дожди. Но ливнями их назвать сложно. Длятся они до 15 минут, температуры не снижают. Меньше всего осадков зимой выпадает в Убуде и Джимбаране. Цена тура – от 1000–1200 долларов с человека.
Занзибар (Танзания)
Занзибар – самый старый коралловый остров планеты – станет настоящим открытием для тех, кто хочет на Новый год тепла, солнечных ванн и ярких эмоций. Такого вы еще не видели нигде: буйные тропические заросли, под которыми почти невозможно найти почву, пальмовые рощи на десятки гектаров, огромное побережье Индийского океана. Кажется, снега в этом месте нет даже в морозильных камерах отельных кухонь. Направление для туристов не самое привычное, так что засилья гостей даже в декабре не наблюдается. Как и ветра или проливных дождей. Прекрасное место для семейных праздников в окружении совершенно необычных памятников, многим из которых уже перевалило за 7 миллионов лет.