19:56

Крым-это то самое место, где вы сможете отдохнуть со своей семьей, искупаться в черном море и насладиться обилием разных фруктов

Поэтому когда туристы выбирают, место где-бы они хотели остановиться, их выбор направлен на комфортабельные и красивые пансионаты, которые находились бы рядом с морем. Именно по этой причине предлагаем посмотреть 5 лучших отелей в Крыму.

MRIYA RESORT & SPA

Это самый лучший курортный комплекс с 5 звездами. Он расположен на берегу Черного моря, в 28 км от Ялты. Этот отель включает в себя медицинский и spa-центр, с высоким уровнем обслуживания. На территории отеля находятся: тренажёрный зал, 7 ресторанов, игровые залы, ночные клубы, кинотеатры, 2 бассейна: открытый и крытый.

Mriya Resort & SPA предоставляет для отдыхающих 425 номеров премиум-класса: 360 стандартных, 36 для семьи, 12 номеров с повышенным обслуживанием, а также 12 вилл. Цены варьируются от 9800 за сутки и выше, в зависимости от выбора комнат. Более подробную информацию вы узнаете здесь mriyaresort.com.

Villa Elena Hotel & Residences

Находится в 30 метрах от набережной. Отличительной чертой этого отеля, является его история. Архитекторы этого строение, постарались сохранить все старинные традиции, которые были созданы в 1912 году. На территории отеля располагаются 2 бассейна, ресторан, винотека, зоны для активного отдыха, а так же небольшой spa-центр. Villa Elena Hotel & Residences имеет стандартные виды комнат (Делюкс), полулюкс с балконом и скромной гостиной, люкс эксклюзив, и другие номера повышенного класса. Интерьер выполнен в испанском стиле, с изысканным дизайном и расписными стенами. Стоимость зависит от выбора класса. Начиная от 8500т до 74500т за сутки

Yalta Intourist

Является одним из крупных курортных комплексов в Крыме. Хотелось бы рассказать о главных достоинствах этого отеля: 25 ресторанов на территории, 4 бассейна направленные на оздоровления туристов, большое внимание уделяется для детей — это веревочный парк, аквапарк. Для взрослых имеется кинотеатр, конференц-залы. Находится на улице Дражинского, 50, Ялта. Стоимость номеров начинается от 5000 рублей до 9000 рублей

Отель "1001 ночь"

Располагается в центре курортного поселка Мисхор. "1001 ночь" включает в себя 58 номеров разного класса, а также систему все включено, что очень радует. Для отдыхающих предоставлен spa-процедуры, 3 вида бани, услуги массажа, детская анимация и специально отведенные площадки для безопасности детей. Также на территории присутствует искусственные водоемы с водопадом, залы для тренировок. Рядом с курортной зоной есть оборудованный пляж от санатория «Белоруссия», туристов привозят на микроавтобусе абсолютно бесплатно. Проживание здесь будет, стоит от 3000 рублей и больше.

Отель «Алые Паруса»

Положения отеля «Алые Паруса» находится на горе Феодосия в 50 метров от Набережной. Комфортабельные номера оснащены кондиционером, удобной мебелью, бесплатным Wi-Fi. Для отдыхающих с детьми предоставлены детские площадки, теплые бассейны, аниматоры, которые будут развлекать ваших детей. Территория курортного комплекса оснащена собственным пляжем, широким берегом с золотым песком, чистое и теплое море. Также в курортном комплексе есть наличие spa-салонов. Стоимость самого простого номера составляет 2000 рублей.

Большинство туристов хотят попасть в Крым ради теплого моря и яркого солнышка, также на территории Крыма находятся множества интересных мест, на которые отели предлагают экскурсии.