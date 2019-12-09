В Турции ввели налог на проживание в отелях

19:21

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал закон о введении налогов на некоторые услуги, в том числе об обязательном платеже за проживание в отелях.

Нововведения должны вступить в силу с 1 апреля 2020 года. В первый налоговый год ставка составит 1%, а со второго года — 2%, сообщает РИА Новости.

Ранее законопроект принял парламент, до этого глава государства отправлял его на доработку.

В недавнем интервью РИА Новости глава Федерации отельеров Турции Осман Айык заявил, что в случае принятия документа отдых в республике незначительно подорожает. По его словам, отельеры неоднократно высказывали критические замечания по этому поводу, но к ним не прислушались.