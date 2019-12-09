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В Турции ввели налог на проживание в отелях

19:21 9.12.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал закон о введении налогов на некоторые услуги, в том числе об обязательном платеже за проживание в отелях. 

Нововведения должны вступить в силу с 1 апреля 2020 года. В первый налоговый год ставка составит 1%, а со второго года — 2%, сообщает РИА Новости.

Ранее законопроект принял парламент, до этого глава государства отправлял его на доработку.

В недавнем интервью РИА Новости глава Федерации отельеров Турции Осман Айык заявил, что в случае принятия документа отдых в республике незначительно подорожает. По его словам, отельеры неоднократно высказывали критические замечания по этому поводу, но к ним не прислушались.

Темы: Турция, Гостиничный сервис в мире
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Комментарии читателей
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09.12.2019, 23:27
Гость: gvozd

нормальный Русский в турцию не поедет, а шушера пусть платит раз мозгов и совести нет.
09.12.2019, 20:18
Гость: Сердечник

при желании налог можно ввести на что угодно. На воздух, на канализацию, на массу тела, на жизнь, в конце концов. И т.п. Только у меня лично фантазии - хоть отбавляй. А уж в Думе РФ и подавно хватит фантазии: на что ввести очередной побор с населения.
Можно, например ввести налог на интернет. А что? На потребляемый трафик, например, тоже можно. Можно ввести налог на пешеходов: они ведь ходят и протирают тротуары. Водители платят налог ТС, а пешеходы не платят. Несправедливо! И бессердечно как-то. Ох сердце моё болит за страну нашу - горемыку.
09.12.2019, 19:49
Гость: паро

правильно!!! всем русским надо на лбу ставить навечно печать -ПРИДУРКИ - СВОЮ СТРАНУ НАДО РАЗВИВАТЬ А НЕ ВЕСЬ МИР КОРМИТЬ...
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