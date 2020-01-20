США ужесточат выдачу виз для приезжающих рожать туристов

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Власти США планируют ужесточить правила выдачи визы для туристов, приезжающих в страну рожать для автоматического получения гражданства их детьми, пишет ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается, что данные меры предполагают ужесточение требований для тех, кто подает заявку на получение визы типа В, которая выдается для краткосрочной поездки с туристическими и деловыми целями. Если в дипломатическом ведомстве заподозрят просителя в том, что он планирует визит в США с целью получения гражданства, они будут иметь право отказать в визе.

При этом отмечается, что у беременных женщин, действительно направляющихся в США с деловыми целями, не будет проблем с получением визы. В Госдепе уточнили, что подобные меры планируется ввести в целях национальной безопасности и ужесточения миграционной политики страны, а также из-за криминальной деятельностью, связанной с так называемым "родильным туризмом".

Сообщается, что точных данных о детях, появившихся на свет в США в результате "родильного туризма", нет. По оценкам одного из американских центров по изучению миграции, эта цифра составляет около 33 тыс. младенцев ежегодно. Лидерами по количеству граждан, прибывших с туристической визой в США для родов являются Китай, Россия и Нигерия.