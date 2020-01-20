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США ужесточат выдачу виз для приезжающих рожать туристов

10:14 20.01.2020
Фото с сайта Pixabay.com
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Власти США планируют ужесточить правила выдачи визы для туристов, приезжающих в страну рожать для автоматического получения гражданства их детьми, пишет ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается, что данные меры предполагают ужесточение требований для тех, кто подает заявку на получение визы типа В, которая выдается для краткосрочной поездки с туристическими и деловыми целями. Если в дипломатическом ведомстве заподозрят просителя в том, что он планирует визит в США с целью получения гражданства, они будут иметь право отказать в визе.

При этом отмечается, что у беременных женщин, действительно направляющихся в США с деловыми целями, не будет проблем с получением визы. В Госдепе уточнили, что подобные меры планируется ввести в целях национальной безопасности и ужесточения миграционной политики страны, а также из-за криминальной деятельностью, связанной с так называемым "родильным туризмом". 

Сообщается, что точных данных о детях, появившихся на свет в США в результате "родильного туризма", нет. По оценкам одного из американских центров по изучению миграции, эта цифра составляет около 33 тыс. младенцев ежегодно. Лидерами по количеству граждан, прибывших с туристической визой в США для родов являются Китай, Россия и Нигерия. 

Темы: США, Погранично-визовые вопросы за рубежом, Медицинский туризм
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Комментарии читателей
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20.01.2020, 14:44
Гость: Mass.

Пусть рожают на здоровье,и гражданство пусть дают только не
автоматически,а в каждом отдельном случае рассматривать как нелегалам .
20.01.2020, 14:25
Гость: Алексей

Они на этом родильном туризме кстати зарабатывают.

Роды в США стоят 20,000 долларов в сутки. Мой один знакомый из Казахстана тут вот так жену привез, рожать. 4 дня в больнице 80,000 долларов стоило. Им то конечно это не важно цена, дети правления КазМунайГаз..но я не мог ему не сказать что мол за эти деньги скольким людям вы бы могли помочь дома. А тут ещё и торопили в больнице, как в гостинице мол плати или идите домой.

Глупость это все. Американский паспорт проще купить за 45,000 долларов. Как не знаю но армяне как то решают этот вопрос. Вот ради такой работы в США стоит ехать, но это все в тени.

А девок они сюда пускают с удовольствием особенно блондинок.
20.01.2020, 14:16
Гость: a

Данный сайт не для пиндосов с их совпадением полов, а в русском языке мужчины и женщины отличаются существенно. Кстати, и с 1 января надо проще - убрать слово людям. А то остальным обидно. Ведь нигде не написано, что в метро нельзя ездить козлам...
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