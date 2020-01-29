Иностранцам будут выдавать российские визы на полгода

07:55

Иностранные туристы смогут получать визу в Россию сроком на полгода. Как пишет газета "Известия", соответствующий законопроект разрабатывает Министерство иностранных дел РФ по поручению правительства.

Поправки предлагается внести в статью 25.6 закона "О порядке выезда из РФ и въезда в РФ". Целью данных изменений является упрощение получения российскийх туристических виз иностранными гражданами вне зависимости от страны, которую они представляют.

В МИД РФ считают, что эти меры повысят привлекательность России для туристов, что позитивно скажется на развитии отрасли.

Отмечается, что визу можно будет оформить на основании брони отеля или гостиницы.

Данную инициативу поддерживают фракции "Единой России", "Справедливой России" и ЛДПР, а вот в КПРФ рекомендуют заняться развитием внутреннего туризма. По мнению же экспертов, подобные меры позволят увеличить туристический поток на 10-30%.