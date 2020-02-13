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Посол России рассказал, сколько российских туристов не попало в Израиль

09:00 13.02.2020
Фото: max.folkweb.net
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Порядка шести тысячам россиян было отказано во въезде в Израиль в 2019 году. Об этом в интервью изданию РБК рассказал посол России в Израиле Анатолий Викторов. 

По его словам, во всех этих случаях остается непонятной причина отказа, так как были выполнены все установленные требования, необходимые для пересечения границы.

Подобные действия израильской стороны разрушают экономическую базу туризма, а также ослабляют связи в культурной, образовательной и научной сферах между двумя государствами.

Викторов отметил, что посольство берет все случаи неправомерного отказа во въезде под свой контроль, добавив, что обе стороны намерены продолжать консультации на уровне консульских отделов МИД и правоохранительных органов для разрешения ситуации.

Ранее министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац заявил, что основной причиной отказов во въезде в страну российским туристам является воспрепятствование им незаконного трудоустройства.

Темы: Израиль, Погранично-визовые вопросы за рубежом, Международное сотрудничество в сфере туризма, Российские туристы
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Комментарии читателей
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13.02.2020, 14:21
Гость: ABCD

Кто мешает? -Маленький израиль за кремлёвской стеной. Не забывайте, что 100% высших чиновников и 100% олигархи имеют в и..раэле "историческую родину".
Никто из евреев в РФ кто получает гражданство и..раиля не отказывается от гражданства РФ.
13.02.2020, 14:18
Гость: ABCD

Кокой то сказочный бред у этого израильского чиновника- к ним едут гастарбайтеры из России! У них для этого и арабов хватает. Да и языковые и "культурные" различия таковы, что в своём уме туда на работу именно и евреи могут поехать.
Я так думаю, что в исраиле как и в США давно создали базу данных и досье на каждого "расеянина". И мониторят в социальных сетях кто и что пишет про них, самых красивых и умных на планете.
У меня давно чувство, что пора возвращаться к старому доброму визовому режиму с исраилем. По крайней мере сразу станет видно число чиновников в РФ которые имеют израильское гражданство- по тем, кто не будет обращаться в консульство для визы при пересечении границ.
Я не слышал о том, что РФ не пустила к себе хоть одного еврея из исраиля -даже транзитные наркоманы с гашишем и те спокойно едут.
Но число тех кому исраиль отказал в въезде- каждый год растёт- в 2017г -4,300, в 2018- 5,500 а в 2019 уже около шести тысяч.
Безвизовый договор с исраилем по иудейски стал работать лукаво- они сюда едут без проблем а к себе перестали пускать, кроме понятно тех, кто им нужен.
13.02.2020, 13:58
Гость: ?

А евреи среди этих российских туристов были,которым отказали во въезде?
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