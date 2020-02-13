Посол России рассказал, сколько российских туристов не попало в Израиль

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Порядка шести тысячам россиян было отказано во въезде в Израиль в 2019 году. Об этом в интервью изданию РБК рассказал посол России в Израиле Анатолий Викторов.

По его словам, во всех этих случаях остается непонятной причина отказа, так как были выполнены все установленные требования, необходимые для пересечения границы.

Подобные действия израильской стороны разрушают экономическую базу туризма, а также ослабляют связи в культурной, образовательной и научной сферах между двумя государствами.

Викторов отметил, что посольство берет все случаи неправомерного отказа во въезде под свой контроль, добавив, что обе стороны намерены продолжать консультации на уровне консульских отделов МИД и правоохранительных органов для разрешения ситуации.

Ранее министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац заявил, что основной причиной отказов во въезде в страну российским туристам является воспрепятствование им незаконного трудоустройства.