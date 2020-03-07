Бархатный сезон: отдых на Азовском море

20:23

Бархатный сезон – самый лучший период для пляжного отдыха

Это время, когда обремененные своей учебой или учебой детей, а также некоторыми работами туристы, уже разъехались, а климатические условия курортов еще не успели сильно измениться. Вновь прибывшим или продолжающим с летних месяцев свой отдых туристам, остается только наслаждаться ласковым морем, нежным солнцем и приносящими удовольствия развлечениями.

Азовское море – это самое теплое море в России и самое мелкое в мире. Его средняя глубина 7 м, а температура воды летом поднимается до 28 градусов. Даже осенью море остается теплым и купаться в нем можно аж до середины октября. Также это море занимает первое место в мире по количеству растительных и животных организмов. Что касается побережий Азовского моря, то в основном это степь с пляжами из мелкого ракушечника и кварцевого песка. Отдыхающие ценят это место за безопасность, комфортность и доступность.

Семьи с детьми предпочитают курорты Азовского моря из-за мелкого входа в него, а кайтеры и виндсёрферы из-за «правильных» ветровых условий. Для желающих оздоровиться имеется множество грязевых целебных источников. Всё, что нужно найдут здесь для себя и предпочитающие тихий отдых и те, кто, наоборот, едет за развлечениями.

На Азовских курортах созданы все условия для разных категорий туристов. Выбор жилья в бархатный сезон достаточно богат, но и значительно дешевле, чем в летние месяцы. Отдыхающим предлагают заселение в пансионаты, лечебницы, отели, кемпинги и частные дома. Все пляжи хорошо оборудованы, имеют свои медицинские и спасательные пункты. А прилавки рынков всегда переполнены свежими фруктами и буквально только что выловленной морской рыбы. Условия одинаково хороши на всех курортах Азовского моря. А самыми популярными из них являются Таганрог, Ейск и Тамань.

Таганрог

Курорт располагается в Ростовской области в Таганрогском заливе и является портовым городом. Из центральных районов страны к нему удобно добираться, что делает его еще более привлекательным для многих туристов. Помимо удобного подъезда, в Таганроге мягкий климат, хорошо обустроенные песчаные пляжи и чистое море. Здесь найдут для себя развлечения и взрослые, и дети. Курорт имеет четыре благоустроенных городских пляжа и множество «диких». Самым большим считается Приморский пляж, а самым популярным – Солнечный.

На территории каждого пляжа имеются свои развлечения. Это аквапарки и парки аттракционов, дискотеки, бильярд, картинг, а также многое другое. Из достопримечательностей в Таганроге следует посетить Каменную лестницу, с верхней террасы которой открывается великолепный вид на море, музей «Домик Чехова», церковь Николая Чудотворца и Богудонию. Помимо этого, в городе много памятников и скульптурных композиций, таких как памятник Фаине Раневской, Петру I, бронзовая скульптура «Человек в футляре», скульптурная композиция «Египетская пирамида» и других не менее известных.

Ейск

Курорт представляет собой город-порт с зелеными аллеями и парками. А его песчаные пляжи располагаются по обе стороны косы. Для семей с детками больше подойдет Козий пляж или Детский, за счет своего мелкого и идеально теплого моря. Ценители активного отдыха и развитой инфраструктуры предпочитают Городской пляж. А вот Молодежный пляж, выбирают любители винд-сёрфинга, кайт-сёрфинга и вейк-бординга. Для проживания отдыхающим предлагается большой выбор гостиниц, номеров и пансионатов по доступным ценам. Ближе к бархатному сезону цены еще немного снижаются. В городе очень много красивых мест и достопримечательностей, которые непременно стоит посетить и посмотреть гостям курорта. Это историко-краеведческий музей, музей Ивана Поддубного, памятник Нонне Мордюковой, главная Набережная.

Тамань

Фото с сайта kurortrussia.ru

Казачья станица Тамань находится в западной части Таманского полуострова и является тихим семейным курортом. Пляжи здесь хорошо обустроены, покрыты мелкой галькой, а морское дно песчаное. Самый популярный пляж Тамани – Центральный. В сезон он также является главным местом проведения различных концертов и театрализованных мероприятий. Площадка для сцены возводится прямо над водой, а зрители располагаются между пляжем и парком на склоне холма. Для проживания отдыхающим предлагается в основном жилье в частном секторе по более чем демократичным ценам. Чтобы заработать побольше местные жители с наступлением осени снижают цены еще на 20%. Приезжающим сюда, обязательно следует посетить места раскопок древней Гермонассы, старинные храмы и Турецкий фонтан.

Помимо крупных известных курортов Азовское море славится своими небольшими курортными поселками. Так, в станице Голубицкой имеется собственный Дельфинарий, где можно не только посмотреть представление, но и пройти курс дельфинотерапии, который как известно, помогает бороться больным детям с различными заболеваниями.

Также для семей с часто болеющими детьми, рекомендуется приезжать в поселок Сенной, где уникальные водоросли, насыщающие воздух и воду целебными веществами.

А еще в этом поселке находится известный винный завод «Фанагория», ради которого сюда приезжают истинные ценители вин. К слову, на Тамани работают около 20 винных заводов, и почти половина из них имеют собственные дегустационные залы и проводят экскурсии для туристов. Поселок Кучугуры славится грязевым вулканом на мысе Пекла и своей природной особенностью – отсутствием комаров. Желающих принять «грязевые ванны» и подлечиться, также ожидают поселки Пересыпь и За Родину. А вот станицу Должанскую предпочитают любители отдыхать «дикарями». Так же это место является одним из самых популярных для кайтинга и виндсерфинга.

Что касается цен на отдых, то на курортах Азовского моря они выгодно отличаются от цен, к примеру, на Черноморском побережье России. Так, снять жилье обойдется в среднем 1 000 рублей за сутки, а полноценно пообедать в кафе не более 300 рублей. Начиная с сентября стоимость за всё начинают снижаться. Даже просто изучая цены в местных магазинах можно сделать вывод, что курорты Азовского моря являются одними из самых бюджетных в России, в том числе и в бархатный сезон. А посему, сюда приезжают за сравнительно недорогим, но качественным отдыхом

