Нигерия – самые интересные факты о стране

21:01

Нигерия находится в Западной части Африки на берегу Гвинейского залива

Название происходит от реки Нигер. Это федеративное государство, в нём 36 штатов и 1 федеральная столичная территория.

Это самая густонаселённая страна Африки. По площади территории занимает 14-е место на Африканском континенте и 31-е в мире (923 768 км кв.). При этом население страны более 200 млн человек. По численности на 1-м месте в Африке и на 7-м в мире. Плотность населения 216,7 человек на кв. км. Рождаемость высокая – 5,5 детей на каждую женщину. Средний возраст населения 18,5 лет.

Столица Нигерии с 1991 года – Абуджа. Была спроектирована архитектором из Японии Кэндзо Тангэ. Она расположена в центре страны, здесь религиозные и этнические группы представлены примерно поровну. К северу от Абуджи находится монолит из гранита Zuma Rock высотой 792 метра, он изображён на банкноте 100 найра.

Официальный государственный язык – английский, так как Нигерия до 1960 года была колонией Великобритании. Всего же в обиходе около 500 языков. Самые распространённые – эдо, эфик, йоруба. 370 племён официально признаны. В 80-х гг. был создан паннигерийский алфавит на основе латинского для всех языков.

Вот самые значимые и интересные сведения о Нигерии

1. Лагос – 5-й город по численности людей в мире

Был столицей с 1960 по 1991 гг. Население города составляет 13 млн человек. Лагос некогда был центром работорговли. Сейчас – крупнейший порт в Африке. Сплошь состоит из рынков. Достопримечательностью является небоскрёб в 32 этажа и 160 метров высотой, который одновременно служит маяком для кораблей и огромной рекламной площадкой.

2. Nollywood – центр Нигерийской киноиндустрии

В 1926 году вышел первый нигерийский фильм – «Лесть», режиссёр Джоффри Баркас.

Телевизионная эра началась с 1960-х гг. С 1992 года набирает обороты Нолливуд. Сейчас по количеству фильмов в год он уступает только Болливуду в Индии и опережает американский Голливуд. Конечно, по качеству кинолент и обороту денежных средств отстаёт от них. В месяц выпускается около 200 фильмов. За год доход около 250 миллионов долларов США.

3. Нигерия на 8-м месте в мире по запасам нефти

Нефть была обнаружена в начале 20-го столетия, разработка в государственных масштабах началась через полвека. 95% всего экспорта Нигерии занимают нефть и нефтепродукты. Страна входит в десятку самых крупных поставщиков нефти.

В 2009 году был заключён контракт с Газпромом России о совместном строительстве объектов нефтяной промышленности, проект получил название NIGAZ. В Европе это вызвало скандал, так как слово созвучно с оскорбительным niggaz и отличается только одной буквой и ударением.

С 2016 года разрабатывается проект строительства газопровода Порт-Харкорт – Бенин – Того – Гана – Сенегал – Марокко и через Гибралтар в Испанию.

4. Страна занимает 1-е место в Африке по ВВП

По размеру ВВП опередила ЮАР в 2014 году. В 2018 году ВВП составил 397,27 миллиарда долларов США, прирост 5,56%.

Кроме нефти добывают олово, колумбит, железо, природный газ, марганец, каменный уголь. Совместно с Китаем строятся железные дороги.

Большая часть населения занимается сельским хозяйством. Нигерия – лидер по выращиванию какао-бобов и ямса. Также растут маниок, сорго, просо.

5. Входит в тройку самых верующих стран

На севере преобладает мусульманство 50,4%, на юге – христианство (католицизм) 48,2%, местные религии 1,4%. При выборе в президенты мусульмане и христиане обязательно чередуются. В 12 штатах признаны законы шариата.

К религиям примешаны языческие верования йоруба. Всего почитаются более 400 Богов. В 2008 году ритуалы этого народа были внесены в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Народ йоруба насчитывает около 40 млн людей, имеет богатую и древнюю историю. Их предки в 9 веке до н.э. – 3 веке н.э. были создателями культуры Нок. Тогда в Африке начался железный век. Люди научились выплавлять чугун. Развивались керамика, ткачество, бисероплетение, охота, земледелие.

Столицей у народа йоруба был город Ово. Здесь расположен самый большой дворец Африки. В нём 100 дворов, каждый для отдельного божества и один для общих праздников. Сохранились изделия из слоновой кости, бронзы, дерева, ритуальные маски.

7. Нигерия – страна социального неравенства

Только 1% населения получает выгоду от нефтяного бизнеса. 10 – 12% можно отнести к среднему классу, остальные живут за чертой бедности. 92% людей тратят в день менее 2 долларов, и 70% – меньше 1 доллара.

В Абудже в 2003 – 2007 гг. было выселено из домов без согласия и предупреждения более 800 тысяч человек. Люди не получили ни жилья, ни денежной компенсации. Государственного транспорта нет, только частный.

Среди бедных популярны дома из пластиковых бутылок. На один небольшой дом их потребуется порядка 14 тысяч.

Нигерия занимает 2-е место в мире по материнской смертности. 1 из 5 детей не доживает до 5 лет. Процветает насилие над женщинами. Треть населения неграмотна.

Часто происходят кражи нефти, из-за чего страдает окружающая среда, бывают несчастные случаи. Плохие условия жизни, отсутствие прав, свобод и доступного образования вынуждают многих эмигрировать из страны.

8. В Нигерии сохранился древнейший дождевой лес Африки

В национальном парке Кросс-Ривер можно встретить лесного слона, дрель, нигерийскую кошку, 18 видов приматов, леопардов, красных лисов, буйволов и 950 видов бабочек. 77 видов растений эндемичны для Нигерии.

Сезон дождей продолжается с июня по сентябрь на севере и с марта по ноябрь на юге.

9. Другие факты

Флаг Нигерии был утверждён в 1959 году студентом: 2 зелёные вертикальные полосы означают леса и природные богатства, белая посередине – мир.

Писатель Шойинка первым из жителей Африки получил Нобелевскую премию мира.

Нигерийские спортсмены участвуют в летних Олимпийских играх с 1952 года, в зимних – с 2018 года. За это время завоевали 24 медали, в основном по боксу и лёгкой атлетике.

Женщина считается красивой, если она полная. Это признак достатка в семье. Изящных дам перед свадьбой специально откармливают, чтобы поднять престиж жениха и отца невесты.

В Нигерии есть Национальное космическое агентство.

Наибольшее количество вузов и студентов в городе Бенин.

Любимый напиток нигерийцев– пиво.

Первой темнокожей Мисс Мира стала 18-летняя Агбани Дарего из Нигерии в 2001 году.

В деревне Убанг есть уникальный язык, в котором одни и те же слова звучат по-разному в зависимости от того, говорит мужчина или женщина. Мальчики до полового созревания пользуются женским вариантом слов, после – переходят на мужской.

Здесь часто рождаются близнецы: 1 двойня на каждые 20 родов. Причём старшим считается ребёнок, родившийся вторым. Объясняют, что он более сильный и выталкивает своего брата первым.

Нигерия – страна с древней самобытной культурой. Экономика активно развивается за счёт запасов нефти. Необходимо поднять доступность образования, медицинской помощи, улучшить качество жизни населения.

Фото с сайта pixabay.com

