Лукашенко отказался эвакуировать «безответственных» белорусов из-за рубежа

18:35

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал разобраться с проблемными вопросами возвращения граждан из-за рубежа и пригрозил отказать в эвакуации тем белорусам, кто уехал на отдых в разгар неблагоприятной эпидемиологической обстановки.

Александр Лукашенко обратил внимание на проблемы с возвращением сограждан из южноазиатских стран из-за принятия рядом государств ограничительных мер.

"Знаю, в Индии проблемы возникли, при том, удивительно, на ровном месте. Белорусы, находящиеся на отдыхе в Индии, взяли билеты на обратный рейс на российские самолеты. Но их просто выпихивают из салона, не берут на борт. Давайте рассмотрим этот вопрос не просто упрощенно - мы пошлем чартер и заберем. У человека есть билет, его надо доставить туда, до какого пункта у него билет. Там билеты до Москвы. А из Москвы уже как забирать наших людей, будем думать", - приводит слова Лукашенко агентство БЕЛТА. Он выразил пожелание "большего содействия от ближайшего союзника".

Президент Белоруссии также выразил недовольство тем, что многие белорусы не прислушались к предупреждениям и улетели на отдых, зная, что в мире сложная обстановка из-за пандемии и многие страны закрывают свои границы. "Мы уже гвалтом кричим: не едьте за границу, побудьте дома. Нет, все равно прут за эту границу. Тем, кто выехал после наших предупреждений, - никаких чартеров. Пускай там и сидят, если туда выехали", - заявил Лукашенко.