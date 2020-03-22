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Лукашенко отказался эвакуировать «безответственных» белорусов из-за рубежа

18:35 22.03.2020
Стоп-кадр из видео

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал разобраться с проблемными вопросами возвращения граждан из-за рубежа и пригрозил отказать в эвакуации тем белорусам, кто уехал на отдых в разгар неблагоприятной эпидемиологической обстановки. 

Александр Лукашенко обратил внимание на проблемы с возвращением сограждан из южноазиатских стран из-за принятия рядом государств ограничительных мер. 

"Знаю, в Индии проблемы возникли, при том, удивительно, на ровном месте. Белорусы, находящиеся на отдыхе в Индии, взяли билеты на обратный рейс на российские самолеты. Но их просто выпихивают из салона, не берут на борт. Давайте рассмотрим этот вопрос не просто упрощенно - мы пошлем чартер и заберем. У человека есть билет, его надо доставить туда, до какого пункта у него билет. Там билеты до Москвы. А из Москвы уже как забирать наших людей, будем думать", - приводит слова Лукашенко агентство БЕЛТА. Он  выразил пожелание "большего содействия от ближайшего союзника".

Президент Белоруссии также выразил недовольство тем, что многие белорусы не прислушались к предупреждениям и улетели на отдых, зная, что в мире сложная обстановка из-за пандемии и многие страны закрывают свои границы. "Мы уже гвалтом кричим: не едьте за границу, побудьте дома. Нет, все равно прут за эту границу. Тем, кто выехал после наших предупреждений, - никаких чартеров. Пускай там и сидят, если туда выехали", - заявил Лукашенко.

Темы: Коронавирус, Белоруссия, Иностранные туристы, Александр Лукашенко
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Комментарии читателей
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22.03.2020, 22:27
Гость: Французский

Ты, похоже, уже примеряешь на себя роль царя-президента. Не рановато?
22.03.2020, 22:23
Гость: ...

Молодец Батька уважаю так и нужно действовать. По сообщениям белорусских властей уже после предупреждения о пандемии страну покинули 11000 белорусов уехавших на отдых и заработки в том числе по картам поляка. Таких эвакуировать власти Белоруссии не намерены. Батка ранее отметил что алкоголь, баня и работа в селе на ктакторе это лучшее лечение любого вируса.
22.03.2020, 21:43
Гость: tot64

Истинное славянское "братство" в действии ;)))
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