Отдых в Кении - южное побережье

22:47

Дикая природа, необычные пейзажи, белоснежные пляжи и бирюзовый оттенок воды

Вы найдете все это в южной части Кении, а точнее в Восточной Африке.

Общая информация

Момбаса делит 500-километровое побережье Кении на север и юг. На южном побережье вплоть до Ванги есть бесконечные широкие пляжи с белым песком и пальмами на голубом, чистом море и коралловых скалах.

Южное побережье Кении - это рай для отдыха: пальмы, белые пляжи, приглашающие на долгие прогулки, сияющее море перед ними. У побережья расположен коралловый риф, который успокаивает сильные волны Индийского океана и отталкивает акул. В ландшафте внутренних районов преобладают причудливые баобабы, которые гнездятся колобусами и птицами-носорогами.

Хотя большинство гостей привлекают красотой тропических пляжей, вы также можете полюбоваться дикой природой кенийских степей на южном побережье Кении. В Национальном заповеднике Шимба Хиллз посетители могут увидеть буйволов, слонов и антилоп в дикой природе.

Страна и люди

Кения является развивающейся страной с более чем 50 этническими группами. В дополнение к официальному языку кисвахели, который доминирует на побережье, говорят как минимум на 30 языках, но в основном на английском. Традиции и современность встречаются все чаще и чаще.

Момбаса представляет собой кипящую смесь национальностей: африканцев, арабов, индейцев и европейцев. Европейская одежда чередуется с традиционной одеждой: женщины носят буи-буи, черный плащ, мужчины носят мусульманские шляпы на головах. Но впечатление, что Ислам находится под влиянием Кении, вводит в заблуждение. Только часть кенийского населения исповедует ислам, но побережье Суахили, особенно Момбаса и Ламу, является преимущественно мусульманским. Около половины из них - христиане, индусы - меньшинство. Большинство из них исповедуют традиционные африканские религии.

В отличие от Найроби, где расположены правительственная штаб-квартира Кении и экономический центр, часы медленнее звонят в Момбасе и во всем прибрежном регионе. «Поле, поле», «всегда спокойный» и «Hakuna matata», «нет проблем», характеризуют философию жизни - душный морской климат требует более спокойного темпа.

Досуг и достопримечательности в Кении

Рыбалка, дайвинг, сноркелинг, серфинг, парусный спорт, теннис, сквош, гольф, верховая езда ... На южном побережье Кении почти не осталось желаний .

Побережье - рай для любителей водных видов спорта. Температура воды в Индийском океане всегда около 20 C, идеально подходит для плавания, виндсерфинга, подводного плавания и дайвинга. Коралловые рифы у побережья также предлагают захватывающий подводный мир. Тем не менее, любители водных видов спорта должны учитывать сильные приливные течения до и после прилива.

Богатый рыбный промысел в Индийском океане делает Кению интересным местом для глубоководных рыбаков. Хемингуэй уже ловил очень тяжелую рыбу с моря. Кения имеет около 40 полей для гольфа; двое из них в Момбасе и Ньяле. В большинстве отелей также есть корты для сквоша и тенниса, а также центры водных видов спорта, где можно взять напрокат водные велосипеды и катамараны. Всадники также могут исследовать побережье на лошадях или на верблюдах.

Ночная жизнь

Хотя это развивающаяся страна, у Кении есть что предложить ночным совам, если вы находитесь в Момбасе и прибрежных курортах на побережье: ночные клубы, дискотеки, казино.

Ночная жизнь Момбасы не обязательно является привилегией только для отдыхающих. Вы найдете местные клубы повсюду, но их стандарт больше подходит для искателей приключений и моряков, потому что Момбаса - международный портовый город.

Однако в крупных городских отелях и туристических центрах можно найти дискотеки, ночные клубы и казино по европейским стандартам. Кроме того, множество ресторанов, где можно провести культурный вечер с гала-ужином.

Еда и напитки

Кенийская еда так же разнообразна, как и люди, которые там живут. На побережье преобладают рыба и морепродукты, приготовленные по-разному. Это отражает длительный культурный обмен между Африкой, Индией и арабами.

Прежде всего, кенийцы хотят быть сытыми, а еда достаточно богата крахмалом. Кукуруза, фасоль и картофель, а также маниока и бананы используются на кухне в качестве источника крахмала. Привыкнуть к типичной деревенской кухне европейского вкуса так же сложно, как к переносной кухне и деревянным ларькам, в которых готовятся блюда.

На морских курортах вы можете найти все виды морепродуктов: маленькие устрицы Килифи, крабы, омары и креветки с чесночным соусом, тунец на гриле, копченый парусник. Они часто готовятся с кокосовым молоком, имбирем и соком лайма. Кроме того, рестораны предлагают экзотические блюда из оленины, такие как крокодил, газель и страус.

Самый популярный напиток в Кении - местное пиво, которое особенно рекомендуется. В последнее время также предлагаются белые и красные вина из папайи и винограда. Местное производство включает в себя Кенийский тростник, шнапс из сахарного тростника и Кения Голд, кофейный ликер.

Однако большинство алкогольных напитков импортируются и поэтому стоят дорого. На побережье, где преобладает ислам, алкоголь не подается везде во время Рамадана. Некоторые рестораны за пределами отеля также могут быть закрыты в обеденное время.

Импортные безалкогольные напитки можно найти повсюду, а также кофе и чай, оба кенийские экспортные продукты. Обязательно попробуйте Tangawizi, имбирное пиво, которое до сих пор сделано из имбиря.

Фото с сайта pixabay.com

