Туроператоры получат 3,5 млрд рублей из резервного фонда правительства

20:12

Минэкономразвития подготовило проект распоряжения о выделении 3,5 миллиарда рублей из резервного фонда правительстваю Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с документом.

Средства предлагается выделить Ростуризму на предоставление в 2020 году субсидий на оказание государственной поддержки туроператорам из-за ситуации с коронавирусом COVID-19.

Туроператорский бизнес оказался среди наиболее пострадавших от коронавируса из-за жестких карантинных ограничений, вводимых правительствами для предотвращения распространения пандемии. Ассоциация туроператоров России прогнозирует, что отрасль потеряет до 37 милилардов рублей, если ограничения сохранятся до конца летнего сезона.

Министерство также разработало механизм урегулирования убытков между туроператорами и авиакомпаниями, которые первыми пострадали из-за ограничений в связи с распространением коронавируса. Кроме того, российские туркомпании получили возможность не платить обязательные взносы в ассоциацию «Турпомощь».