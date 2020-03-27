Мишустин поручил приостановить работу курортов и общепита

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Премьер-министр России Михаил Мишустин дал поручение временно приостановить размещение в санаториях, работу курортных объектов массового отдыха и деятельность организаций общественного питания.

Как пишет РИА Новости, федеральные госорганы, у которых есть подведомственные санатории, пансионаты, дома отдыха, детские лагеря и гостиницы; Управделами президента, Фонд социального страхования, органы исполнительной власти регионов должны с 28 марта до 1 июня приостановить бронирование мест в этих учреждениях.

Исключение сделано для тех, кто находится в служебных командировках или служебных поездках.

В отношении отдыхающих там в настоящее время следует обеспечить условия для их самоизоляции и проведение необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий до окончания срока их проживания без возможности его продления.

Органам исполнительной власти субъектов рекомендовано приостановить до 1 июня деятельность горнолыжных трасс, объектов массового отдыха, расположенных в курортах федерального, регионального и местного значения.

Также региональным властям с 28 марта до 5 апреля поручено приостановить деятельность организаций общественного питания, за исключением дистанционной торговли.

Кроме того, Мишустин поручил органам исполнительной власти субъектов рекомендовать гражданам ограничить поездки, в том числе в целях туризма и отдыха.