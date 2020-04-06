АТОР предложила заморозить выплаты за аннулированные туры до 2022 года

10:09

Ассоциация туроператоров России (АТОР) направила в правительство просьбу утвердить право туроператоров на отсрочку до 2022 года выплат за аннулированные из-за пандемии коронавируса туры и отдельные туристические услуги. В организации считают, что такая мера в сложившихся условиях поможет компаниям избежать банкротства.

Предполагется, что компании будут выдавать клиентам, требующим компенсаций, депозитный сертификат, подтверждающий сохранение его средств у туроператора и возможность их использования в определенный период времени. Турист при этом получит безусловное и подтвержденное право выбрать на сумму своего первоначального платежа любой тур или услугу из ассортимента туроператора.

В АТОР сослались на зарубежный опыт. Там указали, что, например, в Германии и Франции власти согласились разрешить туроператорам в течение 18 месяцев рассчитаться с потребителями за аннулированные туры (в случае с Германией и за аннулированные авиабилеты).

«Только перенос сроков туров позволит запустить работу после восстановления туристических направлений», — заявили в АТОР, объяснив, что значительные средства туроператоров были уже перечислены зарубежным компаниям в преддверии летнего сезона. В случае же массовых судебных исков давление на компании увеличится многократно.

Ранее российские туркомпании получили возможность не платить обязательные взносы в ассоциацию «Турпомощь», которая оказывает экстренную помощь россиянам, застрявшим за рубежом по причине банкротства туроператора. Из-за коронавируса российская туристическая отрасль оказалась на грани коллапса: по предварительным оценкам, ее потери могут достигать 1 млрд руб.