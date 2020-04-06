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АТОР предложила заморозить выплаты за аннулированные туры до 2022 года

10:09 6.04.2020
© KM.RU, Роман Погодаев
© KM.RU, Роман Погодаев
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Ассоциация туроператоров России (АТОР) направила в правительство просьбу утвердить право туроператоров на отсрочку до 2022 года выплат за аннулированные из-за пандемии коронавируса туры и отдельные туристические услуги. В организации считают, что такая мера в сложившихся условиях поможет компаниям избежать банкротства.

Предполагется, что компании будут выдавать клиентам, требующим компенсаций, депозитный сертификат, подтверждающий сохранение его средств у туроператора и возможность их использования в определенный период времени. Турист при этом получит безусловное и подтвержденное право выбрать на сумму своего первоначального платежа любой тур или услугу из ассортимента туроператора.

В АТОР сослались на зарубежный опыт. Там указали, что, например, в Германии и Франции власти согласились разрешить туроператорам в течение 18 месяцев рассчитаться с потребителями за аннулированные туры (в случае с Германией и за аннулированные авиабилеты).

«Только перенос сроков туров позволит запустить работу после восстановления туристических направлений», — заявили в АТОР, объяснив, что значительные средства туроператоров были уже перечислены зарубежным компаниям в преддверии летнего сезона. В случае же массовых судебных исков давление на компании увеличится многократно.

Ранее российские туркомпании получили возможность не платить обязательные взносы в ассоциацию «Турпомощь», которая оказывает экстренную помощь россиянам, застрявшим за рубежом по причине банкротства туроператора. Из-за коронавируса российская туристическая отрасль оказалась на грани коллапса: по предварительным оценкам, ее потери могут достигать 1 млрд руб.

Темы: Новости туризма и туристической отрасли, Туристический бизнес
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Комментарии читателей
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06.04.2020, 13:48
Гость: Мимопроходящий

А харя морды лица у них не треснет ? Спаси эту бесполезную нечисть от потери своих мерсиков и километровых хат, дай бабло повертеть до 2022 года, да еще вернут бабло без всякого перерасчета за инфляцию и т.д. - и купите вы себе через 2 года на эти деньги не тур, а пол-тура. А если еще и сертификат фуфельный какой-нить от самой компании, которая проделав все вышеописанное просто к теоретическому моменту выплаты денег исчезнет, поменяет юр.лицо (или что там любят делать разные торговые фирмы) и ответственности нести не будут. Замечательно придумано!
06.04.2020, 13:42
Гость: Жека

Вот т...и. Люди покупали туры на лето. Услуги не оказаны. Деньги у турагентств и туроператоров. На их прибыль - плевать. Может росгвардейцам заморозить довольствие и указать на АТОР?
06.04.2020, 13:27
Гость: gmogol

Надеюсь, Уважаемые люди не подведут, и депозит будет в рублях.
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