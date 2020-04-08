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В Минтрансе рассказали о порядке вывоза россиян из-за границы

11:27 8.04.2020
Фото с сайта Pixabay.com
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Минтранс РФ назвал условие бесплатного возвращения россиян из-за границы. Как пишет ТАСС, на бесплатное место при возвращении домой турист может претендовать только в случае, если у него на руках есть неиспользованный билет российского перевозчика.

Во всех остальных случаях, стоимость билетов на вывозные авиарейсы для россиян составят от 200 до 400 евро в зависимости от дальности полета. 

Как отметили в компании "Аэрофлот", перевозчиком введен единый тариф для всех. 

"Он действителен для всех специальных вывозных рейсов. Правила применения тарифа и нормы провоза багажа соответствуют тарифам группы "бюджет" и действуют в экономическом классе. Для каждого направления установлена единая стоимость. Она составляет около €400 для дальнемагистральных и €200 для среднемагистральных рейсов в одну сторону, включая таксы и сборы. Детям предоставляется скидка. Каждый пассажир имеет право на провоз одного места зарегистрированного багажа весом не более 23 кг и одного места ручной клади [весом] не более 10 кг", - пояснили в авиакомпании. .

На данный момент желание вернуться из-за рубежа выразили 25,8 тыс. человек.

Как следует из сообщения Росавиации, на заседании рабочей группы глава Минкомсвязи Максут Шадаев "назвал ряд пунктов, откуда в ближайшие дни могут быть сформированы вывозные рейсы". Это Таиланд, Индия, Япония, Кипр, Испания, Турция и Черногория. Кроме того, заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов отметил необходимость скорейшего вывоза россиян из Южной Кореи и Италии.

Темы: Российские туристы, Министерство транспорта РФ, Росавиация
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
08.04.2020, 17:55
Гость: гость

Шарли Эбдо наверное обхохотались. Уже не знают и какую карикатуру нарисовать.
08.04.2020, 17:30
Гость: Юрий СПб

Верно! Вот они и возвращаются, чтобы помочь.
08.04.2020, 15:59
Гость: Хм

"Русские своих не бросают".
Все комментарии (8)
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