В Минтрансе рассказали о порядке вывоза россиян из-за границы

11:27

Минтранс РФ назвал условие бесплатного возвращения россиян из-за границы. Как пишет ТАСС, на бесплатное место при возвращении домой турист может претендовать только в случае, если у него на руках есть неиспользованный билет российского перевозчика.

Во всех остальных случаях, стоимость билетов на вывозные авиарейсы для россиян составят от 200 до 400 евро в зависимости от дальности полета.

Как отметили в компании "Аэрофлот", перевозчиком введен единый тариф для всех.

"Он действителен для всех специальных вывозных рейсов. Правила применения тарифа и нормы провоза багажа соответствуют тарифам группы "бюджет" и действуют в экономическом классе. Для каждого направления установлена единая стоимость. Она составляет около €400 для дальнемагистральных и €200 для среднемагистральных рейсов в одну сторону, включая таксы и сборы. Детям предоставляется скидка. Каждый пассажир имеет право на провоз одного места зарегистрированного багажа весом не более 23 кг и одного места ручной клади [весом] не более 10 кг", - пояснили в авиакомпании. .

На данный момент желание вернуться из-за рубежа выразили 25,8 тыс. человек.

Как следует из сообщения Росавиации, на заседании рабочей группы глава Минкомсвязи Максут Шадаев "назвал ряд пунктов, откуда в ближайшие дни могут быть сформированы вывозные рейсы". Это Таиланд, Индия, Япония, Кипр, Испания, Турция и Черногория. Кроме того, заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов отметил необходимость скорейшего вывоза россиян из Южной Кореи и Италии.