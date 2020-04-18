Русские народные традиции: святки и колядки

17:25

В нашей стране все знают, что перед Старым Новым годом (14 января по новому стилю) проходит святочная неделя, когда можно гадать, колядовать, предаваться веселью, рядиться до неузнаваемости и творить всякие шалости

Но как это делается и почему – над этим мало кто задумывается. Для тех, кто всё же задаёт такие вопросы, и написана эта статья. Что такое святки – колядки? Почему их празднуют именно так, а не иначе?



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Велес

Святочные гуляния в дохристианские времена посвящались богу Велесу (Волосу), покровителю домашней живности. Его ещё называли Скотьим богом. До наших дней дошёл слабый отголосок этого названия: Старый Новый год приходится на Васильев день.

Бог Велес, по преданиям, был страшно волосат, умел менять свой облик, превращаясь в любого зверя, и жил под землёй. У него была своя армия слуг, жутких на вид, но отчаянных любителей повеселиться и пошутить. Кроме того, Велес покровительствовал купцам и путешественникам; имел косвенное отношение к урожаю и к мертвецам.

Народ, в основном, жил за счёт сельского хозяйства, охоты и рыбалки. Всем этим заведовал Велес, и раз в году являлся с инспекцией, прихватив с собой свиту. Заодно и душам покойников разрешалось навестить родственников.

Две недели шла инспекция, две недели открыт портал между мирами (по некоторым источникам 20 дней, сразу после ухода Карачуна), слуги Велеса снуют туда - обратно, души покойников отыскивают родных, звери радуются приходу покровителя, даже корни деревьев глубоко под землёй начинают потихоньку просыпаться: середина зимы пройдена, день прибавился, самое страшное позади.

И люди, в те времена жившие в полном согласии с Природой, полностью вписывались в этот кавардак, да и от души в нём участвовали.



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Обычаи и правила поведения

Если понять причины, по которым наши предки отмечали святки – колядки именно так, то становится ближе и ясней их характеры и поведение. Причины кроются в мировоззрении.

Они верили, что всё вокруг – живое: камень, мох на камне, дерево и любая травинка. И относились ко всему соответственно. Наши предки знали, что у всего у всего есть свой покровитель (не надо путать с повелителем).

Если человек обидит кого – то или что – то, то отвечать придётся перед покровителем. И вот, как только солнце повернуло на лето, и день прибавился на воробьиный скок, является покровитель всех животных с проверкой. А вдруг пожалуется ему скотинка или собачка, что плохо с ней обращались?

Тогда люди не очень – то боялись всяких духов – чистые они или нечистые. У каждого в доме жил домовой, с которым обращались, как с членом семьи.

Потому и слуг Велеса воспринимали как шумных и шаловливых гостей. Зная, что в шутку гости могут людей и на тот свет утянуть, народ рядился в лохмотья, напяливал страшные личины, вёл себя неподобающим образом – лишь бы гости сочли за своих.

Работать на святки было запрещено. По двум причинам: бесы не работают – это раз; во-вторых: тут Скотий бог пришёл, а ты носки штопаешь – не дело это! И работу испортят, и скотина захиреет, да и умереть может.

Потому в эти две недели любая живность получала максимум внимания и самый лучший корм. Даже свинья, которую на Васильев день приносили в жертву, в последнюю неделю своей жизни отъедалась, что называется, на убой.

Была ещё одна причина зарезать свинью: припасы убывают, до нового урожая ещё далеко, а лишний рот в семье совсем не нужен.



Изображение с сайта vedmochka.net

Коляда

Ещё одна традиция, тесно связанная с прагматизмом: зажигание огней.

В первую же святочную ночь, с 6-го на 7-е (по новому стилю) января на главной площади зажигали костёр, и поддерживали его до 19-го января, пока от всех «пришельцев» и духу не останется. Этот огонь служил маяком для любителей ночных вылазок.

Кроме того, в каждой избе на подоконник ставили свечку, чтобы душа умершего родственника не заблудилась и зашла на огонёк. Для них же, умерших родственников, ставили на стол дополнительную посуду, и наполняли её яствами.

На ночь же выставляли еду за порог, чтобы духи могли полакомиться, чтобы знали, что их любят и чтут. И, по возвращении туда, откуда пришли, помогали бы своим потомкам.

В среде учёных лингвистов нет единого мнения, откуда пошло слово коляда и что оно означает. Ближе всего к разгадке подошёл Ксенофонд Косенко. Он высказал мнение, что у слова иранские корни, и означает оно «солнце здесь», «солнце явилось».

Васильев день – Новый Год

Ночь перед Васильевым днём была особенной. Резали свинью, топили баню, постились до первой звезды. Пекли печенье в форме животных, на столы выкладывали всё, что бог послал.

Чтобы почтить Велеса, в красном углу сажали сноп соломы и всячески его украшали. Сноп олицетворял собой и волосатого бога, и в то же время его почитали, как хозяина будущего урожая. Семьи, чисто вымывшись, одевались во всё новое, нарядное, и садились праздновать.

Молодёжь вскоре убегала колядовать: петь заздравные песни с пожеланиями здоровья и достатка, а взамен их отдаривали разной вкусной едой. Взрослые в это время выходили в сад и там, с песнями и плясками, украшали плодовые деревья ленточками, уговаривая их принести хороший урожай, а заодно и притаптывая снег вокруг стволов.

Эта, самая волшебная, ночь считалась подходящей для гаданий и ворожбы. Девушки закрывались в бане и, распустив волосы, принимались пытать пришедших в гости духов о своей судьбе.

Баня была некоей дверцей между мирами, в ней женщины рожали детей, в ней и обмывали покойников. Где же ещё лучше всего ворожить? Правда, гадать можно на всём протяжении святок, особенно на второй, «страшной» неделе, когда духов уже задобрили, навели контакт.

С утра пораньше маленькие детки перехватывали эстафету у молодёжи и шли по домам с пожеланиями хорошего урожая, рассыпая при этом по полу зерно. За это они получали сладкое.

Благодаря всеобщему веселью, колядованием по ночам, посиделкам с танцами и песнями, с катанием на лошадях, игрой в снежки молодёжь знакомилась, ближе узнавая друг друга, завязывалась дружба, образовывались пары.

Жениться на святки было нельзя: а вдруг вместо жениха или невесты в супруги получишь выходца с того света, или беса? Они ведь тоже могут менять свой облик.



Изображение с сайта vedmochka.net

Приметы

По святочной погоде народ пытался предсказать, какой урожай будет на следующий год. Если на святки стоит ясная, солнечная погода, то и весна будет доброй, и урожай вырастет хорошим. Если Велес придёт с метелью, то весна будет скорая, бурная, быстро сгонит снег. Если на начало святок оттепель, то весна, наоборот, будет затяжная, холодная.

Очищение

Завершались святки глобальной чисткой, сопровождавшейся проводами Коляды. Из домов выносился весь накопившийся мусор и торжественно сжигался во дворе.

Весь народ шёл в бани, смывая с себя нечистые мысли и намерения, внушённые присутствием бесов. Для пущего эффекта из парной прыгали в сугроб или прорубь, чтоб уж наверняка.

Живя в ладу с природой, все знали о целительной силе воды, которая проявляется только раз в году – 19-го января по новому летоисчислению. Набирали святой воды, опрыскивали избы и хлев, изгоняя обратно в подземный мир всю загостившуюся нечисть, окропляли скотину и детей, чтобы были здоровы и хорошо росли.

С этого дня начинался пост – внутреннее очищение организма.

В наше время почти забыты обряды и традиции, тянущиеся к нам из глубины веков. Тем более забыты причины, откуда пошёл тот или иной обычай. Пора бы вспомнить, взять на вооружение и жить в ладу с матерью – Природой, друг с другом и с самим собой.