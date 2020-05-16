Самые дружелюбные города по версии журнала Travel + Leisure

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Специально для всех любителей путешествий журнал Travel + Leisure составил список городов, в которых проживают самые гостеприимные люди

Именно гостеприимство стало одним из основных критериев, по которому определяли дружелюбность города. К другим факторам относились условия проживания в отелях и гостиницах, сервис и цены в развлекательных заведениях города.

25. Миннеаполис, штат Миннесота, США

Это самый большой город штата, который прославился очень приятной обстановкой. В Миннеаполисе всегда радушно встречают туристов. В городе есть несколько музеев, на которые стоит обратить внимание. Миннеаполис — просто находка для театралов, также здесь очень красивый парк, где можно полюбоваться живописным водопадом Миннехаха. Множество развлекательных центров бесплатны.

24. Копенгаген, Дания

Хотя Копенгаген входит в список самых дорогих городов Европы, все же здесь стоит побывать хотя бы из-за радушной атмосферы и великолепной архитектуры. Обилие дворцов, красивых домов и улиц позволят днями напролет гулять по городу, наслаждаясь его красотой. А еще здесь расположены музей Андерсена и памятник Русалочке.

23. Куско, Перу

Это город с великой историей, он является главным туристическим объектом в Перу. Здесь находятся музей инков, руины Пикильякта, археологический парк Саксайуаман и много других достопримечательностей. Рядом с городом расположены Священная долина Инков и Мачу Пикчу.

22. Портленд, штат Мэйн, США

В Портленде можно провести время, посещая музеи и наслаждаясь океаном. Местные жители всегда помогут советом, а в кафе этого города туристов накормят самыми вкусными роллами с лобстерами.

21. Форт Уэрт, штат Техас, США

Форт Уэрт нельзя назвать маленьким городом, но все его «интересности» размещены очень компактно. Именно в этом городе все желающие могут окунуться в атмосферу Старого Запада, ведь здесь есть все необходимое для этого: салуны, подходящая архитектура и многое другое. А еще здесь живут очень приятные люди.

20. Бангкок, Таиланд

Тайская столица является очень экзотичным мегаполисом. В жарком и душном, но таком манящем Бангкоке есть много необычных экскурсий, потрясающих храмов и музеев. Зачастую интересен для туристов Китайский квартал, где круглосуточно царит атмосфера праздника, а ночью можно насладиться удивительно яркой иллюминацией. Несмотря на обилие туристов, жители Бангкока с радушием встречают всех гостей города.

19. Виктория, Канада

Это один из главных городов Канады, который называют городом-садом. Здесь много зелени, а особенного внимания заслуживают сады Батчарт. В Виктории царит приятная атмосфера, способствующая незабываемому времяпрепровождению.

18. Рейкьявик, Исландия

Вопреки суровому климату в Рейкьявике туристам будет тепло и уютно, ведь местные жители невероятно приветливы и радушны. А кроме того, Рейкьявик — чистый и ухоженный город, который включен в список самых чистых городов мира.

17. Нью-Орлеан, штат Луизиана, США

В старой части города много интересного для любителей загадочных историй и красивой архитектуры. Чего стоят хотя бы Французский квартал и кладбище Сен-Луи. В Нью-Орлеане можно побывать в потрясающем парке, прогуляться по великолепному мосту и набережной, а также найти множество развлечений на любой вкус.

16. Краков, Польша

Этот старинный город известен в первую очередь огромным количеством исторических памятников. В Кракове великолепная архитектура, множество различных достопримечательностей. Здесь очень часто проводятся культурные фестивали. Туристов привлекает не только магическая атмосфера этого места, но и гостеприимство местного населения.

15. Эшвилл, штат Северная Каролина, США

Эшвилл — это настоящий гастрономический рай. Для тех, кто хочет насладиться местной кухней, этот город подходит идеально. Здесь царит особенная атмосфера. Прогуливаясь по городу, можно послушать игру уличных музыкантов, понаблюдать за бурным течением жизни Эшвилла. Город отличается массой неформальных заведений, поэтому его точно нельзя назвать заурядным.

14. Нэшвилл, штат Теннесси, США

Это родина музыки в стиле кантри, где есть даже музыкальный город Musik Row с многочисленными памятниками и достопримечательностями, посвященными музыке. Помимо этого в Нэшвилле есть музеи, памятники архитектуры, зоопарк и ботанический сад.

13. Киото, Япония

Киото — густонаселенный город, в котором, однако, нет места спешке и шуму, особенно если сравнивать его с Токио. Кроме того, в Киото живут очень гостеприимные люди. Бывшая столица Японии является удачным примером того, как современную архитектуру можно сочетать с древнейшими памятниками истории. Здесь сосредоточено множество храмов, окруженных японскими садами невероятной красоты.

12. Остин, штат Техас, США

Этот город больше всего подходит для тех, кто хочет прочувствовать атмосферу американских городов. Местные жители с удовольствием общаются с туристами. В Остине проводятся музыкальные фестивали, не зря этот город часто называют музыкальной столицей.

11. Кейптаун, Южная Африка

В Кейптауне все способствует привлечению туристов. В городе проживают люди разных национальностей, все они хорошо относятся к туристам, которые приезжают сюда, чтобы насладиться великолепием дикой природы.

10. Саванна, штат Джорджия, США

Этот исторический город невероятно живописен. Здесь царит атмосфера покоя и умиротворенности. Прогулявшись по тихим улицам города, посетив парк Форсайт, можно отправиться на более шумную набережную местной реки.

9. Эдинбург, Шотландия, Великобритания

Эдинбург привлекает туристов своей загадочностью. Здесь насыщенная культурная жизнь и колоритная атмосфера. Несмотря на изменчивую и непростую погоду, однозначно стоит провести хотя бы один день, наслаждаясь городом. За его пределами также много интересного, ведь вокруг Эдинбурга очень своеобразная природа. Обязательны к посещению местные кафе, пабы и бары, где встречается разнообразная публика.

8. Сидней, Австралия

Прекрасные пляжи и непревзойденная архитектура в сочетании с добрыми местными жителями делают Сидней невероятно привлекательным для путешественников. Визитной карточкой города является Оперный театр, который эффектнее всего выглядит в вечернее время, когда включается иллюминация.

7. Мельбурн, Австралия

Австралия — гостеприимная страна, а самым дружелюбным городом по праву считается Мельбурн. Этот город наполнен живой, кипучей энергией, креативом и творчеством. Жить здесь — одно наслаждение, может быть, поэтому местные жители отличаются добрым нравом и гостеприимством.

6. Окленд, Новая Зеландия

Побывав в Окленде лишь однажды, захочется вернуться туда снова. Здесь чисто, уютно, и благодаря особой атмосфере путешественники могут чувствовать себя как дома. Живописные бухты и пляжи порадуют любителей красивых пейзажей, каякинга, серфинга.

5. Сием Рип, Камбоджа

Этот городок славится близким расположением к храмовому комплексу Ангкор-Ват. Несмотря на обилие туристов, местные жители сохраняют спокойствие и дружелюбие, их выдержке можно лишь позавидовать. Вопреки распространенному мнению, что в городе больше нечем заняться, помимо как отправиться в храм, здесь есть и другие развлечения. Можно посетить музеи, сходить на мастер-класс или на старый рынок.

4. Корк, Ирландия

Корк нравится путешественникам не только по причине особой атмосферы средневековья, но и благодаря очень приветливым людям.

3. Дублин, Ирландия

В Дублине есть на что посмотреть и куда сходить. В библиотеке Тринити-колледжа хранится уникальная рукопись, которая была создана еще в IX веке. В столице Ирландии сосредоточено множество музеев, памятников истории и архитектуры.

2. Чарльстон, штат Южная Каролина, США

В городе много интересного: самый протяженный вантовый мост, морской порт, океанариум, музеи, парки и рынки. В Чарльстоне очень красиво, а жизнь течет плавно и размеренно.

1. Голуэй, Ирландия

Этот город занял первое место в списке самых дружелюбных городов. Голуэй — старинный портовый город, который отличается приятным климатом, наличием множества исторических достопримечательностей, в том числе и средневековых замков. В разное время года здесь проводятся музыкальные фестивали и другие мероприятия. Жители Ирландии славятся своим радушием, а население этого города относится к туристам с глубоким уважением.

Фото с сайта Pixabay.com

