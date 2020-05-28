Богатые россияне начали покидать страну на бизнес-джетах

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В России зафиксирован повышенный спрос на полеты бизнес-джетами в мае. Богатые граждане России начали вылетать в другие страны. По данным Reuters, в мае частота перелетов бизнес-джетов между Россией и Европой выросла почти вдвое — с 61 в апреле до 107.

Это связывают с желанием уехать туда, где ситуация с коронавирусной инфекцией COVID-19 менее напряженная, чем в России, и строгие ограничения постепенно отменяются.

В марте таких рейсов было больше - 250, но тогда, состоятельные граждане России в основном возвращались на бизнес-джетах. Теперь же, когда эпидемиологическая ситуация в России серьезнее, чем на Западе, и введен строгий режим самоизоляции, они покидают страну.

По словам коммерческого директора Jet Partners Маргариты Ломакиной, увеличение спроса наблюдается в напрвлении Франции, Испании, Кипра, Великобритании и других европейских стран. "Люди считают, что им безопаснее находиться в их частных резиденциях за границей", - отмечает представитель Jet Partners.

Менеджер по работе с клиентами Vip Group Aero Станислав Круглов говорит о десятках запросов уже с середины апреля на полеты в Вену, Ларнаку и Ригу от частных лиц и семей с детьми.