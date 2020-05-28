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Богатые россияне начали покидать страну на бизнес-джетах

09:55 28.05.2020
Фото: Jet Partners

В России зафиксирован повышенный спрос на полеты бизнес-джетами в мае. Богатые граждане России начали вылетать в другие страны.  По данным Reuters, в мае частота перелетов бизнес-джетов между Россией и Европой выросла почти вдвое — с 61 в апреле до 107.

Это связывают с желанием уехать туда, где ситуация с  коронавирусной инфекцией COVID-19 менее напряженная, чем в России, и строгие ограничения постепенно отменяются.

В марте таких рейсов было больше - 250, но тогда, состоятельные граждане России в основном возвращались на бизнес-джетах. Теперь же, когда эпидемиологическая ситуация в России серьезнее, чем на Западе, и введен строгий режим самоизоляции, они покидают страну.

По словам коммерческого директора Jet Partners Маргариты Ломакиной, увеличение спроса наблюдается в напрвлении Франции, Испании, Кипра, Великобритании и других европейских стран. "Люди считают, что им безопаснее находиться в их частных резиденциях за границей", - отмечает представитель Jet Partners.

Менеджер по работе с клиентами Vip Group Aero Станислав Круглов говорит о десятках запросов уже с середины апреля на полеты в Вену, Ларнаку и Ригу от частных лиц и семей с детьми.

Темы: Российские туристы, Туристические маршруты и направления
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Комментарии читателей
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28.05.2020, 20:49
Гость: А?

А что их карантин не касается?
28.05.2020, 20:45
Гость: О времена, о нравы.

Местные глобалисты патриотично тикают от заразы в частные зарубежные резиденции.
28.05.2020, 17:52
Гость: да-да

нет у нас никакой заразы, зараза только у них. У нас нет воровской олигархии, жуликов, финансовых аферистов и паразитов общества. Все это только у них на загнивающем Западе. Мы верим нашему супер-пупер справедливому либеральному правительству космополитов и нашему самому честному и справедливому ТВ в мире.
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